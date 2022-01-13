Что и требовалось торговать. Россия добилась от США и НАТО важных уступок, но не по ключевым вопросам, - "Къ"

08:55 13.01.2022 США и их европейские союзники заявили о готовности пойти навстречу России по ряду вопросов, которые они многие годы отказывались даже обсуждать. Таков итог многодневного дипломатического марафона на уровне Россия-США и Россия-НАТО. Речь идет среди прочего об ограничении развертывания ракетных систем, сокращении масштабов учений, возобновлении контактов по линии военных. В то же время в НАТО не намерены отказываться от своей политики "открытых дверей" и не готовы отводить силы и инфраструктуру на позиции 1997 года, как то требует Москва. Ситуация в отношениях России и Запада пока остается напряженной и непредсказуемой.



По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга (справа), только Украина и 30 стран-членов альянса вправе решать, когда Киев будет готов стать членом альянса. На что заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что такой подход категорически не устраивает Россию

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга (справа), только Украина и 30 стран-членов альянса вправе решать, когда Киев будет готов стать членом альянса. На что заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что такой подход категорически не устраивает Россию



По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга (справа), только Украина и 30 стран-членов альянса вправе решать, когда Киев будет готов стать членом альянса. На что заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что такой подход категорически не устраивает Россию



Переговоры между Россией и США в Женеве и в рамках Совета Россия-НАТО в Брюсселе завершились неоднозначным результатом. С одной стороны, Вашингтон и его союзники изъявили готовность начать предметные переговоры по целому ряду вопросов, которые Москва безуспешно продвигала все последние годы. Речь, в частности, о предложении президента РФ Владимира Путина ввести мораторий на размещение в Европе систем, ранее запрещенных в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Президент выступил с этой инициативой в сентябре 2019 года, вскоре после того, как этот договор перестал существовать. Через год Владимир Путин представил западным странам обновленное предложение по мораторию. Однако ни первый, ни второй вариант документа США и их союзников не заинтересовали (готовность хотя бы обсудить их публично изъявила только Франция, однако предметной дискуссии не было). И американские официальные лица, и, к примеру, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно называли инициативу России "не вызывающей доверия" и "неперспективной".



После того как Россия пошла в силовое и дипломатическое наступление, стянув войска к границе с Украиной и представив США и НАТО ряд ультимативных требований, оформленных в виде проектов двух договоров, позиция западных стран по этому вопросу изменилась.



На переговорах в Женеве и Брюсселе представители США и стран Североатлантического альянса заявили, в том числе публично, о готовности предметно обсудить с Россией - на условиях взаимности - вопрос об отказе от размещения на европейской территории ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.



Кроме того, и США, и другие страны НАТО изъявили готовность начать с Россией переговоры о мерах по деэскалации. Среди оглашенных западными дипломатами предложений многие пересекаются с идеями, которые Москва безуспешно продвигала с 2014 года, когда НАТО почти полностью свернуло сотрудничество с Россией. Речь, в частности, идет об ограничении масштабов и интенсивности военных учений в определенных районах, о совершенствовании механизмов предотвращения опасных инцидентов, возобновлении каналов общения по военной линии.



Россия и США не договорились ни о чем конкретно, но хоть не разругались совсем

В ходе заседания Совета Россия-НАТО российской делегации было также предложено восстановить работу своей миссии при штаб-квартире альянса (при условии что НАТО тоже сможет вернуть свою миссию в Москву). Напомним, Россия приостановила работу своего постпредства при НАТО после того, как оттуда по обвинению в шпионаже были высланы сразу восемь человек из немногочисленных остававшихся там после предыдущих двух раундов ограничений сотрудников. Не исключено, что в нынешней ситуации в НАТО согласятся рассмотреть и возможность повышения предельной численности персонала российской миссии до каких-то более приемлемых для Москвы уровней.



