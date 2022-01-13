Эфиопский котел. Мирная Африка – это горестный оксюморон, - Арсений Латов

09:27 14.01.2022

Эфиопский котел. Мирная Африка – это горестный оксюморон

Арсений Латов



В Африке снова беспокойно: то затихающая, то вспыхивающая с осени 2020 года гражданская война в Эфиопии может вот-вот выйти на новый виток развития. 8 января проправительственные войска разбомбили лагерь беженцев бывших повстанцев Народного фронта освобождения Тыграй (НФОТ). По разным оценкам, погибло до 56 человек (включая детей) и около 30 было ранено. Пострадавшая сторона прямо обвиняет действующего премьер-министра Абия Ахмеда Али, который с ноября 2021 года лично руководил проправительственными войсками. В свою очередь, столица страны, Аддис-Абеба не дает никаких комментариев относительно произошедшего, придерживается политики замалчивания.



Новый День

Старт конфликта связывают с изгнанием из федерального правительства Эфиопии всех должностных лиц НФОТ весной 2018 года. Изгнанники тогда обосновались в традиционной для себя горной местности на севере страны и провели собственные выборы, игнорируя политиков, назначенных из Аддис-Абебы. Диалог между сторонами худо-бедно выстраивался до ноября 2020 года, пока НФОТ не напал на базы северного командования и штаб-квартиры сил национальной обороны Эфиопии. В тот же день проправительственными войсками было организовано наступление, результатом которого стал захват 28 ноября 2020 года столицы административного региона Тыграй – города Мэкэле. Остатки НФОТ с большим числом беженцев оставили страну, обещая предпринимать боевые действия по выдворению "захватчиков" со своей земли. В ответ эфиопская армия проводила массовые внесудебные казни мирных представителей тыграя в ряде городов региона, а также в лагерях беженцев и даже в церквях. В такой ситуации бывшие повстанцы вновь могут стать действующими, и кажется, что мир в восточной Африке не наступит никогда.



Неутешительный прогноз дает и мировая пресса: американский журнал Foreign Policy внес Эфиопию в список "пороховых бочек" 2022 года. Строго говоря, мирная Африка – это горестный оксюморон. Фактически наш материк-праотец на протяжении XX и XXI веков – это горнило перманентной политической борьбы. Это соседство колоний и суверенных государств. Это апартеид и антирасизм. Это единение и рознь в среде христиан и мусульман. Это светоч надежды для европейских интеллектуалов и горькие плоды ошибок мировых государств. Вот уже тысячи лет Африка сама по себе сгорает под палящим солнцем, но все же за эту обожженную, окропленную кровью миллионов людей землю продолжают спорить набухшие амбициями государства.



haieronline.ru

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Современная Эфиопия является давним участником африканской геополитической игры. Страна-наследник абиссинской государственности сочетает в себе яркий политический дуализм, который лучше всего выражается в противостоянии двух основных этносов: тыграй на севере страны и амхара в ее центре. Оба народа – уже традиционные христиане, но в то время как тыграй продолжают исповедовать социалистические идеи, современные амхара тяготеют к либерально-гражданскому национализму. Помимо них, в стране проживают мусульманские этносы оромо, сомали и афар, которые в целом всегда поддерживают правящий блок. С 1991 по 2018 год страной правила партия НФОТ, отдававшая предпочтение своему этносу в вопросах распределения земель и экономических благ. В 2018 году на смену тыграйским лидерам пришел упомянутый Абий Ахмед Али, в жилах которого течет кровь амхар и оромо. Али организовал собственную Партию процветания и в отличие от прошлых эфиопских политиков хорошо зарекомендовал себя на международной сцене. В 2019 году премьер-министр, ответственный за недавнее уничтожение лагеря беженцев, был удостоен Нобелевской премии мира за разрешение двадцатилетнего конфликта между Эфиопией и Эритреей. Типичная для Африки ситуация – лауреат престижной гуманитарной премии оказывается куратором геноцида. При его же правительстве случилось другое знаковое событие: на пост президента страны была избрана Сахле-Ворк Зевде, первая женщина-президент за всю историю Эфиопии. Ну как Запад мог не полюбить такого прогрессивного деятеля?



Надо отдать должное Абию Ахмеду Али: премьер-министр пытается выстраивать многонациональное и многоконфессиональное государство. Он же осуществляет строительство эфиопского суперпроекта ГЭС "Хидасэ" (в переводе на русский – "Возрождение"). Эта будущая ГЭС станет самой мощной на всем пространстве Африки. Естественно, что такое развитие совсем не выгодно для соседей Эфиопии – Египта и Судана. В случае успешного запуска "Хидасэ" Египет потеряет из сферы своего влияния правый приток Нила, называемый Голубым. У Судана, в свою очередь, давние территориальные споры с Эфиопией, зачастую заканчивающиеся кровопролитием, так как большое количество поселенцев амхара возделывают бесхозные суданские земли, ведут сельское хозяйство.



Изгнанники Народного фронта освобождения Тыграй прямо называли Судан своим пайщиком и союзником. Устойчивая независимость Эфиопии невыгодна в том числе и Америке. Расположенная в Джибути военная база США может лишиться определяющего влияния в районе восточной Африки. Куда удобнее американцам было бы присматривать за политическими коллизиями наследников Абиссинской империи, будь это не одна целая Эфиопия, а несколько разрозненных маленьких государств. Помимо того, Аддис-Абеба независима от американских экономических рычагов и обеспечивается военной техникой Китая и Турции, что не может не уязвлять Вашингтон. В группе основных инвесторов также значатся Саудовская Аравия, Кувейт, Индия, Франция.



По состоянию на начало января продолжается возвращение в Эфиопию бежавших когда-то в Саудовскую Аравию представителей тыграй. Вернее будет назвать это не возвращением, а принудительной репатриацией. Дома их ожидает тюремное заключение и лагеря нищих беженцев. Совершенно очевидно, что накопленная этническая ненависть может вылиться в очередной внутренний конфликт, а фактором, который превратит этот конфликт в многолетнюю гражданскую войну, станет участие каких-либо внешних сил. Самым тяжелым для западноевропейских, арабских и американских государств будет воздержание от корыстного вмешательства в кошмарный котел внутриэфиопских противоречий, то есть подлинное признание независимости единственной африканской страны, вплоть до XX века не бывшей колонией. Эфиопия сама знает, что ей нужно. Эфиопии нужно единение, нужно вспомнить, на чем строилась государственность предков, благодаря чему была развита Абиссиния. И не забывать, почему ее не стало. Итальянские оккупанты, потерпевшие поражение в 1896 году, вернулись в 1935-м и с помощью химического оружия и экспансивных пуль уничтожили Эфиопскую империю. Но Абиссиния пала под ударами не только запрещенного оружия. В ходе своего завоевания итальянцы сделали ставку на кошмарную раздробленность и фактическую неуправляемость страны. Сегодня те же проблемы всплывают вновь, и если наследники древней цивилизации не хотят получить на своей земле африканскую Югославию, им пора браться за ум.



13 янв. 2022