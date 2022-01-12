Через Бишкек в Дубай действительно бежал Назарбаев, но не Нурсултан, а - брат Болат

01:22 14.01.2022

Аида ДЖУМАШОВА



Ситуация в Казахстане. Брат Нурсултана Назарбаева был в Бишкеке и улетел в Дубай



В социальных сетях распространяют документ, согласно которому брат первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Болат пересек кыргызско-казахскую границу.



В документе указывается, что Болат Назарбаев въехал на территорию КР на автомобиле 6 января 2022 года в 5.36.



Из собственных источников 24.kg стало известно, что брат Нурсултана Назарбаева действительно пересек границу через КПП "Ак-Жол - автодорожный" (КР) - "Кордай-автодорожный" (РК).



"Болат Назарбаев въехал на территорию Кыргызстана 6 января. Однако в этот же день он вылетел из аэропорта "Манас" по маршруту Бишкек - Дубай", - сообщили редакции.



В Погранслужбе ГКНБ отказались комментировать эту информацию, ссылаясь на конфиденциальность.



Напомним, 6 января в аэропорту "Манас" из Абу-Даби приземлился самолет Bombardier Global Express, называемый "назарбаевским". В ту же ночь он улетел.



Отметим, Болат Назарбаев - младший брат Нурсултана Назарбаева. СМИ сообщают, что родственник первого главы государства обладает несметными богатствами, при этом официально на государственной службе он не работал.