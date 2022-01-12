Майдан в Казахстане - что это было? - Федор Яковлев

00:26 14.01.2022 Майдан в Казахстане - что это было?

12 января 2022 | Федор Яковлев

Аннотация

Майданом на постсоветском пространстве вряд ли кого-то можно удивить, тем не менее майдан в Казахстане для очень многих грянул совершенно неожиданно и в первую очередь для самих казахстанцев, большинство из которых его на свое государство аж никак не примеряло даже в самом страшном сне.

Прежде всего, для несогласных по поводу классификации протестных движений в постсоветских государствах термином "майдан", следует пояснить, что этот политический термин абсолютно обоснованно применим к форме смены у власти в государстве определенных групп (кланов) и личностей путем организации массовых акций протеста (неповиновения), беспорядков, в том числе с применение морального и/или физического насилия к представителям власти и ее сторонникам, сотрудникам правоохранительных органов или даже просто несогласным с организаторами и участниками протестов, как с полным нарушением действующих в государстве конституции и законодательства, так и с видимостью их формального соблюдения.



Весьма распространенный политический термин "цветная революция", несмотря на широчайшее его применение, никак не соответствует действительности ни по названию, ни по сути. Если брать название, то цветной "революцией" был только "оранжевый" майдан 2004 года на Украине, остальные к цвету никакого отношения не имели: в Грузии майдан называли "революцией роз" (2003г.), первый майдан в Киргизии - "тюльпановой революцией" (2005), а еще два майдана в этом государстве (2010 и 2020 гг.) вообще остались безымянными. Майдан 2014 года на Украине назвали "революцией достоинства", майдан 2018 года в Армении - "бархатной революцией", а майдан 2020 года в Белоруссии - "тапочной революцией", сделав ее символом тапок, которым организаторы белорусского майдана намеревались "прихлопнуть" усатого "таракана" президента Белоруссии Александра Лукашенко. Правда, "тапок" силового блока "последнего диктатора Европы" оказался покрепче и "прихлопнутым" оказался сам белорусский майдан. Майдан в Казахстане пока никак не назвали, но если исходить из формального повода для его начала, то его можно было бы назвать "автогазовым", если же исходить из его характера, то он вполне заслуживает называться "майданом мародеров".



А если вникать в суть термина, то не стоит путать послемайданную смену фамилий во власти с кардинальной сменой государственно-правовой системы и последующими социально-политическими, экономическими и идеологическими преобразованиями, что является характерными признаками реальных революций. При этом, несмотря на определенные и иногда весьма существенные различия в технологиях смены власти путем организации майданов, в перечисленных майданах было и немало общих черт, поэтому для понимания того, что произошло в Казахстане, следует прежде всего сравнить события казахстанского майдана с аналогичными протестами в других постсоветских государствах.



Пожалуй, основной чертой майданов является противостояние лидеров майданных движений с лидерами действующей власти. В Грузии это было противостояние старого американского ставленника - Эдуарда Шеварднадзе и более молодого и перспективного - Михаила Саакашвили. При этом США меняли своих марионеток руками России, поскольку зашедшее в тупик противостояние сторон, возникшее в результате нежелания Шеварднадзе уйти "добровольно", в Тбилиси прилетел разруливать бывший в то время министром иностранных дел РФ Игорь Иванов. Для чего США произвело эту смену своих ставленников достаточно убедительно показали события августа 2008 года.



Украинский майдан 2004 года отметился острым противостоянием бывшего в то время премьер-министром Виктора Януковича с представителем оппозиции Виктором Ющенко, которое завершилось противоречащим Конституции Украины третьим (!) туром президентских выборов, в котором, наконец, победил тот, кто надо - американское протеже с женой-американкой - Виктор Ющенко. Во время майдана 2014 года бывшему в то время президентом Украины Виктору Януковичу противостояло трио публичных лидеров майдана, - Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок. После побега Януковича с Украины его место с приставкой и. о. занял один из организаторов майдана Александр Турчинов, а в мае того же еще один из организаторов майдана Петро Порошенко был избран президентом Украины.



