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Половина жителей Украины считает себя русскими, с кем воевать? - Д.Скворцов
10:20 14.01.2022

ДМИТРИЙ СКВОРЦОВ | 14.01.2022
Половина жителей Украины считает себя русскими, с кем воевать?
Один народ

На фоне отказа США и НАТО защищать своего "расширенного партнера" от "агрессивных планов России" на его собственной территории, на Украине в полном объеме вступил в силу Закон о национальном сопротивлении. Данным актом предусмотрено создание с 1 января 2021 года Сил территориальной обороны.

И вот украинские СМИ запестрели духоподъемными фото: первые территориальные батальоны выдвинулись на тактические занятия по уничтожению гиперзвуковых "Цирконов" из всех видов стрелкового оружия, не разворованного еще из школьных тиров. Первыми вышли на позиции, разумеется, террбаты Харьковщины – самого восточного рубежа Европейского вала имени Арсения Яценюка. Массовость сего порыва, вне всякого сомнения, шокировала российских военных, злобно склонившуюся над штабными картами Нэзламной (несокрушимая. – Прим. ред.).

И вот украинские СМИ запестрели духоподъемными фото: первые территориальные батальоны выдвинулись на тактические занятия

Смазали картину всенародного подъема разве что 15 тысяч счастливчиков, которым удалось попасть в Харьковский дворец спорта, где собрал аншлаг российский исполнитель Василий Вакуленко ("Баста"), "поддерживающий российскую оккупацию Крыма".

Смазали картину всенародно подъема разве что 15 тысяч счастливчиков, которым удалось попасть в Харьковский дворец спорта, где собрал аншлаг российский исполнитель Василий Вакуленко ("Баста"), "поддерживающий российскую оккупацию Крыма".

Коломойскому агентству УНІАН оставалось лишь настучать по поводу несоблюдения зрадныками социальной дистанции.

Смазали картину всенародно подъема разве что 15 тысяч счастливчиков, которым удалось попасть в Харьковский дворец спорта, где собрал аншлаг российский исполнитель Василий Вакуленко ("Баста"), "поддерживающий российскую оккупацию Крыма".

"Така от соціологія, малята"…

Впрочем, Харьков, конечно, не показатель для всей Украины. Вспомним, что именно здесь началась Русская весна. И именно Харьков первым принял удар усмирителей, дав передышку Донбассу. Не зря же в заголовке униановской новости жители города-миллионника, города вузов и наукоемких предприятий, первой столицы УССР, наконец, уничижительно именуются "местными". Как некие забитые селюки. Потому как ватники. А значит – лапотники.

Каково в преддверии ожидаемых многими событий отношение к РФ по всей Украине? И как оно менялось с той самой весенней поры 2014 года?

Вот что рассказывал осенью того года директор Киевского международного института социологии (КМИС) В. Паниотто: "Первые несколько лет наблюдений количество тех в Украине, кто относился к России хорошо или очень хорошо, составляло 90% плюс-минус 2% с небольшими колебаниями. Затем уровень симпатий уменьшился до уровня 82-85%. И до событий в Крыму никакой особой динамики не было. А после захвата Крыма произошел "обвал" показателей хорошего отношения к России… он упал с 80% абсолютного принятия до 52%. А далее (что парадоксально и непонятно) несмотря на войну, он упал еще только на несколько процентов – сейчас 48% наших граждан продолжают хорошо относиться к России".

социология

"Невзирая на войну… дальнейшее падение этого показателя не происходит – половина Украины относится к России положительно, – сокрушался Паниотто. – Разумеется, это происходит преимущественно за счет Востока страны, но не только – "братская любовь" к агрессивному соседу характерна и для жителей других регионов".

И это, отметим, отношение к государству, которое, как доносилось из каждого утюга, "оккупант". Причем речь идет о некоем абсолютном принятии действий этого "оккупанта". Если же говорить об отношении к жителям РФ, то оказалось, что в год начала "российской агрессии" "74% населения Украины положительно относились к жителям России, несмотря на единодушную поддержку российским населением действий Путина".

