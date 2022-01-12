Резкий рост COVID. Бишкек "поймал" омикрон и вошел в красную зону

00:01 14.01.2022

12 января 2022, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА



В Кыргызстане последние 12 дней наблюдается высокий рост заболеваемости COVID-19, что говорит о начале четвертой волны. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.



По его данным, за последние три дня ежедневный прирост заболеваемости составил 30 процентов, в то же время в 60 процентах зарегистрированных случаев она протекает в легкой и бессимптомной форме.



В разрезе регионов высокая заболеваемость отмечается в Бишкеке (89,9 на 100 тысяч населения), в Оше (29,1 на 100 тысяч населения), превышая республиканский показатель в 4,2 и 1,3 раза соответственно.



"Национальной вирусологической референс-лабораторией департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Минздрава подготовлены 165 положительных образцов, выявленных с 25 декабря 2021 года и до 5 января 2022-го. Были отобраны образцы с высокой вирусной нагрузкой и отправлены для секвенирования в референс-лабораторию Национального центра фтизиатрии. По предварительным результатам, в двух изолятах обнаружен штамм омикрон, образцы принадлежат госпитализированным в Республиканскую клиническую инфекционную больницу", - отметили в ведомстве.



На 12 января, согласно матрице оценки риска, Кыргызская Республика находится в желтой зоне, а Бишкек - в красной.



В связи с этим Минздрав считает необходимым увеличение охвата населения вакцинацией, в том числе бустерной дозой, усиление противоэпидемических мероприятий в местах общественного пользования (в особенности в общественном транспорте, торговых центрах, местах общественного питания, игровых залах и так далее), а также введение и соблюдение ограничительных мер.



Напомним, сегодня министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что в Кыргызстане выявлен штамм омикрон.