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|Казахского министра-русофоба "Роскосмос" не пустит в Байконур
01:28 13.01.2022
Рогозин не ждет на Байконуре нового казахского министра-русофоба
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин также высказался о назначении новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова, которого ранее обвиняли в русофобии.
"На космодроме Байконур мы не будем рады министру Аскару Умарову", - написал Рогозин в своем Телеграм-канале.
"Мы его там не ждем", - добавил глава Роскосмоса.
Напомним, что ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что после назначения Умарова отказывается взаимодействовать с министерством информации Казахстана.
Авторы: АРСЕНИЙ ТОМИН