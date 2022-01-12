Зачем русофоба взяли в правительство Казахстана. Что и кому пытается показать Токаев? - С.Борзяков

13:47 13.01.2022 "Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора", – говорил Умаров проживающим в Казахстане русским



Станислав Борзяков



Новый кабинет министров Казахстана во многом напоминает старый, отправленный в отставку на пике массовых протестов. Но одно из новшеств в нем по-настоящему скандально: министром информации стал Аскар Умаров – националист, предметом активной неприязни которого являются Россия, русский язык и Великая Отечественная война.



Революции побеждают не только "как в 1917-м", но и "как в 1905-м", когда верховная власть не меняется, но идет на значительные уступки восставшей улице. Таков и казахстанский массовый протест, где изначально мирные митинги с экономическими требованиями переросли в побоище в крупнейшем городе страны – Алматы, сопровождавшееся, как уверяют власти, интервенцией иностранных боевиков.



Сейчас интервенция пресечена (усилиями ОДКБ и в первую очередь российских войск), митинги пошли на спад, и можно констатировать, что законная власть в Казахстане устояла. Но это уже не совсем тот Казахстан, каким он был до протестов – ряд ключевых требований улицы президент Касым-Жомарт Токаев выполнил. Пафосно выражаясь, не только приказал уничтожить террористов, но и пошел навстречу народу.



Формальной причиной для первых массовых выступлений на юго-западе страны стало резкое повышение цен на газ. Теперь цены столь же резко снизили, введя временный мораторий на их рост для целых категорий товаров и услуг.



Когда к экономическим лозунгам добавились политические, одним из основных стало отстранение "клана Назарбаева" от власти. К настоящему моменту экс-президент уже снят с поста председателя местного Совбеза, который должен был занимать пожизненно, а один из наиболее влиятельных членов его клана Карим Масимов не только потерял должность главы КНБ (КГБ, где вместо "государственной" – "национальной"), но и арестован по подозрению в государственной измене.







Наконец, президент распустил правительство, назвав его ответственным за происходящее, и спустя неделю назначил новое – чтобы оно занялось искоренением тех зол, которые едва не привели Казахстан к государственному перевороту. И хотя многие обстоятельства этого мятежа, как и нового расклада сил в казахстанской власти, пока что покрыты туманом и остаются предметом спекуляций (неизвестно даже точное местонахождение Назарбаева, и накануне властям Китая пришлось опровергать, что он пребывает на их территории), состав нового правительства вносит в общую картину принципиально важные штрихи, заметные даже для людей, далеких от внутренней политики Казахстана.



В первую очередь в глаза бросается тот факт, что свои посты сохранили все министры "силового блока" – главы минобороны, МВД и МЧС, а также глава МИД. Это говорит о высокой степени контроля Токаева над исполнительной властью в дни кризиса и об относительно небольшом масштабе "государственного заговора", который как будто бы затронул только КНБ.



В тех случаях, когда перестановки все-таки произошли, они почти везде произошли по принципу, когда место бывшего начальника занимает его первый зам. Это касается и премьерского поста – вместо Аскара Мамина правительство возглавил первый вице-премьер Алихан Смаилов, передав свой пост бывшему просто "вице", Роману Скляру. Последний, кстати, один из двух министров, которых в довольно моноэтничном кабмине можно отнести к русским (второй – глава МЧС Юрий Ильин).



Таким образом, новое правительство во многом напоминает старое. Но как минимум одно из затронувших его изменений – к худшему.







Если смотреть на казахстанский кабинет министров глазами россиянина, в нем только одна "звезда", только один политик, хорошо известный по эту сторону границы. Это совсем не Смаилов и даже не Скляр, а новый министр информации и общественного развития Аскар Умаров.



Свою исключительно недобрую славу этот медиаменеджер заслужил на посту главы агентства "Казинформ", но еще больше – как блогер и публицист, пишущий под псевдонимом Аскар Кумыран и под аккаунтом TurkMedia в "Фейсбуке". После перемещения в исполнительную власть он потер свои наиболее провокационные высказывания и публикации, но с некоторыми из них можно познакомиться в этой подборке от главы RT Маргариты Симоньян.



Российские СМИ не любят Умарова в том числе за то, что он выступал за "изоляцию информационного пространства северного соседа" в пользу пантюркистской медийной политики. Но ориентация Умарова на Анкару и на Великий Туран (один из связанных с ним скандалов – публикация на "Казинформе" карты, где в состав казахского государства включена часть "тюркских" территорий России) в нем еще не самое вызывающее.



