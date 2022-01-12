Постельная элита. Токаев назначил "свата" Назарбаева сенатором и другие назначения

11:43 13.01.2022

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 13 января сделал ряд кадровых назначений.



Так, распоряжением Токаева Мадиев Жаслан Хасенович освобожден от должности заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.



Другим распоряжением Мирзагалиев Магзум Маратович назначен советником президента РК.



Также указом Токаева прекращены полномочия депутата Сената парламента РК Айтпаевой Сауле Муханбедиановны.



Другим указом Токаев назначил Исабаева Бейбита Оксикбаевича депутатом Сената парламента РК, освободив от должности руководителя Представительства президента РК в парламенте РК.