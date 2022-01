Китай обвинил США в создании и распространении COVID-19 - В.Прохватилов

10:17 14.01.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 14.01.2022 |



Что может произойти на зимних Олимпийских играх в Пекине?



Агентство Синьхуа презентовало доклад Института Тайхэ и частного китайского аналитического центра Intelligence & Alliance (IATT) под названием U.S. Responsible for Global Spread of COVID-19. США обвиняются в создании и распространении вируса COVID-19.



В докладе говорится: "Данные из нескольких источников показывают, что Соединенные Штаты, скорее всего, являются местом возникновения вируса COVID-19, а также несут наибольшую ответственность за быстрое распространение болезни по всему миру. Их политические манипуляции особо осложнили глобальные усилия по борьбе с пандемией".



Исследование китайскими аналитиками американских источников показало, что коронавирус был зарегистрирован в США в декабре 2019 года, за месяц ранее до официально зарегистрированного случая. В материале, опубликованном 30 марта 2020 года в New England Journal of Medicine, сообщалось об исследовании 24 тяжелобольных пациентов в американском городе Сиэтле. "Ни один из пациентов недавно не ездил в страну с известной передачей инфекции, такую как Китай, Республика Корея, Иран или Италия… Геномный и эпидемиологический анализ секвенированной РНК вируса, обнаруженного в западном Вашингтоне, показал, что распространение SARS-CoV-2 было результатом местной передачи…" – констатировали американские ученые.



Китайские аналитики обращают внимание на манипуляции со сроками обнаружения коронавируса в США. Этот вывод подтверждается исследованием IATT, в отчете которого, озаглавленном "Нулевой пациент", цитируется статья "Исследования смертельно опасных микробов в армейской лаборатории прекращены из-за соображений безопасности" (The New York Times, 5 августа 2019 года). Исследования показали, что для 12 северо-восточных штатов США даты первого заражения приходятся в основном на период с августа по октябрь 2019 года. Самое раннее – 26 апреля 2019 года в штате Род-Айленд, а самое позднее – 30 ноября 2019 года в штате Делавэр. Все эти даты являются более ранними, чем официальная дата обнаружения COVID-19 в США.



Китайские аналитики предполагают, что коронавирус был создан в секретной лаборатории Пентагона в Форт-Детрике: "США первыми начали исследования в области рекомбинантных вирусов и обладают непревзойденным потенциалом в этой области. Они также профинансировали и провели больше исследований в области коронавирусов, чем любая другая страна. До 2015 года команда доктора Ральфа Барика из Университета Северной Каролины разработала самую передовую технологию рекомбинации коронавирусов и получила генетические последовательности коронавирусов в результате своих исследований в сотрудничестве с военной биолабораторией в Форт-Детрике. Данная лаборатория была внезапно закрыта американскими военными из-за подозрений об утечках в июле 2019 года. За закрытием лаборатории последовали сообщения о вспышках неизвестной пневмонии с симптомами, аналогичными COVID-19, в окрестностях Форт-Детрика. Не исключено, что там и находится источник пандемии".



То, что в Форт-Детрике создается биологическое оружие, широко известно. Не оспаривая выводов китайских аналитиков, отметим, что, как мы писали, коронавирус COVID-19 был искусственно создан группой ученых на территории США в 2015 году. Возглавлял группу Vineet D. Menachery, основное место работы которого – Национальная лаборатория Галвестона (Galveston National Laboratory, GNL) в Техасском университете. Об этом было рассказано 9 ноября 2015 года в самом авторитетном медицинском журнале Nature Medicine в статье A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence (SARS-подобный кластер циркулирующих коронавирусов летучих мышей демонстрирует потенциал появления у человека). Первым в ряду авторов этой статьи стоит Vineet D. Menachery.



