Казахстан передумал продавать Шульбинскую и Усть-Каменогорскую ГЭС арабам

08:28 13.01.2022

Отозван законопроект, позволяющий ОАЭ приобрести Шульбинскую и Усть-Каменогорскую ГЭС



Правительство Казахстана приняло постановление об отзыве из Мажилиса проекта закона, который предусматривает создание долгосрочного стратегического партнерства с ОАЭ для развития проектов в приоритетных отраслях, сообщает Zakon.kz.

"Отозвать из Мажилиса Парламента РК проект закона "О ратификации Совместной декларации Правительства Республики Казахстан и Правительства Объединенных Арабских Эмиратов о создании долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях", внесенный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2021 года № 772", – говорится в документе.



В частности, законопроект позволяет ОАЭ приобрести в собственность Шульбинскую и Усть-Каменогорскую ГЭС.



Лариса Черненко