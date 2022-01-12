Киргизия повторной нотой требует от Казахстана отпустить своих 4-х "международных террористов"

00:06 14.01.2022

13 января 2022, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

Четырех граждан КР еще не освободили. Казахстану вручена еще одна нота протеста



Казахстан еще не освободил четверых кыргызстанцев, задержанных в Алматы. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МИД.



Генеральное консульство КР в РК еще раз направило ноту в МИД Казахстана для оказания содействия в выпуске наших граждан.



"МВД РК дало разрешение освободить четверых кыргызстанцев, ожидается разрешение Генеральной прокуратуры соседней страны", - отмечают во внешнеполитическом ведомстве Казахстана.



В специальных учреждениях Алматы находятся Закир Юбуров, Адана Хуров, Ильяс Мачо и Абду-Рахим Джиншанло. Генконсульство 11 января сообщило, что достигнута договоренность об освобождении кыргызских граждан.



Известно, что все задержанные работают на рынке в Алматы.



Массовые протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года. Жители Жанаозена и Актау в Мангистауской области выступили против повышения цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие регионы. В городах страны ситуация потихоньку стабилизируется, антитеррористическая операция продолжается. Доступ к интернету восстановлен.



Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в республике чрезвычайное положение, отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. По его просьбе страны ОДКБ направили в Казахстан миротворческие подразделения. От Кыргызстана туда отправили спецназ "Скорпион".