Киргизские майданы также происходили в жестком персональном противостоянии лидеров: президента Аскара Акаева сменил один из лидеров оппозиции Курманбек Бакиев, в 2010 году президента Бакиева сначала сменила Роза Отунбаева, как президент Киргизии переходного периода, а затем в 2011 году президентом страны был избран основной противник Бакиева - Алмазбек Атамбаев. В 2020 году действующего президента Сооронбая Жээнбекова после его "добровольной" отставки сменил освобожденный из заключения участниками майдана Садыр Жапаров, сначала в качестве и. о., а 10 января 2021 года он победил на выборах президента Киргизии.



Армянский майдан отметился противостоянием премьер-министра Сержа Саргсяна и одного из лидеров оппозиции Никола Пашиняна, который в итоге и заменил Саргсяна в этом руководящем кресле. В белорусском майдане действующему президенту оппонировала одна из кандидатов в президенты Светлана Тихановская. Но в ходе казахстанского майдана не было не то что претендентов на кресло президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, не было даже никаких публичных намеков на организаторов этого майдана, если не считать карикатурных заявлений проживающего в Европе беглого миллиардера Мухтара Аблязова, которые никто всерьез не принимал, поскольку никакого реального влияния на происходящие в Казахстане события не оказывал ни он лично, ни его запрещенное в Казахстане движение "Демократический выбор".



Т.е. майдан был, но в публичном пространстве ни его организаторов, ни претендента на место Токаева… не было. Тогда неизбежно возникает закономерный вопрос - а для чего, да еще в такой устрашающе жесточайшей кровопролитной форме он был нужен? Например, ни на одном майдане не нападали на пожарные машины и машины скорой помощи и тем более не уничтожали их! В Алма-Ате было повреждено 32 автомашины скорой помощи, 18 пожарных машин, еще пять были угнаны и потом сожжены. В выступлении перед депутатами мажилиса (парламента) Казахстана 11 января Токаев назвал "ключевую цель" майдана - "дезорганизация институтов государственного управления, подрыв конституционного строя, в конечном итоге захват власти", но тоже так и не назвал тех, кто собирался захватить власть в Казахстане.



К общим чертам большинства майданов относится и иностранное влияние, которое призвано оградить майдан от его силового подавления, а его лидеров от ареста. Наиболее показательным в этом плане является майдан в Армении, когда 22 апреля 2018 полиция начала силовое пресечение протестов, в результате чего были задержаны около 300 человек, в том числе и Пашинян, то уже через пару часов (!) после начала задержаний Саргсян получил "черную метку" от ЕС в виде категорического заявления: "Право осуществлять свободу собраний мирным путем и в соответствии с законом является всеобщим и фундаментальным правом всех. Европейский союз ожидает, что власти Армении будут в полной мере уважать это право и справедливо и пропорционально применять закон в соответствии с международными обязательствами Армении, в том числе в рамках Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Все те, кто был задержан при осуществлении своего основного права на собрания в соответствии с законом, должны быть немедленно освобождены". И естественно, все, включая Пашиняна, были выпущены на свободу уже на следующий день.



Оказывалось давление и на Януковича, о чем 4 марта 2014 года на брифинге с представителями СМИ поведал Владимир Путин, рассказав, что Янукович "положительно отреагировал и на нашу просьбу, и на просьбу западных стран, и прежде всего своей оппозиции, не применять силу". После состоявшихся в Белоруссии 9 августа 2020 года президентских выборов ЕС и США моментально заявили о своем несогласии с их официальными итогами и уже 14 августа 2020 года на экстренном заседании министры иностранных дел 27 стран - членов Евросоюза приняли политическое решение о введении индивидуальных санкций в отношении лиц, "ответственных за насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов", поручив дипломатическим службам ЕС составить соответствующий "черный список".



Но в случае с Казахстаном, даже несмотря на тысячи задержанных и жесткое заявление Токаева, что "правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения", США и ЕС фактически ограничились только дежурными заявлениями о "неприменении насилия к мирным протестующим", призывами к "мирным переговорам" и даже сделали вид, что "не заметили" еще более жесткого, грубого, просто оскорбительного ответа Токаева на их заявления: "За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, убийцами? Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами. Поэтому их нужно уничтожить. И это будет сделано в ближайшее время". Но и после этого ответа Токаева не было никаких намеков на санкции со стороны США и ЕС. Их не было даже после того, когда Токаев 5 января пригласил в страну миротворческий контингент ОДКБ для охраны стратегических объектов, обосновав это приглашение "вооруженным актом агрессии, хорошо подготовленной и координируемой преступниками и террористическими группами, обученными за рубежом"?! А государственный секретарь США Энтони Блинкен 6 января заявил министру иностранных дел Казахстана Мухтару Тлеуберди: "Мы верим в стойкость казахстанцев и их способность оправиться от этого кризиса".



