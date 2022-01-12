Кыргызстанский певец Рузахунов рассказал, отчего согласился стать "международным террористом" (видео)

01:27 14.01.2022

О чем говорил Викрам Рузахунов после возвращения в Бишкек



Я дал ложные показания, чтобы быстрее вернуться домой в Кыргызстан, - Викрам Рузахунов о признании на видео



"Я прилетел в Алматы 2 января по приглашению своего друга. 4 Января начались митинги, я сидел у себя в квартире, которую снимал. Мой друг настоятельно рекомендовал не выходить из квартиры. 4, 5, 6 января я не выходил из квартиры. Ситуация накалялась. Вырубили интернет, продуктовые магазины перестали работать. Я сказал другу, что я лучше поеду домой. 7 января предпринял попытку уехать. Взял такси с "Сайрана" и по дороге Алматы-Бишкек на посту в селе Самсы [село в 60 км от Алматы] меня задержали военные и доставили в камеру предварительного заключения", - сказал он.







Музыкант рассказал, в камере к ним обращались вежливо - давали еду, горячий чай.



"Я пробыл там 4 дня до выяснения обстоятельств. Усилиями властей Кыргызстана меня вернули на Родину. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность представителям власти - это МВД, Генеральное консульство Кыргызстана в Алматы, ГКНБ, представительство МВД в Казахстане. Находясь на площади у Вечного огня, хотел бы сказать, пускай это будет символом дружбы между народами Кыргызстана и Казахстана. Сейчас в Казахстане тоже тяжелое время. Никто от этого не застрахован, каждый может оказаться в такой ситуации. Я просто оказался жертвой обстоятельств. Оказался не в то время не в том месте", - сказал Рузахунов.



Ранее казахские СМИ распространили видео, на котором мужчина утверждает, что прилетел из Кыргызстана для участия в митинге. Ему за это неизвестные якобы пообещали 90 тыс. тенге. В задержанном узнали известного музыканта и джазмена Викрама Рузахунова. Кыргызстанцы не поверили словам на видео, посчитав, что признания он дал под пытками.