В целом же представители стран-членов альянса и за закрытыми дверями, и публично чаще всего повторяли слово "диалог", говоря о том, какими они хотели бы видеть отношения с Россией.



"Я верю в подход НАТО по отношению к России, который мы называем двойственным. Мы должны проявлять решительность, силу и единство. Но в то же время мы всегда готовы взаимодействовать посредством содержательного диалога с Россией,- сказал Йенс Столтенберг.- Россия - это наш сосед, мы должны вместе рассмотреть общие озабоченности в плане безопасности. Мы делали это и ранее, это возможно".



Однако пока неясно, готова ли будет Россия к возобновлению содержательного диалога с Западом с учетом того, что два принципиально важных для нее пункта США и НАТО обсуждать категорически отказались: об отказе альянса от дальнейшего расширения на восток и об отводе контингентов и инфраструктуры с территории стран, ставших членами НАТО после 1997 года. В Брюсселе первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман и генсек НАТО Йенс Столтенберг, выбирая фактически одинаковые выражения, недвусмысленно дали понять, что в этих двух областях компромисс с Россией невозможен.



Запад усиливает противостояние России и Украины

Это касается и приоритетного для Москвы вопроса о недопущении вступления Украины в НАТО. "Все союзники едины в том, что касается главного принципа альянса: каждая страна вольна сама выбирать свой путь. Только Украина и 30 членов НАТО могут решать, когда Киев готов стать членом альянса. У России нет права вето в вопросе о том, может ли Украина присоединиться к организации. Союзники готовы поддерживать Киев на пути к членству в НАТО",- заявил по этому поводу Йенс Столтенберг.



Глава российской делегации на переговорах с НАТО заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в свою очередь заявил, что это категорически не устраивает Россию. "НАТО понимает принцип неделимости и безопасности избирательно. В глазах НАТО он существует только для членов альянса, и НАТО не собирается учитывать интересы безопасности других. Мы твердо исходим из того, что попытки построить безопасность против России без участия России обречены на провал. Мы не дадим этого сделать,- предупредил он.- Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит, с нашей стороны это будет контрсдерживание. Если это будет устрашение, то будет контрустрашение. Если это будет поиск уязвимостей в оборонной системе России, то будет и поиск уязвимостей в НАТО. Это не наш выбор, но иного пути не будет, если нам не удастся переломить нынешний очень опасный ход событий". По его словам, Россия будет принимать все необходимые меры для того, чтобы угроза со стороны НАТО "парировалась военными средствами, если не получится дипломатическими". "Иного не дано",- отметил замминистра, не уточнив, о каких именно военных средствах может пойти речь.



Из его комментариев следует, что Россия будет настаивать на рассмотрении всех ее предложений и требований в комплексе.



"Если говорить о безопасности - это не Чугуевская филармония, здесь играем, здесь не играем, здесь селедку заворачиваем. Все элементы нашего предложения взаимосвязаны,- сказал Александр Грушко.- Наши предложения нельзя рассматривать как булку, из которой можно что-то выклевать, какие-то изюминки".



В то же время дипломат дал понять, что, несмотря на противоречащие позиции по ряду принципиальных для Москвы вопросов, российская сторона не намерена хлопать дверью и готова продолжить переговоры. Он призвал НАТО также оформить свое видение будущего архитектуры безопасности в Европе в письменном виде, как это в декабре сделала Россия. В НАТО же высказали надежду, что Россия согласится на проведение новых встреч для более детального разбора вопросов, по которым у сторон совпадают интересы. При этом представители США и альянса в очередной раз пригрозили России серьезными последствиями, если она решится на "агрессию", к примеру, в отношении Украины.



В четверг российские предложения и требования рассмотрят на заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене. Дискуссия обещает быть жаркой - в ОБСЕ входят и Украина, и Грузия. Впрочем, ОБСЕ, в отличие от США и НАТО, ничего не решает.



Елена Черненко

13.01.22 Источник - kommersant.ru

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