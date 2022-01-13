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Ошибка или сознательная ложь? Данилевский никогда не был евразийцем, - А.Минаков
08:04 14.01.2022

Аркадий
Минаков

13 января 2022 |
О заявлениях белорусских пропагандистов по поводу приверженности Николая Данилевского евразийской идее.
Якрайне удивился, узнав о том, что Николай Яковлевич Данилевский, который, безусловно, был основоположником цивилизационного подхода, якобы являлся евразийцем.

К евразийству Данилевский не имел никакого отношения. Уж если определять его идеологическую принадлежность, то он принадлежал к так называемому "почвенническому" направлению в русском консерватизме, которое, будучи чрезвычайно близким к славянофильству, усматривало в "почве", то есть в русском крестьянстве, основного носителя консервативных ценностей.

К этому же направлению, помимо Данилевского, принадлежали А.А. Григорьев, Н.Н. Страхов, Ф.М. Достоевский.

Стержень его взглядов составляло учение о различных культурно-исторических типах. Данилевский утверждал, что нет никакой единой человеческой цивилизации, нет никакого однолинейного эволюционного процесса.

Народы, как и отдельные личности, рождаются, растут и умирают, лишь некоторые сильные народы создают культурно-исторические типы, а другие остаются лишь этнографическим материалом для них.

Культурно-исторических типов Данилевский насчитывал десять: египетский, китайский, ассирийско-вавилоно-финикийский, индийский, иранский, еврейский, греческий, римский, новосемитический (аравийский) и романо-германский.

Данилевский исходил из "органицистского" понимания общества как живого организма, живущего по своим законам, имеющим свои стадии развития, с момента рождения до смерти.

"Расцвет" и плодоношение культурно-исторического типа, когда появляется множество его достижений, означает, согласно Данилевскому, что он вслед за этим начнет угасать. "Расцвет" Данилевский считал стадией цивилизации - то есть вершинной частью в развитии культурно-исторического типа.

В развитии культурно-исторического типа Данилевский выделял подготовительный этнографический период, длящийся не менее тысячи лет, а также период цивилизации, "цветения", длящийся около 600 лет. Каждый культурно-исторический тип имеет свою основу, т. е. аспекты, в которых проявлялась деятельность того или иного типа.

Основ Данилевский выделял четыре: религиозная (отношение к Богу), культурная, политическая и общественно-экономическая. Данилевский считал, что в самых древних культурно-исторических типах (египетском, китайском, ассирийско-вавилонско-финикийском, индийском и иранском) не выделялась ни одна из перечисленных основ, они были смешаны.

Затем возникли одноосновные культурно-исторические типы: еврейский с религиозной основой, греческий - с культурной, римский - с политической. Романо-германский европейский культурно-исторический тип стал уже двухосновным, проявив себя в религиозном и общественно-экономическом плане.

Данилевский предсказывал появление одиннадцатого славянского культурно-исторического типа, который виделся ему наиболее совершенным, четырехосновным, центром которого была бы Российская империя.

Данилевский был панславистом, то есть обосновывал учение об особом славянском культурно-историческом типе, ядром которого должна была являться православная Российская Империя, призванная собрать вокруг себя славянские и православные народы.

Евразийство, которое возникло в русской эмиграции в начале 1920-х гг., здесь абсолютно ни при чем. Приверженцем этой концепции Данилевский не был никогда, и считать его таковым - либо грубая ошибка, либо сознательное искажение.

13 января 2022
Аркадий Минаков

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642136640
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