Кому и зачем удобна версия о "террористах" в Казахстане, - С.Строкань

00:54 13.01.2022

Эта страшная внешняя угроза

Сергей Строкань о том, почему версию о террористической атаке быстро подхватили союзники и партнеры Казахстана



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Первые попытки осмысления того, что произошло в Казахстане, дали неожиданный результат. Первопричина беспорядков - протест людей, недовольных социально-экономической ситуацией в стране, который был использован радикальными элементами,- вначале отошла на второй план, а затем и вовсе практически забылась.



Выступая 11 января в парламенте, президент Касым-Жомарт Токаев сделал упор на теме заговора сил международного терроризма. Как следовало из его выступления, в первую очередь они, а не груз внутренних проблем и раскачали ситуацию.



Почему государство проспало наличие спящих ячеек боевиков? Почему на территории страны оказалось так много нелегального оружия? Почему не проводилась агентурная работа по выявлению и нейтрализации агентов терроризма? Перечисляя один за другим эти вопросы, президент Токаев дал понять, что в них и состоит квинтэссенция недавних потрясений.



И это при том, что по состоянию на сегодняшний день документальных свидетельств, проливающих свет на то, о какой именно террористической атаке на Казахстан идет речь, как называются осуществившие ее организации, сколько было террористов и как они попали в страну, обнародовано не было.



Тем не менее версию о террористической атаке быстро подхватили союзники и партнеры Нур-Султана.



Убежденность в том, что Казахстан столкнулся именно с атакой международного терроризма и что это корень проблемы, выразили помимо президента Токаева и лидеры других государств ОДКБ.



Возникает вопрос: почему?



Ссылка на внешнюю угрозу - мощный инструмент задействования мобилизационного сценария внутри страны, позволяющий переключить внимание с собственных скелетов в шкафу, когда недовольство народа достигает предела.



Второй президент Казахстана объявил о начале реформ

В этом смысле весьма показательной стала активность президента Белоруссии Александра Лукашенко, который вначале предупредил об угрозе переворота в Узбекистане, чем немало удивил многих, а затем предложил ОДКБ срочно оказать помощь Таджикистану. Президент страны Эмомали Рахмон не мог не воспользоваться таким пасом, заявив о "спящих ячейках международного терроризма, экстремизма и религиозного радикализма". То есть дал понять, что один из главных ударов готовится именно по Таджикистану.



Активность президента Белоруссии неслучайна: бьющий во все колокола Александр Лукашенко уже в феврале может столкнуться с ситуацией, которая заставит его самого говорить о внешней угрозе, поскольку в это время в стране пройдет референдум по новой конституции и не исключены новые массовые протесты.



Казахстанские события стали горячей темой и для Китая, учитывая ситуацию в Синьцзяне.



Пекин получил еще один аргумент в споре о правах человека в этом автономном районе. Теперь китайские дипломаты могут говорить о том, что обвинения Пекина в подавлении прав и свобод неуместны, поскольку на самом деле он ведет борьбу с международным терроризмом.



В общем, версия внешней угрозы настолько удобна, что практически все союзники и партнеры Казахстана поспешили ее принять.



Сергей Строкань, обозреватель "Ъ"

12.01.22