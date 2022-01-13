Sabah: Кто на самом деле управляет Америкой

08:47 13.01.2022

Sabah (Турция): мелкие кадры глубинных США

Sabah: "глубинной Америкой" управляют оружейные компании, командиры Пентагона и финансовые круги



Sabah logoSabah, Турция

Несмотря на разных президентов, которые приходят и уходят, "гранд стратегию" по-прежнему определяет олигархическая бюрократия "глубинной Америки", пишет Sabah. Автор статьи называет три имени из так называемого "неприкосновенного кадрового фонда". Именно они, по его мнению, принимают решения в США.

13.01.2022

Берджан Тутар (Bercan Tutar)

Глобальный империалистический статус-кво переживает непростые времена. После тяжелых поражений в Ираке и Афганистане американская администрация говорит, что завершает "войну с терроризмом", "уходит с Ближнего Востока" и ее "новая цель - Азиатско-Тихоокеанская стратегия, основанная на окружении России и Китая". Но это звучит неубедительно, поскольку все эти заявления не более, чем риторическая акробатика, а геополитические реалии указывают на иную картину.



В этом контексте утверждения США о новом курсе и новой политике не выходят за рамки показухи и не вызывают доверия.



Ведь Америка - все та же прежняя империалистическая Америка, которую мы знаем. Хотя ее возможности уменьшились, амбиции и цели никуда не делись. Несмотря на "президентов", которые приходят и уходят, "гранд стратегию" по-прежнему направляет олигархическая бюрократия "глубинной Америки", состоящая из оружейных компаний, полевых командиров Пентагона и финансовых кругов.



Фактически все те же кадры, придумавшие вторжения в Ирак и Афганистан, со своими старыми поверхностными сценариями, на этот раз выступают перед нами в контексте украинского кризиса, тайваньской проблемы, проблемы Восточного Туркестана и игры с Грецией.



Со времен Джорджа Буша, который вторгся в Афганистан и Ирак под предлогом терактов 11 сентября 2001 года, они продолжают следовать одной и той же стратегии с теми же кадрами, несмотря на разных президентов.



В этой статье мы назовем три имени из неприкосновенного фонда "глубинных США"… Первое из них - Виктория Нуланд (Victoria Nuland), которая занимает пост заместителя госсекретаря США с 2013 года.



С 2000 по 2003 годы Нуланд была представителем США в НАТО, а с 2003 по 2005 годы - советником по национальной безопасности заместителя Буша-младшего Дика Чейни, который был одним из архитекторов вторжения в Ирак.



Здесь также следует упомянуть одного из стратегов-неоконов Роберта Кагана, который является супругом Нуланд. Каган, ныне производящий впечатление либерального ястреба, был главным организатором лжи, использованной США в качестве предлога для вторжения в Ирак, в журнале "Уикли стандард" (Weekly Standard), который считается оплотом неоконов.



В своих нашумевших статьях в картельных средствах массовой информации Каган упоминал об иракском оружии массового уничтожения и транслировал ложь о том, что Саддам Хусейн создал в Ираке лагерь для устроивших теракты 11 сентября, чтобы они могли обучаться управлению Boeing 707, и что один из террористов Мухаммед Атта за месяц-два до теракта встречался с представителями иракской разведки.



Несмотря на все эти ошибки и ложь, при Бараке Обаме, который пришел после Буша, Каган и Нуланд пошли на повышение. 60-летняя Нуланд, владеющая русским и французским языками, в 2013 году была назначена заместителем госсекретаря по делам Европы и Евразии и по-прежнему выполняет эти функции. Теперь она известна как королева евразийской политики США, берущей на прицел Россию, Китай и Турцию.



Нуланд, известная своими антироссийскими настроениями, вместе с Джеффри Россом Пайеттом (Geoffrey Ross Pyatt), который ныне является послом США в Греции, организовала украинский кризис. В 2014 году стало известно, что Нуланд в телефонном разговоре с Пайеттом, который тогда был послом США в Киеве, нецензурно выразилась: "Пусть этот ЕС идет…"



Эти фигуры сохранили свои места и при Дональде Трампе. С приходом Джо Байдена их глубинные позиции также остались неизменными. Примечательно, что Пайетт, погрузивший в хаос Украину, перед попыткой госпереворота и оккупации в Турции 15 июля 2016 года был назначен послом в Афинах.



Назначенный 19 мая 2016 года Пайетт был утвержден на этом посту за день до попытки путча в Турции.



Пайетт, разделивший Украину и втянувший ее в кризис, теперь выступает перед нами в качестве рыцаря номер один в рамках проектов по окружению Турции, которые США реализуют через Грецию.



Недавно посол Пайетт благословил подписанные США с Грецией соглашения в сфере обороны и береговой охраны как "новую архитектуру безопасности США в XXI веке".



Однако направляемая этими кадрами и оторванная от реалий политика США в Восточном Средиземноморье и Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая берет на прицел Турцию, Россию, Китай и Иран, завершится поражением, как и их стратегия войны с терроризмом.



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Оригинал публикации: Derin ABD"nin sığ kadrolarıОпубликовано 30/12/2021