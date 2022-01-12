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Иностранный капитал в Казахстане. Присутствие России более чем скромно, - В.Катасонов
10:24 14.01.2022

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 12.01.2022 |

Я писал, что в международном обмене капитала Казахстан в большей степени ввозит, а не вывозит капитал. На 1 октября 2021 года, зарубежные активы Казахстана составили 166,0 млрд. долл., а обязательства перед иностранными инвесторами – 245,4 млрд. долл.

Обязательства перед иностранными инвесторами на начало 4 квартала прошлого года имели следующую структуру (млрд. долл.): прямые инвестиции – 170,0; портфельные инвестиции – 28,7; прочие (займы и кредиты) – 46,6. Таким образом, на прямые инвестиции пришлось почти 70% всех накопленных иностранных инвестиций в экономику Казахстана.

Приоритетным направлением прямых иностранных инвестиций в экономику Казахстана является добывающая промышленность. Так, за 9 месяцев 2021 года, согласно данным платежного баланса Казахстана, валовые прямые инвестиции в экономику Казахстана составили 18,75 млрд. долл. Из них 9,08 млрд. долл., или почти половина (48,4%) пришлось на добывающую промышленность. В том числе 6,47 млрд. долл. – на добычу нефти и природного газа (34,5% всех прямых иностранных инвестиций за указанный период).

На втором месте – обрабатывающая промышленность – 3,58 млрд. долл. Это преимущественно вложения в металлургию и производство простых металлических изделий (без продукции машиностроения) – 2,97 млрд. долл. (почти 15,8 % всех прямых иностранных инвестиций за три квартала 2021 года).

А вот инвестиции в отрасли с высокими технологиями мизерные. Так, в производство продукции машиностроения, включая транспортные средства, оптику и микроэлектронику за три квартала 2021 года пришло всего около 150 млн. долл., или 0,8 процента валовых прямых иностранных инвестиций.

Итак, секторальными приоритетами иностранных инвесторов в Казахстане на протяжении всех тридцати лет существования этого нового государства были и остаются добыча природных ресурсов, их первичная обработка (в первую очередь, металлургия), а также транспортировка (трубопроводы) и отрасли с быстрой окупаемостью капиталовложений (торговля, финансы, склады и др.).

А откуда притекают прямые инвестиции в Казахстан? Вот данные за прошлый год (валовые инвестиции за первые три квартала, млрд. долл., в скобках – доля страны в общем объеме прямых инвестиций, %): Нидерланды – 5,44 (29,0); США – 3,17 (16,9); Швейцария – 1,92 (10,2); Китай – 1,50 (8,0); Россия – 1,36 (7,3); Великобритания – 0,78 (4,2); Бельгия – 0,78 (4,2); Франция – 0,46 (2,5).

По величине накопленных прямых инвестиций картина будет несколько иной (на середину 2021 г., млрд. долл.): Нидерланды – 60,08; США – 39,49; Франция – 13,39; Япония – 5,91; Китай – 5,25; Россия – 4,83; Гонконг – 4,05; Великобритания – 2,99; Виргинские британские острова – 2,56; Германия – 1,00.

А вот картина по доходам, получаемым прямыми иностранными инвесторами в Казахстане. Согласно последним данным Национального банка Казахстана, во втором квартале 2021 года инвестиционные доходы нерезидентов составили 5.593 млн. долл. Эта сумма распределялась по странам следующим образом (млн. долл.): Нидерланды – 2.258,5; США – 1.240,2; Швейцария – 365,4; Великобритания – 346,2; Китай – 299,9; Россия – 293,6; Франция – 173,8; Канада – 100,7.

За 12 лет (2009-2020) из Казахстана было выведено доходов от прямых иностранных инвестиций на сумму 206,29 млрд. долл. В среднем на год получается 17,2 млрд. долл. В США за это время ушло 66,90 млрд. долл.; в Нидерланды 64,51 млрд. долл.; в Великобританию – 13,94 млрд. долл.; в Россию – 8,77 млрд. долл.; в Швейцарию – 5,09 млрд. долл.

Более 70 процентов всех инвестиционных доходов, выкачанных из Казахстана за период 2009-2020 гг., пришлось на три страны – США, Нидерланды и Великобританию.