Такая реакция со стороны США и ЕС может свидетельствовать только о том, что они к организации казахстанского майдана причастны не были и для них он тоже стал полной неожиданностью, а организовали майдан исключительно внутриказахстанские политические силы. Но внутри Казахстана такую масштабную акцию может организовать только окружение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева! Противостояние, как и его причины, между Токаевым и окружением Назарбаева общеизвестны, как и то, что с постепенным укреплением позиций Токаева во власти, это противостояние постоянно нарастает, так что мотивы для окружения Назарбаева, да и самого Назарбаева, для того чтобы убрать Токаева из власти были и весьма серьезные.



Но, классический вариант майдана с открытым противостоянием в данном случае был неприемлем, поскольку это выглядело бы, как примитивный государственный переворот в интересах назарбаевского клана, который бы не одобрили, не говоря уже о том, что не поддержали бы, ни США, ни ЕС, ни Россия, ни Китай, ни, пожалуй, даже Турция. Остается только вариант создания ситуации, в которой Токаев, либо сам откажется от поста президента, либо покажет полную неспособность с этой ситуацией справиться. С большой долей вероятности окружение Назарбаева, видимо, такую ситуацию и попыталось создать, - мирные протесты против повышения цены на автогаз должны были перерасти в кровопролитные устрашающие массовые беспорядки с убийствами и тотальным мародерством, с которыми не получающие четких указаний деморализованные и запуганные силовые структуры не смогут справиться, и в этой ситуации Токаев либо добровольно уходит в отставку, либо его ликвидируют. И тут на политическую сцену выходит "спаситель нации" в образе Назарбаева со своим неким "помощником", с которым он моментально наводит в стране порядок в отличие от "слабака" Токаева, и снова удаляется на почетный отдых, а его "героического помощника" казахстанский народ по рекомендации "спасителя нации" Назарбаева в благодарность за восстановление порядка избирает своим новым президентом. Естественно, что это сугубо гипотетический вариант развития событий, но уж очень много реальных обстоятельств свидетельствуют именно в его пользу.



В общественно-политической жизни любого государства предостаточно различных "глубинных" действий и договоренностей, которые, как правило, известны только их непосредственным участникам, но наличие, характер и цели таких "глубинных" действий и договоренностей с большой степенью достоверности можно предполагать исходя из видимых действий и событий, некоторые из которых к тому же никак не соответствуют логике обстоятельств. Этот "эффект поплавка", когда рыбак может отследить движение ушедшей на глубину рыбы, оборвавшей леску вместе с поплавком, вполне применим и к оценке ситуации в Казахстане.



Можно начинать прямо со 2 января с.г., когда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области массово вышли на улицы с призывом снизить цены на автогаз, который с 1 января подорожал вдвое. Не автомобилисты (!), а жители городских квартир, включая пенсионеров, в подавляющем своем большинстве автомобилей не имеющих и сжиженным газом вообще не пользующихся! Но массово. И тут же протесты против повышения цены на автогаз, несмотря на то, что решение, которое это повышение вызвало, было перенесено на следующий год и цена на автогаз вернулась к прежнему уровню, протесты против повышения цены на автогаз уже на следующий день переросли в массовые беспорядки, практически, по всей стране.



5 января Токаев заявил о том, что сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и в этот же день в Алма-Ате и других городах страны начались захваты и поджоги административных зданий, грабежи магазинов, убийства и издевательства над безоружными (почему-то?!) силовиками, что большинство из них окончательно деморализовало. Но, с этого дня личную ответственность за все это стал нести исключительно Токаев, получивший всю полноту власти! При этом Назарбаев никак не прокомментировал свой уход с поста председателя Совбеза, хотя согласно принятому парламентом и одобренному конституционным судом в 2018 году закону он стал пожизненным (!) главой Совбеза Казахстана, а это означает, что Токаев сместил его с этого поста и сам стал председателем Совбеза незаконно, фактически узурпировав власть в государстве, поскольку этот закон в те дни парламент Казахстана не менял и не отменял. В чем, видимо, впоследствии Токаева и должны были обвинить, зато к Назарбаеву, после его смещения с должности председателя Совбеза, никаких претензий в происходящих в Казахстане беспорядках формально предъявить уже нельзя, поскольку всю ответственность взял на себя Токаев.



