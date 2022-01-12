Казахского министра-русофоба "Роскосмос" не пустит в Байконур

01:28 13.01.2022

Рогозин не ждет на Байконуре нового казахского министра-русофоба



Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин также высказался о назначении новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова, которого ранее обвиняли в русофобии.



"На космодроме Байконур мы не будем рады министру Аскару Умарову", - написал Рогозин в своем Телеграм-канале.



"Мы его там не ждем", - добавил глава Роскосмоса.



Напомним, что ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что после назначения Умарова отказывается взаимодействовать с министерством информации Казахстана.



Авторы: АРСЕНИЙ ТОМИН