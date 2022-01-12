Мирзиеев обиделся на Лукашенко и решил не извлекать "казахстанских уроков"

00:29 14.01.2022

На заседании Совета безопасности, прошедшего 13 января в Ташкенте, президент Шавкат Мирзиеев высказал мнение о заявлениях глав некоторых государств касательно Узбекистана.



"На днях со стороны руководителей некоторых государств были сделаны необоснованные заявления о том, что Узбекистан должен извлечь уроки из произошедших в Казахстане событий. Мы внимательно следим за ситуацией в регионе, всеми вызовами и угрозами его безопасности. Располагаем всем необходимым потенциалом и мощью для адекватного реагирования на любую угрозу", - сказал глава государства.



Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе онлайн-саммита глава государств ОДКБ сказал, что уроки из того, что произошло в Казахстане, "должен извлечь и прежде всего, Узбекистан".

Подробнее: centralasia.media/news:1756280?f=cp