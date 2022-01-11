 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 13.01.2022
13:56  Алия Назарбаева перебралась в Дубай и оттуда пишет всем спасибо
13:53  На замке? На таджико-афганской границе снова опасная концентрация боевиков, - Е.Тюнина
13:52  Петр Своик: Временное правительство Токаева. Нурсултан уходит, Нурсултанат - остается
13:51  Миротворцы ОДКБ начали передачу охраняемых объектов правоохранительным органам Казахстана (видео)
13:47  Зачем русофоба взяли в правительство Казахстана. Что и кому пытается показать Токаев? - С.Борзяков
13:39  К вопросу о разграничении между Таджикистаном и Кыргызстаном в бассейне реки Исфара, - К. Сирожидинов
12:22  Что может означать назначение дочери Эмомали Рахмона на должность посла в Великобритании? - "РО"

11:59  За участие в заговоре задержаны 2 генерала КНБ Казахстана - Садыкулов (экс-командир "Альфы") и Ергожин
11:43  Постельная элита. Токаев назначил "свата" Назарбаева сенатором и другие назначения
09:08  Пол Робертс: Режим Байдена запустил часовой механизм - чтобы взорвать будущее
08:55  Что и требовалось торговать. Россия добилась от США и НАТО важных уступок, но не по ключевым вопросам, - "Къ"
08:51  "Дружба" Ташкента с Талибами быстро кончилась. Халявного электричества больше нет
08:47  Sabah: Кто на самом деле управляет Америкой
08:28  Казахстан передумал продавать Шульбинскую и Усть-Каменогорскую ГЭС арабам
01:28  Казахского министра-русофоба "Роскосмос" не пустит в Байконур
01:23  Тайны семьи Назарбаева: Как устроен клан первого президента Казахстана, - "МК"
01:02  Протесты в Казахстане, погромы и захват аэропорта Алма-Аты глазами русских очевидцев
01:00  Казахстанский экспресс: чем запомнится первая миротворческая миссия ОДКБ
00:57  Кремль сделал за врагов Назарбаева грязную работу, - "СП"
00:55  Что важнее для Токаева: российская сила или китайские деньги, - "МК"
00:54  Кому и зачем удобна версия о "террористах" в Казахстане, - С.Строкань
00:53  "Мародерство в Алматы было подозрительно избирательным", - репортаж Александра Коца
00:52  Россотрудничество отказалось работать с казахским министром-русофобом и нацистом
00:49  Среди нас нет ни одного русского гражданина. Кыргызские депутаты уговаривают друг дружку говорить только по кыргызски
00:42  В Совфеде РФ возмущены и назвали неверным решением назначение "русофоба" министром Казахстана
00:24  Казахский казан. Этот котел не мог не взорваться, - А.Желенин
00:14  Пекин развернул дипломатическое наступление на Средний Восток, - В.Скосырев
00:11  Al Araby: Ничто не пугает Путина больше, чем революция в непосредственной близости от России
00:07  Al-Quds: Устаревшая модель управления Казахстаном с Назарбаевым больше не представляет ценности для Путина
00:05  Что же стало с американской "мягкой силой"? - Джозеф Най
00:01  Избраны главы Комитетов нового Парламента Киргизии. Все 8-мь
Среда, 12.01.2022
19:14  Казахский министр-русофоб Умаров уверяет в любви Россию. Быстро "переобулся"
19:13  КазАгентство по делам госслужбы возглавил философ Жазыкбаев
18:20  РосТренер Жулин назвал американского "небинарного" фигуриста" уродом и отказался извиняться
17:10  ОтМазались... Норвежский тренер объяснил мошенничество лыжников команды
13:58  Джамиля Исаева, Нурбек Сыдыгалиев и Улан Примов избраны вице-спикерами Парламента Киргизии
12:50  Если не вернете наши самолеты, устроим вам Алмату, - минТалибобороны все объяснил Ташкенту и Душанбе
12:32  "Жирные коты" Назарбаева кто они? - "РБК"
12:28  Оборотистая Мусорная леди. В утиль-компанию Алии Назарбаевой поступило $1,6 млрд платежей
12:27  National Interest: США пытаются догнать Россию в гиперзвуке. Но уже слишком поздно
12:25  Что случилось в Казахстане и зачем там войска ОДКБ? - И.Стрелков, К.Сивков, Е.Михайлов
11:15  Утемуратовский казахстанский ForteBank возглавил латыш Рейнис Рубенис
10:38  Сбежавший в Белоруссию польский солдат Чечко рассказал об убийстве 240 беженцев
10:34  Что изменится в Турции с уходом Эрдогана? - To Vima
10:29  Голимая "шароварщина". Пророссийские взгляды в странах СНГ стали попросту опасными, - Богдан Безпалько
09:31  Агата Кристи курит в сторонке. Корни заговора в Казахстане тянутся к семье Назарбаевых? - М.Хайруллин
09:29  КиберЭлита - новый правящий класс?
09:24  Попрятались бл... Дарига Назарбаева на самоизоляции, у нее КОВИД средней тяжести...
09:21  Россия и США: если договориться не выйдет, - И.Преображенский
09:19  Эра Назарбаева закончилась. И что дальше? - И.Джорбенадзе
08:54  В Казахстане арестован и избит боец ММА Хамитов, заподозренный в поддержке восставших
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Что может означать назначение дочери Эмомали Рахмона на должность посла в Великобритании? - "РО"
12:22 13.01.2022

