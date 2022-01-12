"Дружба" Ташкента с Талибами быстро кончилась. Халявного электричества больше нет

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08:51 13.01.2022

Узбекистан без согласования сократил экспорт электроэнергии в Афганистан на 60%



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CentralAsia (UZ) - Узбекистан сократил экспорт в Афганистан электроэнергии на 60%, не получив на это согласия. Об этом сообщили в пресс-службе национальной электроэнергетической компании Афганистана (DABS).



Узбекская сторона объяснила такую ситуацию техническими трудностями на электростанции "Марджан". Афганистан будет получать энергию в уменьшенном виде ближайшие два-три дня, столько времени потребуется на ремонт.



По заявлению DABS, из-за сокращения импорта электричества в 16 провинциях страны нет электроэнергии, по всей стране периодически происходят веерные отключения.



Ранее Узбекистан сокращал поставку электричества в Афганистан по техническим причинам. Однако, спустя день проблема с поставками электроэнергии была исправлена.



В конце октября 2021 года правительство Афганистана обязалось полностью погасить долги перед Узбекистаном по электроэнергии. Сторона обещала погасить долг, как только в стране решатся проблемы с функционированием банковской системы, признанием временного правительства.



При этом, Афганистан задолжал соседним странам порядка 62 млн долларов за электроэнергию, в том числе Узбекистану.



Позже афганское правительство запросило у ООН помощь в 90 млн долларов для покрытия долгов за электроэнергию.



Также Узбекистан и Афганистан договорились о поставках электроэнергии в 2022 году. Ранее сообщалось, что стороны подписали контракт на $100 млн.