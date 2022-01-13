Армия Китая готовится к наступлению в Гималаях. "Горлышко", соединяющее Индию с ее северо-востоком, может быть перерезано, - "НГ"

00:02 14.01.2022

13.01.2022



Армия Китая готовится к наступлению в Гималаях



"Горлышко", соединяющее Индию с ее северо-востоком, может быть перерезано

Владимир Скосырев



Китайская армия тщательно патрулирует районы, граничащие с Индией.

Переговоры военных Дели и Пекина, состоявшиеся в районе Ладакх на контролируемой Китаем земле, не принесли результата. Индийцы тщетно добивались разъединения между воинскими частями двух стран. По версии Дели, китайцы отказались отойти на позиции, которые они занимали до столкновений в 2020 году. В то же время они сооружают мост и строят поселения, где будут размещать солдат. Хотя переговоры будут продолжены, напряжение усиливается. Каждая сторона сосредоточила в Гималаях более трех дивизий, оснащенных ракетами, артиллерией, танками. По оценкам американских экспертов, Индия стремится к деэскалации, но КНР, обладающая превосходящей мощью, не желает делать ни малейших уступок.



Как передает газета Hindustan Times, китайские и индийские офицеры встречались в 14-й раз. Никакого взаимоприемлемого решения не достигнуто.



Переговоры будут продолжены, но нет гарантии, что китайцы восстановят статус-кво, существовавший до апреля 2020 года. Получается, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК), которая опирается на новый закон о границе, принятый парламентом КНР, превращает взаимную линию фактического контроля длиной 3488 км в Гималаях в линию своего контроля. Пекин считает такую ситуацию новой нормальностью, а правительство Нарендры Моди решило заморозить отношения с Китаем до тех пор, пока он не восстановит то положение в Ладакхе, которое сложилось до столкновений.



По словам профессора Ашока Суэйна из шведского Университета в Уппсале, все свидетельствует о том, что Китай не собирается уходить из района, который он занял в 2020-м. В то время как переговоры находятся в тупике, Пекин возводит на индийской стороне поселения и строит мост через озеро Пангонг-Цо в восточном Ладакхе. Это одно из крупнейших соленых озер в Азии зимой полностью замерзает. Представитель МИД Индии Ариндам Багчи сказал: "Земля, на которой сооружается мост, находится на оккупированной Китаем земле почти 60 лет".



В свою очередь, представитель МИД Китая Ван Вэнбинь заявил, что Китай сооружает инфраструктуру на своей территории в соответствии со своими суверенными правами. По словам Юнь Суня, содиректора китайских и азиатских исследований в американском центре Stimson, в споре из-за территорий обе стороны хотят подкрепить свои претензии. Китай тоже может высказать свои жалобы на стройки, которые ведет Индия. Получается гонка инфраструктур, подобная гонке вооружений. Тем не менее, по оценкам индийских военных специалистов, сейчас 75% озера находится в руках Китая. Строительство моста означает, что он хочет захватить весь водоем.



Агентство Reuters сообщает, что Китай также возводит более 200 домов и около спорной границы с Бутаном, государством с населением 800 тыс. человек, которое, по существу, является сателлитом Индии. Дели отвечает за внешнюю политику и оборону этой страны. Сначала Китай расчищал в горах завалы, прокладывал дороги, потом стал возводить поселения. Они строятся на спорной с Бутаном территории площадью примерно 110 кв. км. Это позволит Китаю разместить там дополнительные подразделения. Расширение контроля над скалистыми землями в Гималаях потенциально может дать КНР решающее стратегическое преимущество. В случае войны он сможет получить доступ к "цыплячьему горлышку" – участку, связывающему Индию с ее северо-восточным регионом.



Но насколько вероятна война? По оценке Правина Сони, индийского военного эксперта, офицера в отставке, НОАК будет готова к ней в 2023 году. Другие эксперты говорят, что существует опасность стычек, но это не обязательно выльется в войну. Апарна Панде, научный сотрудник института Hudson в США, ситуацию оценивает следующим образом: "Чем более агрессивно будет себя вести Китай, тем больше Индия будет сближаться с США и их союзниками. И напротив: чем менее агрессивен будет Китай, тем больше Индия будет продолжать политику балансирования между двумя центрами силы".



В беседе с "НГ" Сергей Лунев, профессор МГИМО, отметил: "Конфликт уходит корнями в историю Британской Индии, от которой независимая Индия унаследовала границу. А Китай ее никогда не признавал. Главное же противоречие объясняется тем, что стороны совершенно не доверяют друг другу и воспринимают оппонента как главного противника в Азии в будущем. На компромиссы не готова идти ни одна сторона. Что касается линии контроля, то еще в 1990-е годы между Индией и Китаем были договоренности по поводу отвода войск. Индийцы считают, что Китай не полностью соблюдает эти договоренности".