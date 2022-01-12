Казахстанский экспресс: чем запомнится первая миротворческая миссия ОДКБ

01:00 13.01.2022 Операция продлилась неделю, готовится вывод войск



Антон Лавров

Андрей Федоров

Роман Крецул



Операция ОДКБ в Казахстане оказалась одной из самых стремительных миротворческих миссий, отмечают эксперты. 13 января, буквально спустя неделю после старта, начнется вывод миротворцев из республики. Но пока они продолжают охранять важнейшие объекты инфраструктуры, от работы которых зависит жизнь двухмиллионной Алма-Аты. Чем заканчивается первая миротворческая операция ОДКБ - в материале "Известий"



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Экспресс-миссия



Президент Токаев 11 января на выступлении в нижней палате парламента страны назвал конкретные сроки завершения международной операции. Вывод контингента ОДКБ начнется через два дня, 13 января и продлится десять суток. Лидер Казахстана отметил, что в целом острая фаза контртеррористической операции пройдена. Ситуация во всех регионах стабильная.



За трое суток в страну самолетами доставили более 2 тыс. военных из пяти стран Организации договора о коллективной безопасности и 250 единиц военной техники. На обратном пути они вывезли 1719 граждан России, застрявших в стране из-за приостановки авиасообщения. Сейчас командование ОДКБ совместно с Минобороны Казахстана разрабатывает план передачи миротворцами охраняемых объектов под контроль правоохранительных органов страны. После этого будет организовано возвращение контингентов союзников в пункты их постоянной дислокации, пояснил командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков.



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Источники "Известий" в оборонном ведомстве рассказали, что, если все пойдет по плану, перед началом вывода войск в Казахстане проведут торжественные мероприятия. В них примут участие военные контингенты всех стран - участников операции.



- Сложно даже вспомнить пример другой столь стремительной операции, - сказал "Известиям" военный эксперт Владислав Шурыгин. - Из-за своевременного развертывания потенциальную опасность удалось ликвидировать в самом зародыше. И террористы, и бандиты с мародерами уже с прибытием первых самолетов поняли, что им ничего не светит и страну им никто не сдаст. Их энтузиазм мгновенно улетучился, сами они предпочли рассеяться. Не пришлось даже стрелять.



Владислав Шурыгин считает, что власти Казахстана учтут урок январских событий и пересмотрят свой подход к обеспечению безопасности и строительству вооруженных сил. Станет операция важной тренировкой и для ОДКБ, ведь она сильно отличалась от типовых сценариев, которые организация отрабатывала на учениях.



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11 января, когда было объявлено о завершении основной миссии и предстоящем выводе войск, Алма-Ата уже мало отличалась от другого крупного постсоветского города. Открываются магазины, работает сотовая связь и интернет, на дорогах в разы больше, чем еще день назад, автомобилей, местами даже скапливаются в пробки. Люди спешат купить продукты и другие предметы первой необходимости.



Здание "Казахтелекома" находится в самом центре города, недалеко от главной площади. С улицы даже незаметно, что оно под серьезной охраной. И только во внутренних помещениях можно увидеть немногословных молодых людей, которые вежливо, но требовательно говорят, куда можно, а куда нельзя пройти. Все просьбы и требования российских десантников обусловлены соображениями безопасности.



- Сотрудники предприятия к нам относятся к хорошо, всячески помогают. На все просьбы откликаются, - рассказывает командир подразделения ВДВ. - Какие просьбы? Да любые, вплоть до самых обычных бытовых, помыть руки, например. С их стороны есть попытки познакомиться поближе, но нам категорически запрещено фотографироваться и вступать в диалоги с местным населением.



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От Белоруссии на территорию Казахстана направлена миротворческая рота 103-й отдельной воздушно-десантной бригады. Белорусские десантники взяли под охрану аэродром Жедыген в окрестностях Алма-Аты. В первые дни после принятия решения о вводе миротворческого контингента именно он был главной воздушной гаванью, через которую в Казахстан перебрасывались подразделения ОДКБ.



Для белорусской армии эта миротворческая миссия - историческое событие. До сих пор Минск ни разу не задействовал свои вооруженные силы для выполнения задач за рубежом. Им впервые пришлось применить свои навыки в реальной обстановке, приближенной к боевой. Как объяснил заместитель старшего миротворческого контингента от Белорусии полковник Сергей Андреев, его подчиненные привлекаются только к охране объектов, помогать в "выявления бандитствующих элементов" казахстанской полиции не приходится.



Все военнослужащие, направленные из Белоруссии, служат по контракту. Миротворческая рота готовится по особой программе. В нее входит организация блокпостов, разведение сторон конфликта, работа с местным населением, гуманитарные операции. Каждый солдат владеет иностранным языком. Полковник Андреев заметил при этом, что вооруженные силы его страны впервые привлекаются для таких задач.



