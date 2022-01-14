Ариф Асалыоглу: Турция в социальной депрессии

12:51 14.01.2022

Ариф

Асалыоглу

Турция в социальной депрессии

14 января 2022 |

Аннотация

Десятки событий, в результате которых оборвалась жизнь молодых людей, стали повесткой дня в социальных сетях Турции.

ВТурции в эти дни активно обсуждаются самоубийства и убийства молодых людей, произошедшие на прошлой неделе… В этой публикации я попытаюсь объяснить отношение общества к этому вопросу, приведя несколько примеров. Энес Кара был студентом 2-го курса медицинского факультета Университета Фырат. Он покончил жизнь самоубийством в возрасте 19 лет, оставив видеозапись. Через несколько дней многие средства массовой информации, как в печатном виде, так и публикуя видеоматериалы, вынесли на повестку дня уход из жизни Энеса Кара… Еще один случай произошел в провинции Коджаели: студентка университета Седефнур Чаглар, придя в гости к своему другу - сотруднику полиции, выпала из окна квартиры на 7-м этаже, хотя позже выяснилось, что ее убили… У здания Коллегии адвокатов Стамбула состоялась церемония прощания с адвокатом Диларой Йылдыз, убитой ее бывшим женихом в стамбульском районе Тузла. Во время церемонии мать покойной - Эльван Йылдыз - сказала: "Я требую, чтобы он получил должное наказание, я хочу, чтобы он никогда не вышел на свободу, я хочу, чтобы он не выходил на свободу всю жизнь. Он постоянно угрожал моей дочери"…



Десятки событий, в результате которых оборвалась жизнь молодых людей, стали повесткой дня в социальных сетях.



Журналист, публицист Ахмет Куруджан публикует следующие комментарии:



@Akurucan: Приведу слова из душераздирающей видеозаписи Энеса Кара, которую он оставил для нас, и я попрошу вас поразмыслить только над этой темой. Энес говорит: "На самом деле, последние три года я не был верующим, а моя семья, наоборот, крайне религиозна и оказывала на меня давление".



@Akurucan: Отношения между родителями и их детьми не равно собственнические отношения. Ни один родитель не имеет права оказывать давление на своих совершеннолетних детей, чтобы навязывать им свои религиозные предпочтения. Они свободные и независимые личности, как и все взрослые люди.



Сотрудник университета д-р Мурад Карасой публикует следующий ответ на предыдущий комментарий:



@KarasoyMurad: Сколько людей, уволенных на основании законодательных декретов, изданных государством, покончили жизнь самоубийством за полгода? Вопрос, который остается без ответа. Но есть "чиновники", готовые напасть, словно аризонская ящерица, выжидающая случая съесть свою добычу. Почему вы не отреагировали в отношении тех, кого незаконно уволили, в результате чего они наложили на себя руки?



Журналист, публицист и телепродюсер Бюлент Коруджу публикует следующие комментарии:



@bulent_korucu: Самоубийство Энеса Кара обернулось выяснением отношений между сторонами. Ни к какому здравому итогу эта слепая борьба не приведет. Все изольют свою обиду и гнев; а потом опять же у молодежи будет плохое будущее. Не ведите эту войну посредством детей!



@bulent_korucu: Когда происходит один плохой пример, другая сторона пытается поставить его в центр внимания и прикончить его "врага". Негативные события превращаются в возможности похоронить демонизированную аудиторию. Не стоит продолжать эту грязную войну хотя бы через наших детей. Хотя бы ради них нам следовало бы перестать выдавать себя за тех, кем мы не являемся.



Политолог Тунджай Опчин публикует следующий комментарий в поддержку этого сообщения:



@tuncayopcin: Пока мы обсуждаем самоубийство молодого человека, совершаются новые самоубийства. Ежедневно в Турции совершается 9 самоубийств. Только 8% из них происходят по экономическим причинам. Причина трети самоубийств неизвестна. Перед нами разворачивается социальная депрессия.



Общественная организация "Сообщество женщин университетов" в своем аккаунте в Twitter публикует следующую информацию:



@unikadinmeclisi: Бездыханное тело Азры Хайтаоглу было найдено в лесу. Она подверглась сексуальному насилию и замучена до смерти мужчиной, к которому она пришла на собеседование. Молодых женщин убивают, когда они стремятся жить собственной жизнью. Причина этого в том, что те, кто поощряет преступников, не обеспечивают соблюдение закона.



@unikadinmeclisi: Мы продолжим борьбу до тех пор, пока система, доводящая студентов до самоубийства, не будет исправлена!



Пользователь по имени Эдже Актюрен публикует следующий комментарий в поддержку этого сообщения:



@TeoCatEce: Существуют и те, кто не арестовывал преступников и подозреваемых в убийстве, а отпускал их на свободу. Нам следует рассказать и о них…



Платформа "Мы остановим фемицид" (Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu) публикует следующую информацию:



@KadinCinayeti: Эдже Чичек #EceÇiçek было всего 18 лет. Ее зарезал мужчина, за которым она была замужем… Независимо от возраста, женщин убивают самые близкие им мужчины. Мы будем требовать соблюдения Стамбульской конвенции, чтобы сотни женщин, таких как Эдже, смогли остаться в живых.