В исследовании группы Vineet D. Menachery сказно: "Созданные учеными коронавирусы могут эффективно реплицироваться в первичных клетках дыхательных путей человека и достигать титров in vitro (в пробирке. – Ред.), эквивалентных эпидемическим штаммам SARS-CoV. Кроме того, эксперименты in vivo (внутри живого организма. – Ред.) демонстрируют репликацию вируса-химеры в легких мыши с заметным патогенезом. Оценка доступных иммунотерапевтических и профилактических методов на основе атипичной пневмонии показала низкую эффективность; подходы как к моноклональным антителам, так и к вакцинам не смогли нейтрализовать и защитить от инфицирования CoV с использованием нового белка с шипами".



Иными словами, многолетние методики лечения вирусных заболеваний бессильны против созданных группой Vineet D. Menachery коронавирусов. Авторы объявили, что ими получен крайне опасный вирус, и объявили, что "появление SARS-CoV ознаменовало новую эру в межвидовой передаче тяжелых респираторных заболеваний с глобализацией, ведущей к быстрому распространению по всему миру и огромным экономическим последствиям" [выделено нами. – В.П.].



Данная публикация в авторитетном научном журнале убедительно доказывает, что коронавирус SARS-CoV был искусственно создан на территории США в лаборатории Галвестона. Исследования этой лаборатории финансируются, как пишет итальянский эксперт Беатриса Кавалли, "Пентагоном, центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), федеральными агентствами и, само собой разумеется, биофармацевтической промышленностью".



Доклад китайских аналитиков свидетельствует о том, что разработки по созданию коронавируса велись одновременно в Форт-Детрике и Галвестоне. И во многих странах ранние случаи заражения коронавирусом связаны с Соединенными Штатами: "12 государств… официально сообщили, что "нулевой пациент" в этих странах прибыл из США". Согласно исследованиям японского университета Кайо, Тель-Авивского университета и канадских медиков, заражение в эти страны "занесли люди, прибывшие из США", "штаммом вируса, который возник в США", отмечают китайские аналитики. Значительная часть их доклада посвящена критике неэффективных мер США по борьбе с "пандемией". Стремясь избежать обвинений в предвзятости, китайские специалисты в своих выводах и обвинениях в адрес США опираются на доклады и исследования иностранных ученых и аналитических центров, в том числе на публикации в американских СМИ. Вместе с тем за рамками доклада остались западные разработки еще более опасных вирусов, чем COVID-19.



Так, в докладе 2010 года подчиненного Пентагону Агентства по сокращению военной угрозы говорилось о возможности создания этнического расового вирусного оружия на основе механизма так называемой РНК-интерференции. Эта технология была открыта в 1998 году американскими учеными Эндрю Файером и Крейгом Мелло, которые в 2006 году получили за нее Нобелевскую премию. Имеется в виду, что в конце 1970-х годов ЮАР в рамках проекта Coast было создано биологическое оружие расового действия, направленное против чернокожего населения. В рамках этого проекта было произведено большое количество смертельных боевых химических и вирусных токсинов. В мае 2002 года Даан Гусен, бывший глава южноафриканской программы биологического оружия, предложил свои услуги американским спецслужбам.



В связи с этим стоит обратить внимание на тот факт, что в США коронавирус особенно яро атаковал афроамериканцев.



Пентагон готовится к биологической войне.



Пентагон уже готовится к биологической войне. В декабре 2019 года американская компания FLIR Systems, Inc. выиграла крупный тендер Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) на производство боевых костюмов нового поколения, которые смогут защитить солдат от биологического и химического оружия. Сообщается о контракте "на быструю разработку новых тканей со встроенными катализаторами и химическими веществами, которые могут противостоять химическим и биологическим угрозам при контакте с ними". Высокотехнологичный материал будет вплетен в боевой костюм солдат на современном поле боя.



В преддверии зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, которые начнутся 20 февраля, стоит вспомнить, что 19 октября 2019 года 300 американских военнослужащих прибыли в Ухань на Всемирные военные игры. И первый случай коронавируса был зарегистрирован в Ухане две недели спустя, 2 ноября. Как известно, инкубационный период коронавируса составляет также две недели. В начале декабря прошлого года США объявили дипломатический бойкот Пекинской олимпиаде, но через некоторое время было заявлено, что Олимпиаду все-таки посетят американские чиновники. Что может произойти на этот раз?