Казахстан бьет рекорды по КОВИД-заражениям - 9 тысяч в сутки

|18:24 М.Захарова бестолково пытается оправдать бестолковую работу РосМИДа по эвакуации россиян из Казахстана
14:44 "Русофобы вернулись в свои кресла?" - сети о новом правительстве Казахстана, - Регнум
14:27 Фейковый "мятеж" и Косметика Токаевских реформ, - Петр Милосердов
13:56 Алия Назарбаева перебралась в Дубай и оттуда пишет всем спасибо
13:53 На замке? На таджико-афганской границе снова опасная концентрация боевиков, - Е.Тюнина
13:52 Петр Своик: Временное правительство Токаева. Нурсултан уходит, Нурсултанат - остается
13:51 Миротворцы ОДКБ начали передачу охраняемых объектов правоохранительным органам Казахстана (видео)
13:47 Зачем русофоба взяли в правительство Казахстана. Что и кому пытается показать Токаев? - С.Борзяков
13:39 К вопросу о разграничении между Таджикистаном и Кыргызстаном в бассейне реки Исфара, - К. Сирожидинов
12:22 Что может означать назначение дочери Эмомали Рахмона на должность посла в Великобритании? - "РО"
11:59 За участие в заговоре задержаны 2 генерала КНБ Казахстана - Садыкулов (экс-командир "Альфы") и Ергожин
11:43 Постельная элита. Токаев назначил "свата" Назарбаева сенатором и другие назначения
09:08 Пол Робертс: Режим Байдена запустил часовой механизм - чтобы взорвать будущее
08:55 Что и требовалось торговать. Россия добилась от США и НАТО важных уступок, но не по ключевым вопросам, - "Къ"
08:51 "Дружба" Ташкента с Талибами быстро кончилась. Халявного электричества больше нет
08:47 Sabah: Кто на самом деле управляет Америкой
08:28 Казахстан передумал продавать Шульбинскую и Усть-Каменогорскую ГЭС арабам
01:28 Казахского министра-русофоба "Роскосмос" не пустит в Байконур
01:23 Тайны семьи Назарбаева: Как устроен клан первого президента Казахстана, - "МК"
01:02 Протесты в Казахстане, погромы и захват аэропорта Алма-Аты глазами русских очевидцев
01:00 Казахстанский экспресс: чем запомнится первая миротворческая миссия ОДКБ
00:57 Кремль сделал за врагов Назарбаева грязную работу, - "СП"
00:55 Что важнее для Токаева: российская сила или китайские деньги, - "МК"
00:54 Кому и зачем удобна версия о "террористах" в Казахстане, - С.Строкань
00:53 "Мародерство в Алматы было подозрительно избирательным", - репортаж Александра Коца
00:52 Россотрудничество отказалось работать с казахским министром-русофобом и нацистом
00:49 Среди нас нет ни одного русского гражданина. Кыргызские депутаты уговаривают друг дружку говорить только по кыргызски
00:42 В Совфеде РФ возмущены и назвали неверным решением назначение "русофоба" министром Казахстана
00:24 Казахский казан. Этот котел не мог не взорваться, - А.Желенин
00:14 Пекин развернул дипломатическое наступление на Средний Восток, - В.Скосырев
00:11 Al Araby: Ничто не пугает Путина больше, чем революция в непосредственной близости от России
00:07 Al-Quds: Устаревшая модель управления Казахстаном с Назарбаевым больше не представляет ценности для Путина
00:05 Что же стало с американской "мягкой силой"? - Джозеф Най
00:02 Самрук-кормушка. Прояснилась роль семьи Назарбаева в казахском газовом кризисе, - "МК"
00:01 Избраны главы Комитетов нового Парламента Киргизии. Все 8-мь
|Казахстан бьет рекорды по КОВИД-заражениям - 9 тысяч в сутки
00:00 14.01.2022
В Казахстане зафиксирован рекордный всплеск заражений коронавирусом
Казахстан, общество 10:04, 13 января 2022 Просмотров: 8648Кыргызча
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 9 тыс. 122 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
Ранее антирекорд по количеству зафиксированных случаев заражений ковидом в сутки в Казахстане был установлен в июле 2020 года - почти восемь тысяч инфицирований.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан – 5118;
- город Алматы – 1205;
- Карагандинская область – 669;
- город Шымкент – 320;
- Кызылординская область – 268;
- Атырауская область – 243;
- Актюбинская область – 225;
- Мангистауская область – 179;
- Акмолинская область – 138;
- Алматинская область – 133;
- Туркестанская область – 129;
- Восточно-Казахстанская область – 95;
- Костанайская область – 94;
- Западно-Казахстанская область – 93;
- Павлодарская область – 85;
- Жамбылская область – 69;
- Северо-Казахстанская область – 59.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 013 тыс. 586 заболевших коронавирусом.