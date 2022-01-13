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|Самат Абиш (племяш Елбасы) остается первым зампредом КазКНБ
09:56 14.01.2022
Первый зампред КНБ Фото: КНБ РК
Самат Абиш находится в ежегодном отпуске, сообщает Zakon.kz.
В Комитете национальной безопасности ответили на запросы о Самате Абише.
В связи с поступающими запросами сообщаем, что Самат Абиш продолжает занимать пост первого заместителя председателя КНБ РК.
Пресс-служба КНБ РК
Отмечается, что в настоящее время он находится в ежегодном отпуске.
Данияр Кунафин