Погромами в Алма-Ате "рулил" подполковник Гарбузюк? - С.Гомзикова

07:49 14.01.2022

Погромами в Алма-Ате "рулил" подполковник Гарбузюк

Хакеры раскрыли роль СБУ в попытке госпереворота в центральноазиатской республике

Светлана Гомзикова

11.01.22

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Армен Гаспарян



Украинские спецслужбы не только принимали непосредственное участие в подготовке январских беспорядков в Казахстане, но и координировали действия погромщиков. Информацию, позволяющую сделать соответствующие выводы, публикует Telegram-канал "Джокер ДНР".



Согласно этим данным, хакерам, которые сотрудничают ТГ, удалось взломать несколько ресурсов секретных служб Украины. И выяснить, таким образом, что администрированием информационных ресурсов организации "Демократический выбор Казахстана", стоявшей за попыткой госпереворота в этой центральноазиатской республике, занимался кадровый офицер ВСУ Гарбузюк Андрей Николаевич.



И не просто офицер, а подполковник 83-го Центра информационно-психологических операций в Одессе (это уже дополняет "Джокера" военный эксперт Борис Рожин).



В составе ВСУ, помимо одесского, действуют еще три таких центра - в Броварах Киевской области, Гуйве под Житомиром и во Львове. Эти подразделения созданы при прямом содействии американских военных и входят в состав Сил специальных операций (ССО). Главной задачей этих так называемых "диванных войск" является проведение психологических операций и информационных диверсий против России и ее союзников.



Что касается Гарбузюка, то, несмотря на то, что и сам он, и его деятельность подпадают под Закон о гостайне Украины, известно о нем на сегодняшний день достаточно много. От паспортных данных, до электронных адресов и номеров телефонов, которые подполковник использовал - до того, по крайней мере, как попал "под колпак" донецких хакеров.



Напомним, движение "Демократический выбор Казахстана" (в Казахстане организация признана экстремистской и запрещена - прим.) создал заочно осужденный в республике к пожизненному заключению за убийство экс-банкир Мухтар Аблязов, называющий себя лидером казахских оппозиционеров. Сам он в свое время сбежал в Лондон, затем в Париж. Но в Киеве под контролем СБУ и кураторов из США до сих пор действует "штаб ДВК", через который, собственно, подполковник Гарбузюк и управлял протестами в Алма-Ате и других городах Казахстана.



А помогали ему два гражданина этой страны, проживающие на Украине - 23-летний Елдос Насипбеков и 27-летний Заманбек Тлеулиев. Молодые люди непосредственно передавали задачи погромщикам, используя те самые номера телефонов, через которые "штаб Аблязова" призывал координировать протесты.



Борис Рожин особо обращает внимание на тот факт, что данные указанных абонентов изъяты из базы, контролируемой СБУ, что, как он считает, лишний раз подтверждает связь путчистов со Службой безпеки Украины.



Что касается избиения активистов "штаба Аблязова" сотрудниками СБУ, когда Тлеулиеву якобы выбили зубы, то оно, по мнению эксперта, скорей всего "являлось заметанием следов, после того как обратили внимание, что „спецоперация Гарбузюка" ведется через украинские номера и связь украинских спецслужб с Аблязовым становится слишком очевидной".



Впрочем, сам беглый банкир сразу же после инцидента с координаторами своего штаба в Киеве поспешил дистанцироваться от беспорядков на родине, заявив, что не имеет к ним никакого отношения. Хотя буквально за два дня до этого в эфире телеканала "Украина 24" открыто призывал к "свержению режима Назарбаева".



По сути, вся эта история с участием спецслужб Украины в попытке госпереворота в Казахстане вполне тянет на хороший международный скандал. Но чем в реальности она закончится для Киева, пока не очень понятно…



Прокомментировать ситуацию "СП" попросила эксперта по постсоветскому пространству, историка Армена Гаспаряна:



- Вообще-то, это далеко не первый случай, когда Украина пытается оказать влияние на политические процессы в бывших республиках Советского Союза. Можно вспомнить, например, события лета 2020 года, когда примерно то же самое происходило в Белоруссии. Участие украинских радикалов в антипрезидентских акциях тогда ни для кого не являлось секретом. Как и то, что Киев почти официально принял у себя штабы белорусской оппозиции, которые из украинской столицы занимались координацией уличных протестов в Минске.



По формальному признаку, работали на этом направлении граждане Белоруссии. Но, на самом деле, все прекрасно понимали, что это одна из частей операции Службы безопасности Украины.



Конечно, с Белоруссией было проще. Потому что по внешнему виду все-таки отличить казаха от белоруса можно. Украинца от белоруса отличить визуально сложно.



Но, тем не менее, неразрешимых задач не существует. Всегда есть актив. Скажу грубо - либеральный интернационал подонков, которым без разницы вообще, где устраивать хаос.



Вот сейчас - в Казахстане. И колл-центр опять в Киеве.



Украинские телеканалы оказывают самую, что ни на есть прямую поддержку вандалам и мародерам. Украинские активисты запускают в небо самый большой флаг Казахстана - так они приветствовали беспорядки в казахстанских городах. Беглый банкир Аблязов не вылезает из местных СМИ.



"СП": - И что теперь, когда бунтовщиков усмирили?



- Единственное, чего Украина может здесь достигнуть, это разругаться еще и с Казахстаном. С Белоруссией отношения испортили, теперь, видимо, то же самое их ждет с Казахстаном.



Другой вопрос, будет ли какая-то адекватная международная реакция на роль "незалежной" в этих событиях. Я, честно говоря, сомневаюсь. До тех пор, пока Запад будет поддерживать любые политические дивертисменты киевских властей, правильные выводы сделаны не будут.



Хотя однажды, как говорят умные люди, количество вполне может перейти в качество, и вот тогда уже последствий, надеюсь, им не миновать.



Но пока украинские спецслужбы не представляют собой самостоятельное явление. Что говорить, если СБУ у них возглавлял Наливайченко, который был завербован ЦРУ, когда еще работал генеральным консулом украинского посольства в Вашингтоне. А после 2014 года американская разведка вообще чувствует себя как дома не только в Киеве.



То есть, Украина с этой точки зрения не самостоятельная абсолютно. Но она является проводником идей и настроений, которые есть в странах западной демократии. Что нам постоянно и демонстрируется.