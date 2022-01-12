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    Казахстан   | 
"Русофобы вернулись в свои кресла?" - сети о новом правительстве Казахстана, - Регнум
14:44 13.01.2022

Артур
Савин

12 января 2022 |
В Сети обсудили новый состав казахстанского правительства.
Решение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева подписать указ о новом составе правительства республики, в котором оказалась часть членов предыдущего парламента, а некоторые даже пошли на повышение, спровоцировало дискуссию в интернет-сообществе. Граждане выразили свое мнение 12 января в социальной сети "ВКонтакте".

Следите за развитием событий в трансляции: "Последствия беспорядков и работа ОДКБ в Казахстане - все новости"

"Сменил, типа, правительство, ага. Кто был на местах, те в большинстве своем и остались", - отмечает Алексей П.

"Токаев теперь новый елбасы. На улицах и в кабинетах слиты неугодные и особо активные. Вот так, все красиво. Времена идут, а методы смены власти в СНГ не меняются", - поделился своим мнением Дмитрий Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что глава государства своим указом, по сути, вернул к власти тех, кто чуть не довел ситуацию в Казахстане до катастрофы. Граждане волнуются, что неумелые руководители своими недальновидными действиями могут вновь спровоцировать кровопролитие в республике.

"Короче, у Казахстана будет "старое пальто с новыми заплатками". Боюсь, что если эти уже умудрились довести ситуацию до беспорядков, то доведут до этого вновь", - беспокоится Владимир Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что всех тех, кто довел ситуацию в стране до беспорядков и пропустил мимо глаз террористическую активность, следует гнать из правительства, а не ждать, что они смогут как-то исправить ранее допущенные ошибки.

"Кто-то даже пошел на повышение! В стране 20 тысяч террористов, недовольное население, безграмотные сельские жители, людоедские кланы, жусы… да чего там только нет! Тут всех разгонять надо!" - считает Александр С.

"Надо почистить весь гной, как это делают врачи, иначе никак. Потому что виден беспредел! Правильно говорит Владимир Владимирович Путин, с предателями надо жестко поступать! Токаеву надо чистить свои ряды, никто не должен уйти от ответственности!" - призывает Айначингис Б.

Часть людей полагает, что террористы в Казахстане могли появиться только в том случае, если им это разрешили сделать, значит, организаторы этого кровопролития во власти должны быть вычислены и привлечены к соответствующему наказанию.

"В стране, в которой вдруг возникло 20 тысяч террористов, правительство пошло на повышение. Уйти в отставку всем хором! И это минимум! Следовало бы каждого проверить на причастность к организации беспорядков и доведению населения до обезумевшего состояния!" - призывает Ольга Л.

Ряд пользователей напоминает, что в составе предыдущего правительства Казахстана было достаточно много ненавистников России, что не могло позитивно сказаться на взаимоотношениях двух стран.

"Получается, что старые националисты-русофобы вернулись в свои кресла? Прекрасно! Ну, если что, в следующий раз Россия помогать не станет, товарищ Токаев!" - обращается Александр З.

Нашлись и те, кто убеждены, что Токаеву в сложившейся ситуации виднее, с кем требуется работать, а с кем лучше навсегда расстаться.

"Всех так волнует то, какое правительство в Казахстане. А что это правительство решает? Обычная номенклатура, которая будет делать ровно то, что ей прикажут. Поэтому очевидно, что Токаеву проще вернуть на место тот же состав, чем собирать новых и неизвестных людей", - отмечает Александр Х.

Напомним, 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства республики. Часть членов предыдущего парламента сохранила свои посты, а некоторые даже пошли на повышение.

12 января 2022
Артур Савин

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642074240
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