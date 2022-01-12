 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 14.01.2022
01:27  Кыргызстанский певец Рузахунов рассказал, отчего согласился стать "международным террористом" (видео)
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00:39  Отказ США воевать с "Турецким потоком" меняет региональные союзы, - И.Субботин
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00:29  Мирзиеев обиделся на Лукашенко и решил не извлекать "казахстанских уроков"

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00:25  В Казахстане столкнулись картины мира, - Игорь Караулов
00:06  Киргизия повторной нотой требует от Казахстана отпустить своих 4-х "международных террористов"
00:05  РосМИД отреагировал на "националистические" заявления министра информации Казахстана
00:03  Сенат США не принял законопроект о новых санкциях против "Северного потока - 2"
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Четверг, 13.01.2022
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13:51  Миротворцы ОДКБ начали передачу охраняемых объектов правоохранительным органам Казахстана (видео)
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13:39  К вопросу о разграничении между Таджикистаном и Кыргызстаном в бассейне реки Исфара, - К. Сирожидинов
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09:08  Пол Робертс: Режим Байдена запустил часовой механизм - чтобы взорвать будущее
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00:57  Кремль сделал за врагов Назарбаева грязную работу, - "СП"
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00:54  Кому и зачем удобна версия о "террористах" в Казахстане, - С.Строкань
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Кыргызстанский певец Рузахунов рассказал, отчего согласился стать "международным террористом" (видео)
01:27 14.01.2022

О чем говорил Викрам Рузахунов после возвращения в Бишкек

Я дал ложные показания, чтобы быстрее вернуться домой в Кыргызстан, - Викрам Рузахунов о признании на видео

"Я прилетел в Алматы 2 января по приглашению своего друга. 4 Января начались митинги, я сидел у себя в квартире, которую снимал. Мой друг настоятельно рекомендовал не выходить из квартиры. 4, 5, 6 января я не выходил из квартиры. Ситуация накалялась. Вырубили интернет, продуктовые магазины перестали работать. Я сказал другу, что я лучше поеду домой. 7 января предпринял попытку уехать. Взял такси с "Сайрана" и по дороге Алматы-Бишкек на посту в селе Самсы [село в 60 км от Алматы] меня задержали военные и доставили в камеру предварительного заключения", - сказал он.



Музыкант рассказал, в камере к ним обращались вежливо - давали еду, горячий чай.

"Я пробыл там 4 дня до выяснения обстоятельств. Усилиями властей Кыргызстана меня вернули на Родину. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность представителям власти - это МВД, Генеральное консульство Кыргызстана в Алматы, ГКНБ, представительство МВД в Казахстане. Находясь на площади у Вечного огня, хотел бы сказать, пускай это будет символом дружбы между народами Кыргызстана и Казахстана. Сейчас в Казахстане тоже тяжелое время. Никто от этого не застрахован, каждый может оказаться в такой ситуации. Я просто оказался жертвой обстоятельств. Оказался не в то время не в том месте", - сказал Рузахунов.

Ранее казахские СМИ распространили видео, на котором мужчина утверждает, что прилетел из Кыргызстана для участия в митинге. Ему за это неизвестные якобы пообещали 90 тыс. тенге. В задержанном узнали известного музыканта и джазмена Викрама Рузахунова. Кыргызстанцы не поверили словам на видео, посчитав, что признания он дал под пытками.

Источник - АКИpress
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