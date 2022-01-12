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Кремль сделал за врагов Назарбаева грязную работу, - "СП"
00:57 13.01.2022

Кремль сделал за врагов Назарбаева грязную работу
Без защиты России в Казахстане может разыграться "киргизский сценарий"

Сергей Аксенов
Материал комментируют:
Александр Жилин
Константин Блохин

В среду, 13 января, должен начаться поэтапный вывод войск ОДКБ из Казахстана, который займет 10 дней. Об этом, выступая перед депутатами парламента РК, заявил президент Касым-Жомарт Токаев. Президент Казахстана отметил, что "основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена" и поэтому они будут заменены усиленными подразделениями Национальной гвардии.

По словам командующего силами ОДКБ Андрея Сердюкова, сейчас вместе с Минобороны Казахстана прорабатывается план передачи объектов, взятых военными под охрану, республиканским правоохранителям. После этого миротворцев вывезут из РК транспортами самолетами ВКС России.

12 января Токаев прибыл в Алма-Ату, где провел заседание оперативного штаба. Визит президента в самый пострадавший от беспорядков город, очевидно, должен продемонстрировать, что в услугах Москвы больше не нуждаются. Не торопится ли Россия покинуть Казахстан? Удержит ли Токаев власть или попытки переворотов, революций там станут нормой, как в Киргизии?

- Не надо было туда, в Казахстан, как голый в баню, лететь, - говорит руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин. - Посмотрите, Китай действует вообще без суеты. Не вводил войска, но остался в выигрыше. Сейчас их дипломатия плотно работает с РК, есть соответствующие программы.

"СП": - Казахстан - традиционная зона влияния России. Хаос там ударил бы по нашей стране, имеющей в РК космодром, военный полигон и миллионы соотечественников куда сильнее, чем по Китаю. Вот нам и пришлось выручать…

- Ладно, зашли наши военные в Казахстан, как в свое время в Сирию, откуда не можем выйти до сих пор. Но получается, что мы выполнили самую "грязную" часть работы по стабилизации, взяли на себя риски, и вдруг нам заявляют, мол, теперь сматывайтесь отсюда. Вроде как мы непрошенные гости. Подождите, ребята. Это что за подход? Мы что, мальчики по вызову?

И кто такой Токаев сегодня, чтобы позволять такого рода вещи? Россия его защитила, фактически, от возмущенного народа. Надеюсь, уже понятно, что 20 тысяч "террористов" в Алма-Ате, о которых он говорил, - преувеличение. Это ведь больше, чем российская мотострелковая дивизия. Для них одних туалетов надо было завезти несколько сотен.

Токаев имеет все признаки националиста. Именно при нем в Казахстане появились языковые патрули, которые контролируют, чтобы по-русски не говорили. Тем не менее, мы его по каким-то причинам защитили. Но сейчас, когда наши ребята уже там, надо решить вопросы, связанные с российскими интересами. А Россия пока берет под козырек и обещает уйти. Это позор.

Конечно, чтобы ввести войска нужно формальное приглашение местной власти. Но вывод войск - это тот момент, когда выдвигаются встречные условия. Да, мы уйдем, но что будет с Байконуром? Что будет с российской границей с Казахстаном, которая плохо защищена на протяжении тысяч километров? Завтра пойдет к нам афганская публика и понятно, что Токаев их сдержать не сможет.

Мы - не агрессоры. Но давайте решим вопрос с нашими базами в Казахстане. В районе Байконура база нужна как воздух. В районах границы с Россией тоже. Но ничего этого нет… Заметно, что Эрдоган по каналам дипломатии и спецслужб уже вовсю душит Токаева. Токаев мечется.

"СП": - Как вы оцениваете военную часть операции?

- Военные отработали нормально. Разведка сработала отлично, десантники были заранее подготовлены, блестяще переброшены - никто даже не ожидал такого. Но дальше… Политическая составляющая без руля и ветрил. Складывается впечатление, что в России стратегическим планированием вообще никто не занимается. Мы драпанем оттуда, и это будет унизительно. Так не делается.