К РФ же как государству, повторимся, сохраняла "хорошее отношение" половина населения, несмотря на отключение кабельными операторами большинства российских телеканалов. Показателем воли к сохранению культурного единства стало резкое увеличение в 2015 году заказов на установку спутниковых антенн. Клиентов в первую очередь интересовал прием российских каналов (особенно "России-24"), запрещенных киевскими властями в сетях кабельного ТВ. В киевских фирмах по установке спутниковых тарелок пришлось увеличивать количество персонала более чем в 5 раз.

Еще не додумалась тогда Украина блокировать Ютьюб (что происходит сейчас с роликами Вашего покорного слуги). Поэтому огромное количество просмотров набрала антивоенная песня, в которой русские названы братьями и сестрами. Ролик удалили, но его успели сохранить и перезалить буквально на днях.

И все же информационная блокада сказывалась: по данным КМИС, в сентябре 2016 года 40% хорошо относились к РФ и 46% отрицательно. В то же время на подконтрольной Киеву части Новороссии доля негативно настроенных к РФ снизилась за лето с 32% до 27%.

Сосредоточимся, однако, на статистике по Украине в общем. В конце концов, не новороссы же бросятся "защищать страну". Этого в первую очередь ждут от "козацького роду" из Галичины.

По данным Центра им. Разумкова, в 2016 году даже на Западе Украины лишь чуть более половины населения (55%) считали, что "Украина должна оказать вооруженное сопротивление в любом случае, даже если не будет международной помощи". При этом 28% "западенцев" продолжают считать себя братским народом с русскими, а 9% – единым!

Через год, как мы помним, в РФ прошел чемпионат мира по футболу. И как ни пытался сайт самой многотиражной газеты Украины наставить читателей на "правильное голосование", народ голосовал за победу "извечного врага Украины".

Анонс матча России и Хорватии

И это, отметим, болельщики – самый "патриотический" сегмент украинского дурдома.

Отношение к России постепенно возвращалось на исходные позиции и в целом в украинском обществе. По данным КМИС, в это время положительно относились к России большинство жителей Украины.

социология

В 2021 году хорошо или очень хорошо относилось к России 41% украинцев, плохо или очень плохо примерно столько же (42%), 17% не определились. Падение можно объяснить тем, что последние опросы КМИС проводил методом телефонного опроса. То есть люди, выражавшие свое отношение к "агрессору", знали, что их номера телефонов "зафиксированы".

Мы уже приводили слова известного украинского политолога Костя Бондаренко: "Очень много тех, кто боится говорить о своих предпочтениях. Я работаю с четырьмя социологическими компаниями, и социологи отмечают, что сегодня больше половины респондентов – до 60-65% – вообще отказываются отвечать на вопросы… Люди опасаются… Некоторые результаты приходится умножать или делить надвое".

Однако даже при этом большинство опрошенных заявило корреспондентам КМИС, что отношения между Украиной и РФ должны быть без виз и таможен, а то и вообще – в составе единого союзного государства.

социология

И это не удивительно! Ведь на данный момент 41% украинцев соглашается с В. Путиным в том, что они с русскими – один народ! Остается только догадываться, каков был бы результат, если бы агентство "Рейтинг" не упомянуло в вопросе фамилию президента РФ, из которого уже лет двадцать лепят на Украине образ абсолютного зла. Удивительный факт, но с Путиным согласился даже немалый процент сторонников майданных партий, униатов и соросят.

41% украинцев соглашается с В. Путиным в том, что они с русскими – один народ!

Отметим также, что украинская молодежь считает себя единым народом с русскими еще в большей степени, чем их родители.

Все эти нюансы подробно разобрал мой коллега Александр Фидель. Мы лишь отметим: как бы там ни было, подобная социология (если учитывать, какие обстоятельства на нее воздействуют) – достаточно убедительный ответ тем, кто считает Малую Русь отрезанным от Русского мира ломтем.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642144800
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