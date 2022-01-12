Сенат США не принял законопроект о новых санкциях против "Северного потока - 2"

00:03 14.01.2022

Сенат США в ходе голосования отклонил законопроект об ужесточении американских санкций против газопровода "Северный поток 2".



Напомним, автором данного документа стал сенатор -республиканец Тед Круз. Ранее он заявлял, что если США не остановят запуск СП-2, то это якобы "развяжет России руки" для дальнейшей агрессии в отношении Украины.



Число поддержавших инициативу Круза сенаторов составило менее необходимых 60 голосов.



Инесса БУСЛАЕВА