Примечательно, что хотя США занимают лишь второе место по величине накопленных прямых инвестиций (после Нидерландов), американские инвесторы получили за 12-летний период самую большую сумму доходов. Это свидетельствует о высокой рентабельности американских прямых инвестиций в экономику Казахстана. Высока также рентабельность британских инвестиций. Доля Великобритании в общем объеме инвестиционных доходов заметно выше ее доли в общем объеме накопленных прямых иностранных инвестиций в Казахстане. По ходу отмечу, что американские и британские инвесторы присутствуют преимущественно в одной отрасли – нефтегазовой. Это корпорации Chevron, Shell, BP.

Статистика прямых иностранных инвестиций в экономике Казахстана достаточно резко контрастирует с той информацией, которую подают многие российские СМИ: мол, между Россией и Казахстаном происходит процесс ускоренной экономической интеграции, взаимного переплетения их экономик.

Если судить по взаимной торговле, то для Казахстана Россия действительно является главным торговым партнером. Вторым по значимости является Китай. В целом за 2020 год общий товарооборот Казахстана составил 85 млрд. долларов, при этом на долю России и Китая пришлось 34,3 млрд. или 40%.

Однако цифры по прямым иностранным инвестициям в Казахстане говорят, что Россия занимает весьма скромные инвестиционные позиции в экономике своего южного соседа. Только шестое место – лишь немного больше, чем Гонконг (седьмое место). Инвестиции Казахстана в России еще более мизерные. На XVII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России (октябрь 2021 г.) Касым-Жомарт Токаев назвал такие цифры: "Объем прямых инвестиций из России за последние 15 лет достиг более 16 миллиардов долларов. В свою очередь, казахстанские инвестиции в Россию составили почти 4,5 миллиарда долларов". (На данном Форуме отмечалось, что для России стратегически важными являются инвестиции в добычу урана по линии "Росатома". Инвестиции "Роснефти" и "Лукойла" имеются в нефтепромыслах на шельфе Каспия и в трубопроводном транспорте. Имеется добыча угля, в частности, разрез "Богатырь Комир" (активы "Русала"). Особую роль для России играет космодром "Байконур", управляемый совместно двумя странами. Российская группа "Интер РАО" ведет переговоры о создании совместного с казахстанской стороной предприятия (с учетом возросшего в стране спроса на электроэнергию со стороны ферм, занимающихся майнингом криптовалют).

По ходу отмечу, что названная президентом Казахстана величина прямых российских инвестиций сильно завышена. НБК дает в три с лишним раза меньшую цифру. Думаю, что различия можно объяснить тем, что 16 млрд. долларов – суммарные валовые инвестиции, а цифра НБК, равная примерно 5 млрд. долл., – чистые инвестиции (за вычетом "обратных" инвестиций, которые выводятся иностранным инвестором из Казахстана).

Много в последние годы говорилось о наращивании своего присутствия в Казахстане Китаем. Однако данные Национального банка Казахстана свидетельствуют, что и Китай на сегодняшний день занимает лишь пятое место среди иностранных инвесторов в стране. Достаточно отметить, что накопленные инвестиции Франции более чем в полтора раза превышают суммарное (КНР+Гонконг) китайское инвестиционное присутствие в Казахстане.

Доминирование в экономике Казахстана западных инвесторов (особенно из США, Нидерландов и Великобритании) является серьезнейшим препятствием для дальнейшего экономического сближения России со своим южным соседом. Более того, масштабное присутствие западного капитала в Казахстане повышает его уязвимость по отношению к подрывным операциям из-за рубежа. А задача последних заключается в том, чтобы окончательно вытеснить Россию из экономического пространства Казахстана, торпедировать сближение двух этих государств и по возможности сделать их противниками.

Так же ревниво Запад относится к попыткам Китая укрепиться в ряде отраслей Казахстана. Прежде всего, в нефтегазовой, где ключевые позиции занимают корпорации Shell, BP, Chevron. Эксперты отмечают, что Назарбаев подыгрывал китайским инвесторам, с помощью которых он хотел несколько ослабить влияние Запада. Согласно одной из версий, именно западные нефтяные ТНК спровоцировали январские волнения в Казахстане, чтобы добиться удаления из власти или ослабления позиций прокитайских (а заодно и пророссийских) политиков.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642145040
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