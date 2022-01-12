Алия Назарбаева перебралась в Дубай и оттуда пишет всем спасибо

13:56 13.01.2022

Руслан ХАРИЗОВ

Младшая дочь елбасы Алия Назарбаева разместила пост в соцсети, находясь в ОАЭ



Младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия Назарбаева находится в Дубае. Об этом стало известно благодаря функции Instagram.



Отметим, что сегодня она впервые после массовых беспорядков в стране написала пост на своей странице в соцсети.



"Пусть этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории. Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время. Также благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас. И благодарю вас за моральную поддержку моего отца в данный момент, он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов", - написала Алия Назарбаева.



Согласно функции "Информация об аккаунте", местоположением дочери первого президента Казахстана значатся Объединенные Арабские Эмираты.



Напомним, 6 января в аэропорту "Манас" из Абу-Даби приземлился самолет Bombardier Global Express, называемый "назарбаевским". В ту же ночь он улетел в ОАЭ.