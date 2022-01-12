 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 13.01.2022
13:56  Алия Назарбаева перебралась в Дубай и оттуда пишет всем спасибо
13:53  На замке? На таджико-афганской границе снова опасная концентрация боевиков, - Е.Тюнина
13:52  Петр Своик: Временное правительство Токаева. Нурсултан уходит, Нурсултанат - остается
13:51  Миротворцы ОДКБ начали передачу охраняемых объектов правоохранительным органам Казахстана (видео)
13:47  Зачем русофоба взяли в правительство Казахстана. Что и кому пытается показать Токаев? - С.Борзяков
13:39  К вопросу о разграничении между Таджикистаном и Кыргызстаном в бассейне реки Исфара, - К. Сирожидинов
12:22  Что может означать назначение дочери Эмомали Рахмона на должность посла в Великобритании? - "РО"

11:59  За участие в заговоре задержаны 2 генерала КНБ Казахстана - Садыкулов (экс-командир "Альфы") и Ергожин
11:43  Постельная элита. Токаев назначил "свата" Назарбаева сенатором и другие назначения
09:08  Пол Робертс: Режим Байдена запустил часовой механизм - чтобы взорвать будущее
08:55  Что и требовалось торговать. Россия добилась от США и НАТО важных уступок, но не по ключевым вопросам, - "Къ"
08:51  "Дружба" Ташкента с Талибами быстро кончилась. Халявного электричества больше нет
08:47  Sabah: Кто на самом деле управляет Америкой
08:28  Казахстан передумал продавать Шульбинскую и Усть-Каменогорскую ГЭС арабам
01:28  Казахского министра-русофоба "Роскосмос" не пустит в Байконур
01:23  Тайны семьи Назарбаева: Как устроен клан первого президента Казахстана, - "МК"
01:02  Протесты в Казахстане, погромы и захват аэропорта Алма-Аты глазами русских очевидцев
01:00  Казахстанский экспресс: чем запомнится первая миротворческая миссия ОДКБ
00:57  Кремль сделал за врагов Назарбаева грязную работу, - "СП"
00:55  Что важнее для Токаева: российская сила или китайские деньги, - "МК"
00:54  Кому и зачем удобна версия о "террористах" в Казахстане, - С.Строкань
00:53  "Мародерство в Алматы было подозрительно избирательным", - репортаж Александра Коца
00:52  Россотрудничество отказалось работать с казахским министром-русофобом и нацистом
00:49  Среди нас нет ни одного русского гражданина. Кыргызские депутаты уговаривают друг дружку говорить только по кыргызски
00:42  В Совфеде РФ возмущены и назвали неверным решением назначение "русофоба" министром Казахстана
00:24  Казахский казан. Этот котел не мог не взорваться, - А.Желенин
00:14  Пекин развернул дипломатическое наступление на Средний Восток, - В.Скосырев
00:11  Al Araby: Ничто не пугает Путина больше, чем революция в непосредственной близости от России
00:07  Al-Quds: Устаревшая модель управления Казахстаном с Назарбаевым больше не представляет ценности для Путина
00:05  Что же стало с американской "мягкой силой"? - Джозеф Най
00:01  Избраны главы Комитетов нового Парламента Киргизии. Все 8-мь
Среда, 12.01.2022
19:14  Казахский министр-русофоб Умаров уверяет в любви Россию. Быстро "переобулся"
19:13  КазАгентство по делам госслужбы возглавил философ Жазыкбаев
18:20  РосТренер Жулин назвал американского "небинарного" фигуриста" уродом и отказался извиняться
17:10  ОтМазались... Норвежский тренер объяснил мошенничество лыжников команды
13:58  Джамиля Исаева, Нурбек Сыдыгалиев и Улан Примов избраны вице-спикерами Парламента Киргизии
12:50  Если не вернете наши самолеты, устроим вам Алмату, - минТалибобороны все объяснил Ташкенту и Душанбе
12:32  "Жирные коты" Назарбаева кто они? - "РБК"
12:28  Оборотистая Мусорная леди. В утиль-компанию Алии Назарбаевой поступило $1,6 млрд платежей
12:27  National Interest: США пытаются догнать Россию в гиперзвуке. Но уже слишком поздно
12:25  Что случилось в Казахстане и зачем там войска ОДКБ? - И.Стрелков, К.Сивков, Е.Михайлов
11:15  Утемуратовский казахстанский ForteBank возглавил латыш Рейнис Рубенис
10:38  Сбежавший в Белоруссию польский солдат Чечко рассказал об убийстве 240 беженцев
10:34  Что изменится в Турции с уходом Эрдогана? - To Vima
10:29  Голимая "шароварщина". Пророссийские взгляды в странах СНГ стали попросту опасными, - Богдан Безпалько
09:31  Агата Кристи курит в сторонке. Корни заговора в Казахстане тянутся к семье Назарбаевых? - М.Хайруллин
09:29  КиберЭлита - новый правящий класс?
09:24  Попрятались бл... Дарига Назарбаева на самоизоляции, у нее КОВИД средней тяжести...
09:21  Россия и США: если договориться не выйдет, - И.Преображенский
09:19  Эра Назарбаева закончилась. И что дальше? - И.Джорбенадзе
08:54  В Казахстане арестован и избит боец ММА Хамитов, заподозренный в поддержке восставших
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Зачем русофоба взяли в правительство Казахстана. Что и кому пытается показать Токаев? - С.Борзяков
13:47 13.01.2022

"Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора", – говорил Умаров проживающим в Казахстане русским

Станислав Борзяков

Новый кабинет министров Казахстана во многом напоминает старый, отправленный в отставку на пике массовых протестов. Но одно из новшеств в нем по-настоящему скандально: министром информации стал Аскар Умаров – националист, предметом активной неприязни которого являются Россия, русский язык и Великая Отечественная война.

Революции побеждают не только "как в 1917-м", но и "как в 1905-м", когда верховная власть не меняется, но идет на значительные уступки восставшей улице. Таков и казахстанский массовый протест, где изначально мирные митинги с экономическими требованиями переросли в побоище в крупнейшем городе страны – Алматы, сопровождавшееся, как уверяют власти, интервенцией иностранных боевиков.

Сейчас интервенция пресечена (усилиями ОДКБ и в первую очередь российских войск), митинги пошли на спад, и можно констатировать, что законная власть в Казахстане устояла. Но это уже не совсем тот Казахстан, каким он был до протестов – ряд ключевых требований улицы президент Касым-Жомарт Токаев выполнил. Пафосно выражаясь, не только приказал уничтожить террористов, но и пошел навстречу народу.

Формальной причиной для первых массовых выступлений на юго-западе страны стало резкое повышение цен на газ. Теперь цены столь же резко снизили, введя временный мораторий на их рост для целых категорий товаров и услуг.

Когда к экономическим лозунгам добавились политические, одним из основных стало отстранение "клана Назарбаева" от власти. К настоящему моменту экс-президент уже снят с поста председателя местного Совбеза, который должен был занимать пожизненно, а один из наиболее влиятельных членов его клана Карим Масимов не только потерял должность главы КНБ (КГБ, где вместо "государственной" – "национальной"), но и арестован по подозрению в государственной измене.



Наконец, президент распустил правительство, назвав его ответственным за происходящее, и спустя неделю назначил новое – чтобы оно занялось искоренением тех зол, которые едва не привели Казахстан к государственному перевороту. И хотя многие обстоятельства этого мятежа, как и нового расклада сил в казахстанской власти, пока что покрыты туманом и остаются предметом спекуляций (неизвестно даже точное местонахождение Назарбаева, и накануне властям Китая пришлось опровергать, что он пребывает на их территории), состав нового правительства вносит в общую картину принципиально важные штрихи, заметные даже для людей, далеких от внутренней политики Казахстана.

В первую очередь в глаза бросается тот факт, что свои посты сохранили все министры "силового блока" – главы минобороны, МВД и МЧС, а также глава МИД. Это говорит о высокой степени контроля Токаева над исполнительной властью в дни кризиса и об относительно небольшом масштабе "государственного заговора", который как будто бы затронул только КНБ.

В тех случаях, когда перестановки все-таки произошли, они почти везде произошли по принципу, когда место бывшего начальника занимает его первый зам. Это касается и премьерского поста – вместо Аскара Мамина правительство возглавил первый вице-премьер Алихан Смаилов, передав свой пост бывшему просто "вице", Роману Скляру. Последний, кстати, один из двух министров, которых в довольно моноэтничном кабмине можно отнести к русским (второй – глава МЧС Юрий Ильин).

Таким образом, новое правительство во многом напоминает старое. Но как минимум одно из затронувших его изменений – к худшему.



Если смотреть на казахстанский кабинет министров глазами россиянина, в нем только одна "звезда", только один политик, хорошо известный по эту сторону границы. Это совсем не Смаилов и даже не Скляр, а новый министр информации и общественного развития Аскар Умаров.

Свою исключительно недобрую славу этот медиаменеджер заслужил на посту главы агентства "Казинформ", но еще больше – как блогер и публицист, пишущий под псевдонимом Аскар Кумыран и под аккаунтом TurkMedia в "Фейсбуке". После перемещения в исполнительную власть он потер свои наиболее провокационные высказывания и публикации, но с некоторыми из них можно познакомиться в этой подборке от главы RT Маргариты Симоньян.

Российские СМИ не любят Умарова в том числе за то, что он выступал за "изоляцию информационного пространства северного соседа" в пользу пантюркистской медийной политики. Но ориентация Умарова на Анкару и на Великий Туран (один из связанных с ним скандалов – публикация на "Казинформе" карты, где в состав казахского государства включена часть "тюркских" территорий России) в нем еще не самое вызывающее.

