Отказ США воевать с "Турецким потоком" меняет региональные союзы, - И.Субботин

00:39 14.01.2022

Анкара может воспользоваться потерей интереса Белого дома к газопроводу EastMed

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Планировалось, что протяженность EastMed составит 1,9 тыс. км.

Участников проекта Восточно-средиземноморского газопровода (EastMed), который должен соединить месторождения у берегов Израиля и Кипра с Грецией и Италией, застал врасплох сигнал США об изменении приоритетов. Обнародованная дипломатическая переписка американских официальных лиц показала их намерение дистанцироваться от энергетической инициативы, выступавшей прямым конкурентом "Турецкому потоку". Если Афины восприняли эти сообщения осторожно, то в Анкаре, для которой инфраструктура EastMed была раздражителем, шаги Вашингтона встретили с облегчением. Эксперты говорят, что на этом фоне Турция вполне могла бы найти точку соприкосновения с Израилем.

Предполагаемое решение США устраниться от проекта EastMed, вокруг которого объединились Греция, Кипр, Израиль и Италия, не напугало Афины, следует из комментариев изданию EurActiv одного из местных чиновников. Источник пояснил, что греческие власти, конечно, с самого начала поддерживали эту инициативу, призванную обеспечить европейских игроков новым газовым маршрутом, но для них был важен и "ряд альтернативных путей, которые могли бы быть экономически более рентабельными и технически осуществимыми". "Не правительство определяет, какое решение экономически и технически целесообразно, – это определяет рынок", – подчеркнул источник EurActiv, добавив, что Греция в любом случае будет играть роль транзитного узла.



Турецкие официальные лица восприняли сообщения о потере интереса США к EastMed положительно. В частности, в разговоре с арабским изданием Middle East Eye представители высших эшелонов власти в республике рассказали, что не удивлены подобным решением, потому что не верили в осуществимость проекта с самого начала. Один из собеседников Middle East Eye напомнил, что турецкая сторона всегда обращала внимание своих соседей по Восточному Средиземноморью на то, что транспортировка израильского газа через Кипр технически просто невозможна и единственная альтернатива – это ее территория. "В остальном израильский газ может быть использован для местного потребления", – добавил чиновник.



Скандал на днях произвела появившаяся в прессе неофициальная переписка американских дипломатов, в которой объясняется, почему администрация президента США Джозефа Байдена медлит с оказанием поддержки проекту EastMed. В ней названы как минимум три причины: экологическая нецелесообразность, слабая рентабельность и создание региональной напряженности. Под последним, вероятно, подразумевается позиция Турции и Северного Кипра: трубопровод должен был пройти через спорные морские районы. После слива в СМИ Госдепартамент был вынужден оправдываться, заявив, что Вашингтон по-прежнему "привержен физическому соединению" инфраструктуры Восточного Средиземноморья с Европой.



Политико-экономический блок вокруг трубы EastMed начал окончательно складываться в эпоху экс-президента США Дональда Трампа, когда в январе 2020 года Кипр, Греция и Израиль при прямом участии американцев подписали соглашение о создании маршрута. К ним присоединилась и Италия. Протяженность EastMed должна была достигать 1,9 тыс. км: проект газопровода начинает свой путь от Левантийского нефтегазоносного бассейна, проходит вблизи Кипра, затем идет до греческого острова Крит, тянется по материковой части Греции и заканчивается на побережье региона Апулия на востоке Италии. Под водой должно быть проложено 1,3 тыс. км труб. Ожидалось, что стоимость проекта превысит изначально заявленные 7 млрд долл.



Инициатива, которая была названа главным конкурентом "Турецкому потоку", получила гарантированную поддержку со стороны Белого дома, который на тот момент был заинтересован в получении дополнительных рычагов воздействия на правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Более сдержанно о ней отзывались европейские официальные лица. В частности, в 2021 году представители Европейской комиссии проинформировали, что EastMed, который прежде всего рассчитан на то, чтобы удовлетворить южноевропейский рынок, является "сложным проектом" и что его потенциальное функционирование должно входить в соответствие с масштабными целями Евросоюза в области декарбонизации.



Впрочем, в разговоре с "НГ" политолог, сооснователь аналитического проекта Geopolitical Cyprus Иоаннис Иоанну обратил внимание на то, что с самых ранних этапов дискуссии вокруг EastMed было далеко не очевидным то, что это инструмент политики, а не жизнеспособное, экономически, технически и экологически обоснованное предложение по созданию энергетического маршрута. "Американская неофициальная документация только является напоминанием об этом, обеспечивая решительную поддержку идее взаимосвязи электрических кабелей в регионе, – пояснил аналитик. – Напротив, позиция США ведет не к обострению отношений с Турцией, а к более инклюзивному подходу вокруг Восточного Средиземноморья".



Как заявил "НГ" доцент Центра гуманитарных и социальных наук Ибн Халдона при Катарском университете Али Бакир, EastMed является одним из самых длинных трубопроводов в мире, а это означает, что ему в любом случае пришлось бы столкнуться с высокими рисками на этапе строительства и после. "Трубопровод очень дорогой, что означает: он неэффективен с точки зрения затрат, – говорит эксперт. – Никакие серьезные инвесторы не будут финансировать такой проект в условиях крайне неустойчивой и нестабильной ситуации в Восточном Средиземноморье". Кроме того, по словам собеседника "НГ", у задействованных в инициативе производителей может оказаться недостаточно возможностей для экспорта по этому маршруту.



"Самое главное, трубопровод должен будет проходить через морскую территорию, на которую претендует Турция, – обратил внимание Бакир. – Анкара ни за что не допустит, чтобы такой трубопровод проходил через ее районы без разрешения. Трубопровод, очевидно, представляет собой главный источник конфликтов и напряженности в регионе". По словам аналитика, некоторые игроки, конечно, имели намерение использовать его как геополитический инструмент для изоляции Турции. "В то время как некоторые экспертные круги могут счесть Израиль проигравшим, Тель-Авив скорее всего получит вариант трубопровода, но из Турции в Европу. Настоящими проигравшими при таком сценарии станут Греция и Кипр, а также их европейские сторонники", – отметил Бакир.



Ситуация только подталкивает Турцию и Израиль к сближению и открывает путь для новых сделок в регионе Восточного Средиземноморья, подытожил собеседник "НГ".



13 янв. 22