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|Казахстан передумал продавать Шульбинскую и Усть-Каменогорскую ГЭС арабам
08:28 13.01.2022
Отозван законопроект, позволяющий ОАЭ приобрести Шульбинскую и Усть-Каменогорскую ГЭС
Правительство Казахстана приняло постановление об отзыве из Мажилиса проекта закона, который предусматривает создание долгосрочного стратегического партнерства с ОАЭ для развития проектов в приоритетных отраслях, сообщает Zakon.kz.
"Отозвать из Мажилиса Парламента РК проект закона "О ратификации Совместной декларации Правительства Республики Казахстан и Правительства Объединенных Арабских Эмиратов о создании долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях", внесенный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2021 года № 772", – говорится в документе.
В частности, законопроект позволяет ОАЭ приобрести в собственность Шульбинскую и Усть-Каменогорскую ГЭС.
Лариса Черненко