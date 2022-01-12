На замке? На таджико-афганской границе снова опасная концентрация боевиков, - Е.Тюнина

13:53 13.01.2022 На замке: зачем Таджикистану пояс безопасности вокруг Афганистана

На границе отмечена опасная концентрация боевиков-исламистов



Екатерина Тюнина



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на саммите ОДКБ призвал к созданию пояса безопасности вокруг Афганистана. Как он может выглядеть, что думают о проекте российские власти, насколько он целесообразен и реализуем - в материале "Известий".



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"В центрах подготовки находятся свыше 6 тыс. боевиков"



В начале недели состоялось заседание лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности. Мероприятие было посвящено обострению ситуации в Казахстане.



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон обратился к партнерам. По его словам, на границе с Афганистаном обстановка усложняется с каждым днем. Постоянно ведутся боевые действия, есть погибшие и раненые. Поэтому политик предложил подумать над созданием вокруг Афганистана пояса безопасности.



Рахмон поделился сведениями о том, что возле южных границ ОДКБ, в афганских северо-восточных провинциях, действует более 40 лагерей и центров по подготовке террористов, в которых находятся свыше 6 тыс. боевиков. В конце лета 2021 года из афганских тюрем были выпущены тысячи заключенных, многие из которых примкнули к радикалам.



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон



- Нас особо беспокоит, что до сих пор не принята целевая межгосударственная программа по укреплению таджикско-афганской границы, - заявил Эмомали Рахмон.



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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что президент Таджикистана годами просит об оказании материальной поддержки, прежде всего военной. По мнению президента Белоруссии, это следует сделать, "чтобы потом это не обошлось дороже, как с Казахстаном".



Владимир Путин, в свою очередь, предложил Эмомали Рахмону провести телефонный разговор сразу после встречи лидеров ОДКБ. По итогам беседы пресс-служба Кремля сообщила, что политики затрагивали в том числе афганскую проблематику и положение дел на границе. Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях.



Напомним, движение "Талибан" (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) взяло в 2021 году под контроль всю территорию Афганистана. Душанбе призвал сформировать там инклюзивное правительство, в котором будут представлены все национальные меньшинства, в том числе таджики. В Таджикистане подчеркивали, что не будут признавать афганские власти, пришедшие к руководству "путем угнетения".



- Понятно, что Душанбе с августа прошлого года обеспокоен тем, как развивается ситуация в Афганистане. Таджикистан - по сути дела, сейчас единственное из пяти центральноазиатских государств, где на власть талибов смотрят критически. Тем более мы имеем фон в виде попытки мятежа в Казахстане. Очевидно, что в ней непосредственным образом были задействованы исламисты разнообразных направлений, - сказал "Известиям" руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ РАН Андрей Грозин.



Военный патруль на улице Казахстана



Ученый посчитал вполне естественным, что на заседании ОДКБ Эмомали Рахмон заявил о своих опасениях.



- Президент Таджикистана напомнил, что Афганистан является для Центральной Азии большой проблемой. Теоретически [движение радикальных исламистов] может выстрелить в любой момент - как в Казахстане сейчас, как это было раньше, в период гражданской войны в самом Таджикистане, как во время переворотов, ставших уже традиционными в Киргизии. Тем более это касается такого густонаселенного государства, как Узбекистан, - отметил эксперт.



С учетом всего описанного, считает Грозин, ОДКБ должна внимательно прислушаться к словам Рахмона.



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Каким видят пояс безопасности в Таджикистане



В МИД Таджикистана сообщили "Известиям", что в настоящее время в рамках ОДКБ завершается процесс согласования предложенной республикой Целевой межгосударственной программы по укреплению таджикско-афганского участка госграницы. Президентом Эмомали Рахмоном инициирован вопрос о согласовании и принятии единого перечня организаций, признанных террористическими и экстремистскими в государствах - членах ОДКБ и СНГ.



- Практическим шагом для создания таджикской части пояса безопасности могла бы стать помощь международного сообщества, прежде всего дружественных стран, поставками новых видов вооружения, оснащение таджикско-афганской границы современными техническими средствами охраны. А также оказание содействия в реализации национальной стратегии управления границами, поэтапном переходе к использованию там современных инженерно-технических средств, - предположили во внешнеполитическом ведомстве страны.



В МИД Таджикистана отметили, что эти меры призваны стать надежным заслоном на пути контрабанды оружия, наркотиков, незаконной миграции, проникновения в регион членов террористических и экстремистских группировок и их идеологии.



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- Важной составляющей "пояса" является налаживание тесного взаимодействия и обмена информацией - разведывательной, в том числе добытой с использованием возможностей космической разведки. Эти мероприятия нужны для выявления планов и перемещений группировок в наиболее уязвимых для прорыва участках границы. Они помогут предпринять превентивные меры, сформировать запасы вооружения, обмундирования и предметов довольствия для обеспечения привлекаемого к охране границы мобилизуемого резерва, - отметили в министерстве иностранных дел республики.



