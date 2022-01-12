Казахстан бьет рекорды по КОВИД-заражениям - 9 тысяч в сутки

00:00 14.01.2022

В Казахстане зафиксирован рекордный всплеск заражений коронавирусом

Казахстан, общество 10:04, 13 января 2022 Просмотров: 8648Кыргызча



CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 9 тыс. 122 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.



Ранее антирекорд по количеству зафиксированных случаев заражений ковидом в сутки в Казахстане был установлен в июле 2020 года - почти восемь тысяч инфицирований.



В разрезе регионов:



- город Нур-Султан – 5118;



- город Алматы – 1205;



- Карагандинская область – 669;



- город Шымкент – 320;



- Кызылординская область – 268;



- Атырауская область – 243;



- Актюбинская область – 225;



- Мангистауская область – 179;



- Акмолинская область – 138;



- Алматинская область – 133;



- Туркестанская область – 129;



- Восточно-Казахстанская область – 95;



- Костанайская область – 94;



- Западно-Казахстанская область – 93;



- Павлодарская область – 85;



- Жамбылская область – 69;



- Северо-Казахстанская область – 59.



На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 013 тыс. 586 заболевших коронавирусом.