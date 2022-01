Пол Робертс: Режим Байдена запустил часовой механизм - чтобы взорвать будущее

09:08 13.01.2022

Чем опасен отказ США в предоставлении заверений России

Пол Робертс



Ситуация на российском фронте гораздо опаснее, чем кажется на первый взгляд. Причина в том, что американо-российский конфликт, возрожденный в 21 веке неоконсерваторами и американским военно-разведывательным комплексом, гораздо опаснее, чем холодная война 20 века.



Я участвовал в холодной войне в качестве члена Комитета по существующей опасности (Committee on the Present Danger). Настоящей опасностью был Советский Союз, и члены Комитета были обеспокоены тем, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. В той ситуации было два аспекта. Один из них заключался в том, что Советам нельзя было позволить обрести военное превосходство. Другой заключался в том, что необходимо было не допустить обострения напряженности между ядерными державами.



Во времена холодной войны во внешнеполитическом сообществе шли дебаты. Были знающие люди - такие, как Стивен Коэн, - которые напоминали нам о советской точке зрения. Это служило тому, чтобы загнать в угол одностороннюю патриотическую точку зрения, которая, если она вырвется на свободу, может привести к взрыву ядерного оружия. Даже в нашем Комитете - который был антисоветским - присутствовали люди, которые видели обе стороны вопроса и держались подальше от крайних позиций - таких, как неоконсерватизм.



Сегодня никаких дебатов нет. На самом деле и внешнеполитического сообщества больше не существует. Есть только сборище русофобов, которые не видят в Кремле ничего, кроме злого умысла, и ничего, кроме добра, - в гегемонии Вашингтона. Стивен Коэн и другие, кто помогал поддерживать равновесие, мертвы.



Соответственно, Вашингтон не в состоянии понять озабоченность России. Как недавно написал Скотт Риттер, "Похоже, что и Байден, и Блинкен глухи, немы и слепы, когда дело доходит до того, чтобы „прочитать Россию"".



Вы можете увидеть, насколько глух, нем и слеп Вашингтон, если посмотрите, к кому советник Байдена по национальной безопасности обратился за советом о том, как подойти к текущим встречам с Россией по ее озабоченности в вопросах безопасности. Помните, что переговоры ведутся потому, что Россия чувствует угрозу со стороны растущего кольца американских баз на ее границах, которые потенциально являются местами размещения американских ядерных ракет. Это Россия чувствует себя в небезопасности, а не США. Так что же сделал советник Байдена? Он обратился к Майклу Макфолу, русофобски настроенному послу Обамы в России, который специализировался на обострении напряженности в отношениях с Россией. Совет Макфола состоял в том, чтобы повысить ставки, направив на Украину больше оружия. Другими словами, заставьте Кремль чувствовать себя в еще большей небезопасности.



Никого из нас сейчас не существовало бы, если бы таким был ответ президента Джона Ф. Кеннеди на Кубинский ракетный кризис.



Кремль уже много лет пытается заставить Вашингтон прислушаться. Нынешние переговоры, я полагаю, являются последним усилием Кремля. Лично я не верю, что Кремль дает переговорам какие-либо шансы на успех, и просто проверяет вывод о том, что Вашингтон даже не признает, не говоря о том, чтобы учесть озабоченность России в сфере безопасности.



Другими словами, когда одна сторона не слушает, то другой стороне не с кем разговаривать. Это разочарование в Кремле накапливалось годами. Все, что Кремль всегда слышит из Вашингтона, - это "вы ошибаетесь, правы мы".



В Соединенных Штатах ситуация настолько плоха, что любого, кто объясняет российскую точку зрения, отвергают как "российского агента". За желание нормализовать отношения с Россией президента Трампа подвергли расследованию по подозрению в том, что он российский агент. Ко времени президентства Трампа все соглашения о контроле над вооружениями, достигнутые за предыдущие десятилетия, были отменены Вашингтоном, и никакой американский президент больше не мог работать над снижением напряженности в отношениях с Россией. Желание хороших отношений с Россией стало предательством Америки. Директор ЦРУ фактически назвал президента Трампа предателем Америки, а директор ФБР вел в отношении его расследование так, как если бы он таковым и был.



Это - дань терпению и надежде россиян. Дань за то, что они продолжали действовать в направлении мирного сосуществования, несмотря на свидетельства того, что этого не могло произойти.



Как я уже объяснял, суть вопроса в том, что Вашингтон не хочет, чтобы Россия была в безопасности.



Это оставляет Россию перед двумя вариантами. Она может смириться с американской гегемонией, или она может отбросить НАТО от своих границ силой и запугиванием.

Ситуация опасна, потому что Кремль пришел к выводу, что от размещения ядерных ракет США на границах России вероятность ядерной войны выше, чем от действий по возвращению НАТО к состоянию, существовавшему до 1997 года.



Автор - Пол Крэг Робертс - Paul Craig Roberts - доктор экономических наук, заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты The Wall Street Journal, журнала Businessweek и информационного агентства Scripps Howard News Service. В свое время был автором постоянной колонки в газете The Washington Times. Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.



Перевод Сергея Духанова. Публикуется с разрешения автора.



13.01.22