Но Токаев, "узурпировав власть", сделал совершенно неожиданный для его противников ход, - заявив, что "Казахстан столкнулся с вооруженным актом агрессии", обратился 5 января в ОДКБ с просьбой о введении в Казахстан миротворческий контингент для охраны стратегических объектов, что в сочетании с его приказом "правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение без предупреждения" моментально изменило соотношение сил внутри Казахстана еще даже до фактического ввода миротворческого контингента ОДКБ, поскольку эти действия в первую очередь придали уверенности казахстанским силовикам в том, что беспорядки будут подавлены, период двоевластия в Казахстане завершен и у них теперь есть законные основания для защиты государства и себя лично от бунтовщиков, включая их физическое уничтожение. Это особо отметил и Токаев, заявив 12 января в ходе заседания оперативного штаба в Алма-Ате, что "это имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов".



Следует отметить, что на удивление оперативно сработала ОДКБ, которую до этого и вполне обоснованно называли "декларативной организацией", поскольку первые подразделения миротворцев ОДКБ прибыли в Казахстан уже на следующий день! При этом не обошлось без политических казусов, поскольку премьер-министр Армении Никол Пашинян, который сейчас председательствует в Совете коллективной безопасности ОДКБ и поэтому непосредственно проводил консультации с главами государств-членов ОДКБ и занимался подготовкой решения о вводе миротворцев… сам пришел к власти в результате майдана в 2018 году. К тому же Пашинян сразу после того, как стал премьером Армении, инициировал уголовное дело по обвинению в свержении конституционного строя и последующий арест бывшего в то время генеральным секретарем ОДКБ генерал-полковника армянской армии Юрия Хачатурова, чем фактически обнулил авторитет этой организации.



К этому остается только добавить, что будучи редактором армянской газеты "Айкакан Жаманак" Пашинян получал многотысячные гранты от "Национального фонда за демократию" (National Endowment for Democracy, - NED), учрежденного в 1983 году Конгрессом США и им же финансируемого для "содействия становлению и развитию демократии и свободы во всем мире"!



В этой ситуации никак нельзя не обратить внимание на то, что после ввода миротворцев Александр Лукашенко вечером 7 января провел телефонный разговор с Назарбаевым, после чего утром 8 января позвонил Токаеву и, как результат, в этот же день 8 января впервые за все время майдана прорезался Назарбаев, правда не лично, но тем не менее пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай сделал официальное заявление от его имени: "Елбасы находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Также у Нурсултана Назарбаева состоялось несколько телефонных разговоров с главами дружественных Казахстану государств. Елбасы призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны".



Исходя из этой весьма скупой информации можно вполне обоснованно предположить, о чем был разговор у Лукашенко с Назарбаевым, после чего Назарбаев публично признал свое поражение, получив, по-видимому, удовлетворяющие его гарантии безопасности для себя и членов своей семьи в обмен на прекращение противостояния, сворачивание майдана и определенную финансовую компенсацию на восстановление разрушенного. О том, что к организации майдана причастны исключительно внутриказахстанские политические силы свидетельствует и заявление Токаева 11 января в мажилисе о том, "что основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней".



Если бы за организацией майдана стояли внешние силы, то такого заявления не было бы, поскольку были бы возможны рецидивы проявления активности боевиков, принимавших участие в погромах, но так как публичная поддержка Назарбаевым Токаева фактически означала команду прекратить майдан, то и необходимости в нахождении миротворцев ОДКБ в Казахстане больше не стало. Тем более, что 9 мая Укибай сделал еще одно заявление от имени Назарбаева, которое окончательно расставило акценты: "Елбасы сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности Токаеву, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны. Елбасы и Токаев всегда были "по одну сторону баррикад", защищая свой народ, страну и будущее нации. И в эти трудные для всех нас дни они вновь продемонстрировали монолитность государственной власти".