"Нужен пояс безопасности по периметру государств - членов ОДКБ"



Сенатор Ольга Ковитиди, член Постоянной комиссии ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству, выразила мнение, что события в Казахстане проявили огромный потенциал Организации Договора о коллективной безопасности. Дееспособность в защите союзников, отметила она, была подтверждена оперативностью реакции на возникшую угрозу. Основными источниками угроз политик считает возрастание активности и расширение географии деятельности международных террористических и экстремистских организаций. Кроме того, она обратила внимание на активизацию западных государств и активное расширение присутствия США в Европе.



По словам члена Совета Федерации, в таких геополитических условиях механизмы ОДКБ следует существенно усилить.



Военнослужащие Таджикистана из состава контингента миротворческих сил ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности)



- Мы должны быть готовы к оперативному отражению любых угроз. Учитывая указанное, целесообразно обустройство пояса безопасности не только вокруг Афганистана, как это было предложено президентом Таджикистана, а по периметру территории государств - членов ОДКБ. Предстоит системная и предметная работа государств, состоящих в организации, в этом направлении, - сказала "Известиям" Ковитиди.



- Если технически, с точки зрения безопасности своих стран, их руководители готовы, то они договорятся о создании пояса безопасности, - подытожил президент научного центра "Институт Ближнего Востока" Евгений Сатановский.



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Нужно ли усиливать контроль таджикско-афганской границы



С опасениями относительно Афганистана согласен военный историк Юрий Кнутов. Он рассказал, как на основании имеющего опыта может быть организована такая работа.



- Угроза реальная и достаточно серьезная. В момент, когда боевики запрещенной в России ИГИЛ стали терпеть поражение от сирийской армии и наших воздушно-космических сил, неопознанные вертолеты - по мнению экспертов, они были из Соединенных Штатов Америки - перевозили командование экстремистской террористической организации на север Афганистана. Там возник целый радикально настроенный джамаат, который потом даже объявил войну талибам. И сейчас, по словам президента Таджикистана, там действует достаточно серьезная сила. Они ведут партизанские действия, наступают большими группами.



По мнению Кнутова, опасность будет усиливаться в связи с тем, что попытка государственного переворота в Казахстане потерпела крах. Поэтому, полагает он, будет сделана ставка на то, чтобы раскачать Таджикистан, а через него и другие страны Средней Азии.



На территории постсоветского пространства уже действует пояс безопасности, организуемый российскими миротворцами, - в Нагорном Карабахе. Однако, считает специалист, ситуации там и в Таджикистане не тождественны.



- В Таджикистане граница очень протяженная (1344 км, из них около 189 км - по суше, остальное - по реке) и сложная. Большое количество участков проходят в горной местности, где контроль крайне затруднен. В Карабахе же кордон короче, дорог меньше, а тропы используются мало.



Юрий Кнутов отметил, что сегодня Россия обладает большим количеством современных беспилотных летательных аппаратов, которые позволяют круглосуточно контролировать участки границы. Таджикистан же, по его мнению, должен помогать в создании мощной агентурной сети в пограничных районах.



- Необходимо также подготовить таджикскую армию. Обучать офицеров и контрактников. И [нужны] поставки современной техники, которая в состоянии решать задачи по борьбе с бандформированиями. Возможно, потребуется создать и дополнительные базы. В свое время погранконтроль на таджикско-афганской границе осуществлялся российскими военными. Я не призываю к этому, но участие наших военных тоже должно быть, чтобы не допускать просачивания формирований.



Помимо военного аспекта, считает Кнутов, есть и другие. Он отметил важность того, чтобы правительство талибов было заинтересовано в отсутствии боевиков на севере Афганистана. Отдельно историк акцентировал внимание на значимости доброй воли Таджикистана и готовности вложить определенные средства в решение этой задачи.



Профессор ВШЭ, главный научный сотрудник МГИМО Андрей Казанцев также считает, что на фоне экономического кризиса в Афганистане увеличивается исходящая оттуда угроза. При этом, отметил ученый, политика ОКДБ состоит в том, чтобы обеспечить защиту стран Центральной Азии от Афганистана.



- У Организации Договора о коллективной безопасности постоянно происходят операции на таджикско-афганской границе. Среди них "Канал" - по борьбе с афганскими наркотиками, "Рубеж" - по защите того же Таджикистана от возможного вторжения боевиков. Подобное наступление, напомню, уже было в 1999 году, - сказал "Известиям" Казанцев.



Тогда формирования "Исламского движения Узбекистана" (запрещено в России) вошли в республику из Афганистана, пересекли Таджикистан и вступили на территорию Киргизии. Россия приняла участие в ликвидации отрядов боевиков по согласованию с киргизскими властями.



- Обеспечивать безопасность стран ОДКБ в условиях ситуации в Афганистане, безусловно, необходимо. Террористическая угроза на южном направлении Таджикистана остается вполне реальной. Центрально-азиатский регион коллективной безопасности, собственно, под такие задачи и сформирован. Главные усилия в настоящее время должны быть в направлении укрепления потенциала и наращивания сотрудничества с другими государствами, в том числе с Узбекистаном и Китаем, а в перспективе и с Индией и Пакистаном. Инициатива представляется уместной и реализуемой, - считает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.



Дополнительный импульс ей может придать вовлечение Шанхайской организации сотрудничества, вплоть до формирования единых группировок сил и средств, а также осуществления совместного патрулирования, считает эксперт. Источник - Известия

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