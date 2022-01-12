Жапаров учредил ГосОАО "Кыргызиндустрия" с фондом в 1 млрд сомов. Чем займется

00:33 14.01.2022

Создано ОАО "Кыргызиндустрия" с фондом в 1 млрд сомов. Чем займется



Ожидается, что создание госкомпании решит целый ряд задач, диктуемых современными условиями ведения бизнеса.

БИШКЕК, 13 янв - Sputnik. Создано ОАО "Кыргызиндустрия" с уставным фондом 1 миллиард сомов и стопроцентным участием государства, сообщает пресс-служба кабинета министров КР.

Госкомпания позволит оперативно и самостоятельно привлекать инвестиции, взаимодействовать с международными корпорациями, создавать совместные предприятия, полагают в кабмине. Ожидается, что наличие единственного акционера в лице государства даст гражданам и инвесторам гарантии успешного развития и снизит риски.

"Создание компании также позволит решить целый комплекс задач, диктуемых современными условиями ведения бизнеса, в том числе повысит эффективность оперативного управления, увеличит инвестиционную привлекательность бизнеса, снизит производственные издержки и управление рисками", - говорится в релизе.

Одна из основных задач компании - эффективное и прозрачное распределение финансов, поступающих от собственной деятельности и дочерних компаний. Отчеты будут представлять ежеквартально и ежегодно. Решение об уставном фонде в размере 1 миллиарда сомов приняли в ходе очередного заседания кабмина.

Глава правительства Акылбек Жапаров уже подписал постановление о создании ОАО "Кыргызиндустрия".