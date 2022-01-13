Самат Абиш (племяш Елбасы) остается первым зампредом КазКНБ

09:56 14.01.2022

Первый зампред КНБ Фото: КНБ РК

Самат Абиш находится в ежегодном отпуске, сообщает Zakon.kz.

В Комитете национальной безопасности ответили на запросы о Самате Абише.



В связи с поступающими запросами сообщаем, что Самат Абиш продолжает занимать пост первого заместителя председателя КНБ РК.

Пресс-служба КНБ РК

Отмечается, что в настоящее время он находится в ежегодном отпуске.



Данияр Кунафин