После этого весьма примечательны и некоторые другие заявления Токаева. Например, "…благодаря первому президенту - Елбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе. Сегодня же я поручаю создать общественный социальный фонд "Қазақстан халқына". Поэтому правительству предстоит определить круг компаний и согласовать с ними размер ежегодных взносов в фонд. Кроме того, ожидаю активного участия и от тех лиц, которые, фактически обладая огромными средствами, находятся в тени". Исходя из этих слов, надо полагать, что по источникам перечисления в этот фонд можно будет определить спонсоров и организаторов майдана. Судя по ситуации, Токаеву сейчас явно не до открытой войны с кланом Назарбаева, но вот финансами, и немаленькими, этому клану, по всей видимости, поделиться с государством придется.



Это также может означать, что даже несмотря на арест по обвинению в государственной измене председателя КНБ Карима Масимова, каких-то "громких" разоблачений не предвидится.



Во всяком случае пока. 26 марта 2017 года в эфире нью-йоркской радиостанции WNYM (970 kHz) бывший заместитель директора ФБР во время президентства Билла Клинтона Джеймс Коллстром заявил: "У нас имеется пятая колонна, сплоченно выступающая против нашего президента, против нашей культуры и американской морали. И это возмутительно. Люди Клинтонов не уходят, они не уходят, пока их не выводят из здания принудительно, потому что эта группа является частью этой пятой колонны, их надо выбивать динамитом. Они собираются сделать все возможное, чтобы создать администрации Трампа максимум трудностей. Обама передал Трампу корзину ручных гранат с вытянутыми предохранителями". В данной ситуации это высказывание вполне применимо и к ситуации в Казахстане, поскольку Назарбаев оставил Токаеву в органах власти "ручных гранат с вытянутыми предохранителями" не меньше, если не больше, чем "Обама передал Трампу". И только время покажет, достаточно ли у Токаева "динамита", чтобы "повыбивать" из своей администрации людей Назарбаева, которые вне всякого сомнения будут создавать Токаеву "максимум трудностей", как они это делают уже сейчас.



Об этом свидетельствует, например, удаление Токаевым его твита от 7 января о том, что "бандиты и террористы были хорошо обучены, организованы, и ими командовали из специального центра. Некоторые из них говорили не на казахском языке. Было как минимум шесть волн атак террористов в Алма-Ате, их общее число 20 тысяч" и в его выступлении в мажилисе 11 января уже не было ни "шести волн", ни "20 тысяч". Но особенно показателен эпизод с задержанием киргизского джазмена Викрама Рузахунова, которого казахстанские силовики выдали за наемника и террориста и показали по телевидению его "чистосердечное признание" о том, что его "наняли за 90 000 тенге участвовать в беспорядках некие люди".



Учитывая популярность Рузахунова не только в Киргизии, но и в Казахстане, моментально разгорелся нешуточный скандал на самом высоком уровне с пикетами посольства Казахстане в Бишкеке, нотой протеста МИД Киргизии и публичными заявлениями президента Киргизии Садыра Жапарова о том, что "как только появились первые сообщения о Викраме Рузахунове, сразу же дал соответствующие поручения нашим министерствам" и главы Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбека Ташиева, который заявил, что "задержанный в Казахстане киргизский музыкант Викрам Рузахунов не террорист". И это в то время, когда Киргизия по линии ОДКБ отправила в Казахстан подразделения 25-ой бригады спецназначения "Скорпион"?!



В том, что это целенаправленная провокация, направленная на дискредитацию объявленной Токаевым антитеррористической операции и подрыв двусторонних казахстано-киргизских отношений сомневаться не приходится, поскольку установить личность Рузахунова никаких проблем не было, к тому же и показали по телевидению только его, и, видимо, именно вследствие его популярности и того, что у него на лице были хорошо видны синяки, которые он получил во время задержания, заведомо зная, что ответная реакция со стороны Киргизии будет моментальной, что, собственно, и произошло. И хорошо, что в данной ситуации у киргизского руководства хватило выдержки не принимать по этому поводу скоропалительные эмоциональные решения, например, вплоть до отзыва своего подразделения из Казахстана, поскольку ситуация действительно сложилась вопиющая: в то время, когда киргизские силовики обеспечивают безопасность стратегических объектов в Казахстане, оказывая таким образом поддержку казахстанским силовикам, те, "в знак благодарности", задерживают, избивают и фабрикуют обвинения в отношении известных и уважаемых граждан Киргизии!



