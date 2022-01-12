 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 14.01.2022
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Среда, 12.01.2022
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    Казахстан   | 
РосМИД отреагировал на "националистические" заявления министра информации Казахстана
00:05 14.01.2022

МИД отреагировал на заявления министра информации Казахстана
Захарова назвала заявления министра информации Казахстана Умарова неприемлемыми
Здание МИД России в Москве -

Националистические заявления нового министра информации Казахстана Аскара Умарова неприемлемы, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Заявления националистического толка, сюда входят все: и ксенофобия, и разжигание ненависти и т. д., которые справедливо вызвали, как многие сказали, обостренную реакцию у граждан и России, и Казахстана, - мы считаем неприемлемыми", - сказала она.
Во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства республики. Министерство информации и общественного развития Казахстана возглавил Умаров, который ранее допускал негативные высказывания в адрес россиян. Глава Россотрудничества Евгений Примаков после назначения Умарова заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с Умаровым, мотивировав это взглядами последнего.

Источник - РИА Новости
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