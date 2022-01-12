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Миротворцы ОДКБ начали передачу охраняемых объектов правоохранительным органам Казахстана (видео)
13:51 13.01.2022

CentralAsia (KZ) - Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали передавать охрану социально значимых объектов казахстанским силовикам, готовят технику для загрузки в самолеты и возвращения домой. Об этом сообщает Минобороны России.

"В соответствии с разработанным командованием коллективными миротворческими силами ОДКБ и Минобороны Казахстана планом началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны", - сказали в военном ведомстве.

Там также отметили, что подразделения начали готовить технику и материальные средства к загрузке в самолеты ВКС России.



В Казахстане 2 января жители Мангистауской области вышли на митинг из-за повышения цены на сжиженный нефтяной газ. 3 января митинги начались сразу в нескольких регионах. К акциям протеста присоединились вахтовые работники нефтедобывающих предприятий. 4 января сразу в нескольких городах страны вспыхнули массовые беспорядки, начались погромы.

5 января правительство ушло в отставку, в Казахстане ввели госрегулирование цен на социально значимые продукты питания, сжиженный газ, бензин и дизельное топливо. Однако беспорядки только усилились. Сильнее всего пострадал Алматы, где участники беспорядков сожгли акимат, захватили резиденцию президента, разгромили магазины, ТРЦ, офисы банков и банкоматы. Число жертв и пострадавших уточняется и до сих пор неизвестно.

На всей территории страны был введен режим ЧП. После просьбы президента Токаева ОДКБ впервые в истории задействовала своих миротворцев для наведения порядка в стране. Военные были отправлены из России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.

Источник - centralasia.media
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