А о том, что проблемы в силовых ведомствах есть, и серьезные, свидетельствует уже упоминавшееся выступление Токаева в мажилисе, в котором он отметил "мужество бойцов спецподразделений МВД в отражении террористической агрессии. Например, в Алма-Ате небольшая группа полицейских две ночи подряд отбивала атаки бандитов, пытавшихся захватить здание департамента полиции. В критической ситуации достойно проявили себя и военнослужащие министерства обороны и службы государственной охраны", упомянув при этом, что "однако не все проявили верность своему долгу. В ряде городов руководители ДКНБ, несмотря на достаточный боевой арсенал, не вступая в бой, покинули служебные здания, оставив там оружие и секретную документацию". Правда, следует отметить, что так поступали не только "руководители ДКНБ", в частности покончивший жизнь самоубийством начальник департамента полиции Жамбылской области генерал Жанат Сулейменов приказал подчиненным не открывать огонь по участникам беспорядков и покинуть здание ДП, мотивируя это тем, что при столкновении был риск задеть мирных жителей. Вот только эти "мирные жители" пришли в здание с "болгарками", с помощью которых вскрыли металлические двери в оружейную комнату и преспокойно забрали арсенал полицейских.



На сегодняшний день можно с уверенностью утверждать, что обстановка в Казахстане в целом нормализовалась, но вопрос о том, как надолго, все равно остается, поскольку реальные организаторы майдана не названы и в ближайшее время названы не будут, более того, вряд ли будут даны ответы и на другие важные вопросы. Например, экс-советник Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил: "Я обладаю эксклюзивной информацией, что, например, за 40 минут до нападения на аэропорт Алма-Аты была дана команда полностью убрать оцепление и охрану". Выяснить этот вопрос никакого труда не представляет, но отвечать на него никто не спешит, как и на множество других аналогичных вопросов.



Поэтому в ближайшее время будет очень интересно посмотреть, как будет развиваться ситуация внутри Казахстана, например, как будут узаконивать занятие должности председателя Совбеза Токаевым при живом Назарбаеве, за которым эта должность закреплена пожизненно законодательно, даже несмотря на заявление его пресс-секретаря, что Назарбаев уступил эту должность Токаеву добровольно! Еще больше пикантных вопросов просматривается на международном уровне, поскольку в связи с утратой Назарбаевым власти в Казахстане появится очень много вопросов к его родственникам и близкому окружению по поводу их зарубежных активов, причем со стороны стран, в которых эти активы размещены. Тем более что неудачный майдан, позволивший России продемонстрировать свое влияние на постсоветском пространстве как раз накануне переговоров России с США и НАТО, очень сильно укрепил российские позиции на этих переговорах. А США таких промахов не прощают.



11 января в мажилисе Токаев в очередной раз заявил, что поскольку была "вооруженная агрессия со стороны международного терроризма против нашей страны, то Казахстан юридически обоснованно обратился к своим партнерам по Договору о коллективной безопасности с просьбой направить миротворческий контингент". Но такие объяснения ставят под сомнения и США, и ЕС, поэтому казахстанскому МИДу надо будет как-то эту "вооруженную агрессию со стороны международного терроризма" обосновывать. Но на сегодняшний день фактов вмешательства во внутренние дела Казахстана только два, это заявления Аблязова, проживающего в ЕС и имеющего штаб своего "Демократический выбора Казахстана" в Киеве, и действия телеграм-канала NEXTA с территории Польши. Особый интерес представляет интервью с Аблязовым на телеканале "Украина 24", принадлежащем украинскому миллиардеру Ринату Ахметову, который находится в оппозиции к президенту Украины Владимиру Зеленскому и в случае, если МИД Казахстана заявит ноту протеста по поводу того, что с территории Украины осуществляется террористическая деятельность против Казахстана, у Зеленского появится "железный" повод закрыть телеканал, а самого Ахметова обвинить в поддержке международного терроризма.



Ну, а по поводу телеграм-канала NEXTA МИД Казахстана вообще может послать ноты протеста с обвинением в поддержке международного терроризма и в ЕС, и МИДу Польши. Что касается самого телеграм-канала NEXTA, ранее поддержавшего белорусский майдан, то ему уже вполне заслуженно можно присваивать титул "убийцы майданов", поскольку это уже второй майдан, проваленный при участии NEXTA, при том что все майданы, которые были до этого, вполне успешно закачивались сменой власти.



Пойдет на такие шаги МИД Казахстана или нет и как будут развиваться события дальше покажет время, но то, что Казахстан и его народ в результате майдана стали другими, это однозначно. Источник - regnum.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642109160

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