По мнению завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, главного научного сотрудника Института востоковедения РАН Андрея Грозина, купировать риски бесконечных переворотов власти Казахстана могут только мощной социальной поддержкой населения.

- Считаю, что в Казахстане мы наблюдали попытку не классической "цветной революции", когда власть меняют при поддержке внешних сил, как, например, в Грузии, а с попыткой украинизации, киргизации этой страны, превращения Казахстана в полудикое поле, которое будет генерировать проблемы для всех своих соседей: и для русских, и для китайцев, и для узбеков, и для киргизов.

Нужна была постоянная зона нестабильности. Поэтому удар и был нанесен по крупнейшему мегаполису. Там хотели запустить "сирийские" процессы, когда нестабильность, если ее вовремя не купировать, начинает входить в режим самовоспроизводства. Радикальная исламизация, бандитизм, криминал… По той же причине ударили и в Актау, где расположены нефтяные промыслы.

Но добиться такого результата не вышло. ОДКБ оперативно ввела войска не для того, чтобы, как утверждают россияне "со светлыми лицами" расстреливать народ, который хочет перемен, а чтобы взять под охрану стратегические объекты: не только космодром и аэропорты, но и объекты энергообеспечения, которые нужны для экспортной промышленности РК. Ведь это деньги.

"СП": - После вывода войск ОДКБ не превратится ли Казахстан во вторую Киргизию, где власть постоянно меняется нелегитимным способом?

- В отличие от Киргизии, Казахстан располагает гораздо большей подушкой безопасности. Нефтепромыслы, добыча урана, редкоземельных металлов, в целом металлургический комплекс, агросектор - все это работает. Пока нет оснований беспокоиться, что основные ресурсоприносящие мощности серьезно пострадали или войдут в долгосрочный кризис.

Поставки на мировой рынок не снижаются. Только за декабрь 2021 года они продали нефти на 4,5 млрд. долларов. Для РФ это немного, но для Казахстана колоссальная сумма. Поэтому объективных причин для превращения республики в fail state, вроде Киргизии, не так уж и много. Экспорт позволит снизить социальную нестабильность, утихомирить страсти, навести порядок.

Вообще, социальные революции купируются именно таким образом - деньгами, а не штыками. Линия на социальную ответственность, о которой Токаев говорил на правительстве, будет продолжена.

"СП": - Русский вопрос, по-вашему, тоже можно купировать деньгами?

- Нужно менять ситуацию, когда в качестве важных, главных и нужных воспринимаются граждане титульного населения, а остальные по остаточному принципу. Если этого не сделать, через какое-то время можно получить новые социальные беспорядки. Тем более, последний мятеж с идейно-политической точки зрения был организован после многолетней нацификации и этнократизации.

В свою очередь эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин уверен, что на Казахстан будут зариться самые разные мировые игроки.

- Даже если войска ОДКБ останутся в Казахстане, положение этой страны на географической карте не изменится. Территория, равная Европе! Огромные ресурсы! А население небольшое - сравнимое с Москвой. Так что эта страна в любом случае будет выглядеть жирным куском для многих. Казахстан захотят поставить под контроль. Турция там давно пытается действовать. Вспомним карту тюркского мира, подаренную Эрдогану. Там и Казахстан, и даже часть России.

Кроме того, после ухода американцев из Афганистана, многие террористические ячейки поняли, что давление в регионе ослабло и открылись возможности для их развития.

"СП": - А американцы?

- Что касается США, то их фонды, НКО активно действовали в Казахстане в последние годы. Вашингтону интересен не столько сам Казахстан, сколько Россия. Там заинтересованы в дестабилизации ситуации вдоль наших границ. Это соответствует англосаксонской геополитической концепции необходимости контроля над "Хартлендом". И в этом смысле Казахстан, имеющий самую протяженную границу с Россией, в одном ряду с Белоруссией, Украиной, Грузией, Арменией и т. д.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642024620
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