В зоне ответственности контингента из Киргизии оказался другой стратегический объект - ТЭЦ-2. Эта теплоэлектроцентраль - крупнейший такого рода объект в Алма-Атинской области, она обеспечивает отоплением и электроэнергией около 70% населения южной столицы Казахстана.



- В данный момент мы обеспечиваем охрану и оборону ТЭЦ-2. Нас радушно приняли, работники и местные полицейские с пониманием относятся к введенным требованиям безопасности. Соблюдают систему паролей и ограничение на передвижения в ночное врем, - рассказывает замкомандира бригады "Скорпион" киргизских вооруженных сил



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Район, где находится ТЭЦ-2 не пострадал от беспорядков. Последствия могли быть непредсказуемыми - остановка работы объекта лишила бы больше половины жителей города тепла и света. Как рассказывают сотрудники, страха в первую неделю января им пришлось пережить немало: чтобы добраться до работы прорывались через баррикады и объезжали толпы на улицах. По ночам, находясь дома, слышали выстрелы. И только когда узнали, что в город приходит миротворческий контингент, снова почувствовали уверенность в завтрашнем дне.



Вторая стратегически важная электроцентраль - ТЭЦ-1 5-6 января была переведена на казарменное положение. Работники жили на станции, не выходили за территорию и следили за тем, чтобы все исправно работало. Сейчас за нее отвечают около ста военнослужащих отдельного миротворческого батальона таджикской армии. Эта часть структурно входит в состав мобильных войск и подчиняется непосредственно их командующему.



- У нас есть военнослужащие с боевым опытом, однако в миротворческих операциях еще никто не участвовал, - рассказал "Известиям" замначальника Генштаба вооруженных сил Таджикистана генерал-майор Хушбахт Миравар. - А эта деятельность накладывает свои требования: на войне ты видишь противника, а здесь вокруг гражданские. А ведь под видом гражданского на объект может попытаться проникнуть кто угодно. Поэтому особое внимание необходимо уделять пропускному режиму, досмотру, выявлению подозрительных. Кроме того, мы работаем в тесном взаимодействии с местной вневедомственной охраной, это тоже для нас нечто новое.



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Он отметил, что с 1992 по 2002 год миротворцы из Казахстана выполняли миротворческую миссию на территории Таджикистана. Теперь пришло время набраться у них опыта, добавил генерал.



Контингент Армении обеспечивают охрану и оборону другого стратегического предприятия - хлебобараночного комбината "Аксай", главного поставщика хлеба для Алма-Аты. Во время беспорядков ему пришлось сократить производство основного изделия на 30% и отказаться от выпуска кондитерских товаров. По рассказам сотрудников, рядом на улицах "творился настоящий ад".



- Местные жители и работники предприятия очень дружелюбно к нам настроены, - сказал "Известиям" командир отделения армянских миротворцев Сейран Кочарян. - Сердечно приняли, хлебом угощают. Мы понимаем, через что проходят люди, когда попадают в такую ситуацию.



Воздушный мост



После того, как 5 января протесты в Казахстане перешли в массовые поджоги, захваты административных зданий и погромы, президент Касым-Жомарт Токаев



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обратился за поддержкой в "преодолении террористической угрозы" к партнерам по ОДКБ, отметив, что беспорядки подрывают целостность государства.



Уже на следующий день Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение о временном вводе в Казахстан коллективных миротворческих сил (КМС).



В течение двух суток после принятия решения о начале операции в Казахстан прибыли подразделения ВС России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.



Первыми 6 января начали переброску на территорию Казахстана российские подразделения из состава 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии, 31-й отдельной десантно-штурмовой миротворческой бригады. Руководителем контингента ОДКБ был назначен командующий российскими ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.



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По данным официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, для обеспечения "воздушного моста" в Казахстан круглосуточно работали более 70 военно-транспортных Ил-76 и пять тяжелых Ан-124 воздушно-космических сил.



Большинство участников ОДКБ не имеют достаточного количества военно-транспортной авиации для оперативной переброски своих войск и военной техники за границу, поэтому контингент союзников был доставлен в Казахстан самолетами военно-транспортной авиации России. Они же будут возвращать военных по домам.



Беспорядки в Казахстане начались 2 января. Первоначально они вспыхнули в городе Жанаозен. Там люди протестовали против повышения цен на сжиженный газ. Уже на следующий день волнения начались во многих городах на юге страны. Место мирных протестующих заняли боевики, которые нападали на правоохранителей, грабили магазины и убивали мирных жителей. Источник - Известия

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