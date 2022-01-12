Среди нас нет ни одного русского гражданина. Кыргызские депутаты уговаривают друг дружку говорить только по кыргызски

00:49 13.01.2022

Среди нас нет ни одного русского гражданина, - депутат Нарматова заявила о необходимости говорить в ЖК на кыргызском языке



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"Мы живем в Кыргызстане, государственный язык - кыргызский. Мы сами в Жогорку Кенеше должны уважать свой язык", - сказала депутат Надира Нарматова 12 января на заседании парламента.



"Среди нас, среди 90 депутатов нет ни одного русского гражданина. Нам нужно уважать себя и потом требовать с других", - сказала она.



По словам Нарматовой, депутат Султанбай Айжигитов хорошо владеет обоими языками. "Тем более, в эфире смотрят кыргызстанцы, поэтому если нет необходимости, нужно обсуждать вопросы на государственном языке", - добавила она.



Ранее депутат Адахан Мадумаров предложил не смешивать языки - либо говорить только на "чистом кыргызском", либо только на "чистом русском" языке.



Депутат Султанбай Айжигитов сказал, что не владеет кыргызским на таком же уровне, как Мадумаров, поэтому перешел на русский язык.