За последние десять лет Умаров пересек все возможные "красные линии", включая отношение к русским как людям и очернение памяти о Великой Отечественной войне. Новый министр исповедует ту концепцию, согласно которой это была "чужая война", "навязанная" казахам имперским центром.



Проживающих в Казахстане русских Умаров тоже называет "навязанной" диаспорой, предлагая "сказать спасибо" за то, что "никто не гонит".



А русских как таковых он не раз "жаловал" этнофолизмом "русня".



Казахов, воспринявших русскую культуру и русский язык, Умаров считает "манкуртами". А все старшее поколение, заставшее СССР, "продуктом колониальной системы", который загораживает дорогу "здоровой силе" – казахским националистам и "либерал-националистам", к коим он относит и себя.



Проще говоря, речь идет не просто о политике с последовательно антироссийскими взглядами, а об идейном русофобе. И эта особенность Умарова ни для кого секретом не является. По совокупности сказанного он был включен Москвой в черный список – российские границы для него закрыты. А в августе 2021 года, когда медиаменеджер вдруг получил пост замминистра, ему и его прежним высказываниям были посвящены сотни статей в российских и казахстанских СМИ.



Теперь этот человек дорос до министра, что может показаться странным как минимум потому, что именно пантюркистские силы подозреваются казахстанскими политологами в организации и обслуживании неудавшегося госпереворота. Того самого госпереворота, от которого Казахстан, как считают его же власти, спасли войска ОДКБ, куда входят и русские, и, например, армяне (отрицание геноцида армян в духе турецких традиций – еще одна особенность Умарова).



Подобное сложно воспринимать иначе как неуважение к северному соседу, но Токаев, отправляя русофоба на повышение, скорее всего, руководствовался другими соображениями – контрреволюционными. Для него Умаров – это кость, брошенная националистам и пантюркистам в кризисный для казахской государственности момент. Назначение как бы подчеркивает, что они не объявлены врагами и приглашены к управлению государством – к созидательной деятельности во благо казахского народа, ради которой нужно сплотиться вокруг президента, а не воду мутить.



Этот месседж для националистов особенно важен сейчас, поскольку ввод войск ОДКБ их зримо обозлил. Культ вокруг самодостаточности и самостоятельности казахского государства активно насаждался еще в период Назарбаева – и теперь на его преемника, то ли вышедшего из-под влияния елбасы, то ли не вышедшего, они смотрят как на "предателя национальных интересов".



Доносить до национально озабоченного населения, что это не оккупация, а борьба с терроризмом, теперь поручено Умарову как ментально близкому. А он, будучи не только националистом, но и карьеристом, наверняка предпочтет подчинение самодеятельности.



Подобные объяснения его карьерному взлету даже в России можно понять, а вот принять – вряд ли.



Проблема не только в одиозности Умарова. Проблема в том, что попытка руководителей постсоветских стран из российской зоны влияния заигрывать с антироссийскими националистами, прикармливать их и пытаться через это поставить к себе на службу всегда оборачивалась одним и тем же: окрепнув, национал-радикалы ждали подходящего момента, чтобы вцепиться своему покровителю в глотку.



Так было на Украине времен Виктора Януковича. Так было в Белоруссии после 2014-го и вплоть до августа 2020-го, когда Александр Лукашенко оказался перед реальной перспективой потери власти. Нет поводов считать, что у Токаева в Казахстане сложится как-то иначе и что назначение Умарова на ключевой с точки зрения агитации и пропаганды пост не станет тем зерном, из которого прорастут многочисленные цветы зла.



Эту мысль стоит донести до президента Казахстана. Эксцентричного русофоба в правительстве союзного государства Россия, конечно, переживет, она и не такое переживала – выстояла. Не так однозначно, выстоит ли сам Токаев, помещая в конструкцию госуправления магнит для сил, разрушительных и для его системы власти, и для самой казахстанской государственности.



Если то и другое опять понадобится спасать, в Москве наверняка вспомнят и нынешние кадровые решения Токаева, и то, что проникновение открытых русофобов в правительство Казахстана началось именно с него. Елбасы, будь он здоров, никогда не позволял себе подобных кадровых фокусов.



Источник - Взгляд

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