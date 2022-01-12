РосМИД отреагировал на "националистические" заявления министра информации Казахстана

00:05 14.01.2022

МИД отреагировал на заявления министра информации Казахстана

Захарова назвала заявления министра информации Казахстана Умарова неприемлемыми

Здание МИД России в Москве -



Националистические заявления нового министра информации Казахстана Аскара Умарова неприемлемы, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Заявления националистического толка, сюда входят все: и ксенофобия, и разжигание ненависти и т. д., которые справедливо вызвали, как многие сказали, обостренную реакцию у граждан и России, и Казахстана, - мы считаем неприемлемыми", - сказала она.

Во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства республики. Министерство информации и общественного развития Казахстана возглавил Умаров, который ранее допускал негативные высказывания в адрес россиян. Глава Россотрудничества Евгений Примаков после назначения Умарова заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с Умаровым, мотивировав это взглядами последнего.