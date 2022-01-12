За участие в заговоре задержаны 2 генерала КНБ Казахстана - Садыкулов (экс-командир "Альфы") и Ергожин

11:59 13.01.2022

Задержаны два бывших заместителя экс-главы КНБ Карима Масимова

задержание Фото: Zakon.kz

Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан продолжается досудебное расследование по факту государственной измены в отношении бывшего председателя КНБ Карима Масимова, сообщает Zakon.kz.

В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий.



По подозрению в совершении указанных преступлений, помимо Карима Масимова, задержаны бывшие заместитель председателя КНБ – начальник Службы специального назначения "А" Ануар Садыкулов и заместитель председателя КНБ Даулет Ергожин.

Пресс-служба КНБ РК

Расследование продолжается.



Ранее сообщалось, что 6 января задержали бывшего председателя комитета Карима Масимова.



6 января Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены по ст. 175 ч. 1 Уголовного кодекса РК. В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Карим Масимов и другие лица.

КНБ РК

Новым председателем КНБ президент назначил Ермека Сагимбаева.



Анастасия Московчук