За последние десять лет Умаров пересек все возможные "красные линии", включая отношение к русским как людям и очернение памяти о Великой Отечественной войне. Новый министр исповедует ту концепцию, согласно которой это была "чужая война", "навязанная" казахам имперским центром.

Проживающих в Казахстане русских Умаров тоже называет "навязанной" диаспорой, предлагая "сказать спасибо" за то, что "никто не гонит".

А русских как таковых он не раз "жаловал" этнофолизмом "русня".

Казахов, воспринявших русскую культуру и русский язык, Умаров считает "манкуртами". А все старшее поколение, заставшее СССР, "продуктом колониальной системы", который загораживает дорогу "здоровой силе" – казахским националистам и "либерал-националистам", к коим он относит и себя.

Проще говоря, речь идет не просто о политике с последовательно антироссийскими взглядами, а об идейном русофобе. И эта особенность Умарова ни для кого секретом не является. По совокупности сказанного он был включен Москвой в черный список – российские границы для него закрыты. А в августе 2021 года, когда медиаменеджер вдруг получил пост замминистра, ему и его прежним высказываниям были посвящены сотни статей в российских и казахстанских СМИ.

Теперь этот человек дорос до министра, что может показаться странным как минимум потому, что именно пантюркистские силы подозреваются казахстанскими политологами в организации и обслуживании неудавшегося госпереворота. Того самого госпереворота, от которого Казахстан, как считают его же власти, спасли войска ОДКБ, куда входят и русские, и, например, армяне (отрицание геноцида армян в духе турецких традиций – еще одна особенность Умарова).

Подобное сложно воспринимать иначе как неуважение к северному соседу, но Токаев, отправляя русофоба на повышение, скорее всего, руководствовался другими соображениями – контрреволюционными. Для него Умаров – это кость, брошенная националистам и пантюркистам в кризисный для казахской государственности момент. Назначение как бы подчеркивает, что они не объявлены врагами и приглашены к управлению государством – к созидательной деятельности во благо казахского народа, ради которой нужно сплотиться вокруг президента, а не воду мутить.

Этот месседж для националистов особенно важен сейчас, поскольку ввод войск ОДКБ их зримо обозлил. Культ вокруг самодостаточности и самостоятельности казахского государства активно насаждался еще в период Назарбаева – и теперь на его преемника, то ли вышедшего из-под влияния елбасы, то ли не вышедшего, они смотрят как на "предателя национальных интересов".

Доносить до национально озабоченного населения, что это не оккупация, а борьба с терроризмом, теперь поручено Умарову как ментально близкому. А он, будучи не только националистом, но и карьеристом, наверняка предпочтет подчинение самодеятельности.

Подобные объяснения его карьерному взлету даже в России можно понять, а вот принять – вряд ли.

Проблема не только в одиозности Умарова. Проблема в том, что попытка руководителей постсоветских стран из российской зоны влияния заигрывать с антироссийскими националистами, прикармливать их и пытаться через это поставить к себе на службу всегда оборачивалась одним и тем же: окрепнув, национал-радикалы ждали подходящего момента, чтобы вцепиться своему покровителю в глотку.

Так было на Украине времен Виктора Януковича. Так было в Белоруссии после 2014-го и вплоть до августа 2020-го, когда Александр Лукашенко оказался перед реальной перспективой потери власти. Нет поводов считать, что у Токаева в Казахстане сложится как-то иначе и что назначение Умарова на ключевой с точки зрения агитации и пропаганды пост не станет тем зерном, из которого прорастут многочисленные цветы зла.

Эту мысль стоит донести до президента Казахстана. Эксцентричного русофоба в правительстве союзного государства Россия, конечно, переживет, она и не такое переживала – выстояла. Не так однозначно, выстоит ли сам Токаев, помещая в конструкцию госуправления магнит для сил, разрушительных и для его системы власти, и для самой казахстанской государственности.

Если то и другое опять понадобится спасать, в Москве наверняка вспомнят и нынешние кадровые решения Токаева, и то, что проникновение открытых русофобов в правительство Казахстана началось именно с него. Елбасы, будь он здоров, никогда не позволял себе подобных кадровых фокусов.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642070820
Новости Казахстана
- Заявление Главы государства Касым-Жомарта Токаева в связи со сложившейся ситуацией в стране
- Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы
- Кадровые перестановки
- Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране
- Синдром Жанаозена-2022
- Раз в 10 лет
- Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшихся на площади Ынтымак в городе Актау
- Рабочий график главы государства
- А. Мамин: По поручению Главы государства К. К. Токаева Правительство примет меры по ситуации в г. Жанаозен
- Депутаты Мажилиса встретились с протестующими жителями Актау
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  