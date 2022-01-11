Что может означать назначение дочери Эмомали Рахмона на должность посла в Великобритании? - "РО"

12:22 13.01.2022

Январь 11, 2022



Третья дочь президента Таджикистана Эмомали Рахмона Рухшона Эмомали в середине декабря была назначена на должность посла в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Что означает это назначение и что можно ожидать от этого?



Указ о назначении Рухшоны Эмомали был опубликован 15 декабря. На этом посту дочь Эмомали Рахмона сменила Масуда Халифазода, который занимал кресло с сентября 2018 года, а до этого был заместителем начальника Главного консульского управления МИД Таджикистана. До Халифазода послом Таджикистана в Великобритании был опытный таджикский дипломат Эркин Касымов, который работал еще в системе МИД СССР.



На фоне своих предшественников Рухшона Эмомали представляется менее опытной. Будучи женой небезызвестного в западной прессе таджикского бизнесмена Шамсулло Сохибова, которого считают одним из основных монополистов на внутреннем рынке Таджикистана, успешно пользующийся родственными связями с президентом, ее фигура представляет особый интерес.



Инициатива семьи



Независимый эксперт из Душанбе Абдумалик Кадыров полагает, что за этим назначением не стоит какая-либо стратегическая цель. "Я думаю, что, как и в других государствах, президенты назначают своих родственников на разные должности, так произошло и в данном случае. Некоторые думают, что таким решением власти хотят задавить оппозицию в Европе, но я не считаю, что такое решение может быть эффективным", - отмечает эксперт.



Он отмечает, что в Европейских странах свободы и права человека ценятся выше политической целесообразности.



В открытых источниках информация о Рухшоне Эмомали достаточно ограничена. Известно, что она является третьей дочерью Эмомали Рахмона. В 2016 году работала в посольстве Таджикистана в Лондоне, с 2017 года назначена на должность замначальника Управления международных организаций во внешнеполитическом ведомстве Таджикистана.



Рухшона Эмомали также является автором книги "Основы дипломатической службы". Она замужем за Шамсулло Сохибовым, который известен как владелец многопрофильной компании "Фароз". Под зонтом этой компании до недавнего времени функционировали фирмы в сфере транспорта, строительства, торговли, металлургии, туризма, гостиничного бизнеса, здравоохранения, СМИ и образования, в банковском секторе. За последние 11 лет "Фароз" создал 58 отдельных предприятий. Ранее в распоряжении Радио Озоди оказались документы, подтверждающие, что 46 компаний, принадлежащих "Фарозу", продолжают функционировать. Сохибова в западной прессе критикуют за создание искусственной монополии и лоббировании бизнес-интересов своей компании, через использование семейного положения. Его сторонники указывают, что он бескорыстно поддерживает спортсменов и вносит свою лепту в экономическое развитие страны.



План "Б"?



Российский политолог Юрий Борисов, который исследует политические режимы в Центральной Азии, отмечает, что Эмомали Рахмон при назначении своих близких родственников обычно руководствуется двумя критериями: "Либо это личное желание детей, либо эта да должность, которую он никому не доверяет. Если второй вариант имеет место быть, то возможно ее присутствие нацелено на создание определенных условий для первой семьи при форс-мажорных обстоятельствах. Учитывая то, что происходит в Казахстане, ситуация в странах региона имеет очень непредсказуемый характер", - полагает Борисов.



Он отмечает, что Великобритания возможно одобрила ее кандидатуру вопреки репутационным потерям для того, чтобы поддерживать хорошие отношения с соседней с Афганистаном страной, из которой могут исходить угрозы, в том числе Лондону.



Последствия решения



Однако, по словам политолога из Душанбе, который не пожелал указать своего имени по соображениям безопасности, должность посла в политической системе Таджикистана имеет номинальную роль, что понимают и на Западе. "Во всех этих посольствах послы просто исполнители. Внешняя политика формируется в администрации президента, идет в МИД, и дипломаты ее реализовывают. На Западе на это смотрят как на самое обычное назначение, которое систематически происходит со стороны авторитарных лидеров Африки и Латинской Америки", - отмечает наш собеседник. По его словам, каких-либо последствий от этого решения ожидать не стоит.



Семья чиновников



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон систематически критикуется со стороны своих оппонентов в непотизме и монополизации власти. У него 7 дочерей и 2 сына. Его старший сын Рустами Эмомали является председателем Маджлиси Милли, верхней палаты парламента Таджикистана и мэром Душанбе.



Старшая дочь Рахмона - Озода Рахмонова занимает пост руководителя исполнительного аппарата президента Таджикистана. Ее муж Джамолиддин Нуралиев является первым заместителем председателя Нацбанка Таджикистана.



Другая дочь таджикского президента - Тахмина Рахмон вместе с мужем Зарифбеком Давлатовым занимаются бизнесом. Расследования Радио Озоди выявили, что им принадлежит компания "Агентство воздушных сообщений", которой переданы все права на реализацию авиабилетов.



Зохир Сохибов, старший из зятьев президента Таджикистана, вместе с сыном Исмоили Зохир занимаются бизнесом и являются владельцами самого крупного на юге Таджикистана рынка "Ходжи Шариф" в городе Бохтар.



Ашрафджон Гулов - зять Рахмона и сын экс-министра энергетики и промышленности Таджикистана Гула Шерали 5 июля был назначен чрезвычайным и полномочным послом Таджикистана в Турции.



Хасан Асадуллозода – брат жены президента Таджикистана, руководит "Ориенбанком", крупнейшим в стране кредитным учреждением. Исломиддин Рахмон, племянник президента, руководит Дангаринским районом, другой его племянник Умед Рахмон работает прокурором столичного района Сино. Это далеко не весь список родственников главы государства, представленных в разных эшелонах власти.



При этом президент и его родственники никогда еще не комментировали обвинения в непотизме.