Январь 11, 2022

Третья дочь президента Таджикистана Эмомали Рахмона Рухшона Эмомали в середине декабря была назначена на должность посла в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Что означает это назначение и что можно ожидать от этого?

Указ о назначении Рухшоны Эмомали был опубликован 15 декабря. На этом посту дочь Эмомали Рахмона сменила Масуда Халифазода, который занимал кресло с сентября 2018 года, а до этого был заместителем начальника Главного консульского управления МИД Таджикистана. До Халифазода послом Таджикистана в Великобритании был опытный таджикский дипломат Эркин Касымов, который работал еще в системе МИД СССР.

На фоне своих предшественников Рухшона Эмомали представляется менее опытной. Будучи женой небезызвестного в западной прессе таджикского бизнесмена Шамсулло Сохибова, которого считают одним из основных монополистов на внутреннем рынке Таджикистана, успешно пользующийся родственными связями с президентом, ее фигура представляет особый интерес.

Инициатива семьи

Независимый эксперт из Душанбе Абдумалик Кадыров полагает, что за этим назначением не стоит какая-либо стратегическая цель. "Я думаю, что, как и в других государствах, президенты назначают своих родственников на разные должности, так произошло и в данном случае. Некоторые думают, что таким решением власти хотят задавить оппозицию в Европе, но я не считаю, что такое решение может быть эффективным", - отмечает эксперт.

Он отмечает, что в Европейских странах свободы и права человека ценятся выше политической целесообразности.

В открытых источниках информация о Рухшоне Эмомали достаточно ограничена. Известно, что она является третьей дочерью Эмомали Рахмона. В 2016 году работала в посольстве Таджикистана в Лондоне, с 2017 года назначена на должность замначальника Управления международных организаций во внешнеполитическом ведомстве Таджикистана.

Рухшона Эмомали также является автором книги "Основы дипломатической службы". Она замужем за Шамсулло Сохибовым, который известен как владелец многопрофильной компании "Фароз". Под зонтом этой компании до недавнего времени функционировали фирмы в сфере транспорта, строительства, торговли, металлургии, туризма, гостиничного бизнеса, здравоохранения, СМИ и образования, в банковском секторе. За последние 11 лет "Фароз" создал 58 отдельных предприятий. Ранее в распоряжении Радио Озоди оказались документы, подтверждающие, что 46 компаний, принадлежащих "Фарозу", продолжают функционировать. Сохибова в западной прессе критикуют за создание искусственной монополии и лоббировании бизнес-интересов своей компании, через использование семейного положения. Его сторонники указывают, что он бескорыстно поддерживает спортсменов и вносит свою лепту в экономическое развитие страны.

