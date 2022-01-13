После шквала проклятий. Алия Назарбаева удалила свои аккаунты в Facebook и Instagram

09:12 14.01.2022

Отметим, что ее официальные страницы в Facebook и Instagram были удалены накануне через некоторое время после размещения поста о ситуации в Казахстане. Публикацию она сделала, находясь в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Пусть этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории. Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время. Также благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас. И благодарю вас за моральную поддержку моего отца в данный момент, он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов", - написала Алия Назарбаева вчера. Однако возможность комментировать сообщение она ограничила.



Пользователи соцсетей, копирующие пост дочери елбасы, подвергли ее критике и высмеиванию.