План "Б"?

Российский политолог Юрий Борисов, который исследует политические режимы в Центральной Азии, отмечает, что Эмомали Рахмон при назначении своих близких родственников обычно руководствуется двумя критериями: "Либо это личное желание детей, либо эта да должность, которую он никому не доверяет. Если второй вариант имеет место быть, то возможно ее присутствие нацелено на создание определенных условий для первой семьи при форс-мажорных обстоятельствах. Учитывая то, что происходит в Казахстане, ситуация в странах региона имеет очень непредсказуемый характер", - полагает Борисов.

Он отмечает, что Великобритания возможно одобрила ее кандидатуру вопреки репутационным потерям для того, чтобы поддерживать хорошие отношения с соседней с Афганистаном страной, из которой могут исходить угрозы, в том числе Лондону.

Последствия решения

Однако, по словам политолога из Душанбе, который не пожелал указать своего имени по соображениям безопасности, должность посла в политической системе Таджикистана имеет номинальную роль, что понимают и на Западе. "Во всех этих посольствах послы просто исполнители. Внешняя политика формируется в администрации президента, идет в МИД, и дипломаты ее реализовывают. На Западе на это смотрят как на самое обычное назначение, которое систематически происходит со стороны авторитарных лидеров Африки и Латинской Америки", - отмечает наш собеседник. По его словам, каких-либо последствий от этого решения ожидать не стоит.

Семья чиновников

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон систематически критикуется со стороны своих оппонентов в непотизме и монополизации власти. У него 7 дочерей и 2 сына. Его старший сын Рустами Эмомали является председателем Маджлиси Милли, верхней палаты парламента Таджикистана и мэром Душанбе.

Старшая дочь Рахмона - Озода Рахмонова занимает пост руководителя исполнительного аппарата президента Таджикистана. Ее муж Джамолиддин Нуралиев является первым заместителем председателя Нацбанка Таджикистана.

Другая дочь таджикского президента - Тахмина Рахмон вместе с мужем Зарифбеком Давлатовым занимаются бизнесом. Расследования Радио Озоди выявили, что им принадлежит компания "Агентство воздушных сообщений", которой переданы все права на реализацию авиабилетов.

Зохир Сохибов, старший из зятьев президента Таджикистана, вместе с сыном Исмоили Зохир занимаются бизнесом и являются владельцами самого крупного на юге Таджикистана рынка "Ходжи Шариф" в городе Бохтар.

Ашрафджон Гулов - зять Рахмона и сын экс-министра энергетики и промышленности Таджикистана Гула Шерали 5 июля был назначен чрезвычайным и полномочным послом Таджикистана в Турции.

Хасан Асадуллозода – брат жены президента Таджикистана, руководит "Ориенбанком", крупнейшим в стране кредитным учреждением. Исломиддин Рахмон, племянник президента, руководит Дангаринским районом, другой его племянник Умед Рахмон работает прокурором столичного района Сино. Это далеко не весь список родственников главы государства, представленных в разных эшелонах власти.

При этом президент и его родственники никогда еще не комментировали обвинения в непотизме.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642065720
Новости Казахстана
- Заявление Главы государства Касым-Жомарта Токаева в связи со сложившейся ситуацией в стране
- Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы
- Кадровые перестановки
- Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране
- Синдром Жанаозена-2022
- Раз в 10 лет
- Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшихся на площади Ынтымак в городе Актау
- Рабочий график главы государства
- А. Мамин: По поручению Главы государства К. К. Токаева Правительство примет меры по ситуации в г. Жанаозен
- Депутаты Мажилиса встретились с протестующими жителями Актау
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  