Bloomberg: как Путин побеждает, ничего не делая

13:15 14.01.2022

Bloomberg: Путин вынудит Запад принять решение касательно следующих шагов по деэскалации



Переговоры между Россией и НАТО завершились безрезультатно, сообщает Bloomberg. Автор задает вопрос, кто же выиграл в результате возникшей патовой ситуации. По его мнению, кажущаяся нерешительность и бездействие Москвы пока приносит дивиденды именно ей, а не Альянсу.

Энтони Холпин (Anthony Halpin)



Соединенные Штаты и Европа сообщили Владимиру Путину, что у него есть выбор: он может смягчить напряженность вокруг Украины, если он хочет добиться прогресса в вопросе требований России по гарантиям безопасности. Однако остается неясным, видит ли Путин ситуацию в таком же свете.



Кажущаяся нерешительность пока приносит дивиденды российскому президенту. После почти целой недели интенсивных дипломатических переговоров, которые завершаются сегодня в Вене, Путин заставляет Вашингтон и европейских союзников гадать о своих намерениях теперь, когда у украинской границы сосредоточено около 100 тысяч российских военных.



У Путина немного причин для того, чтобы принять решение о деэскалации, потому что он только что заставил Соединенные Штаты и НАТО предложить ему сотрудничество в таких вопросах, как развертывание ракет средней дальности, - сотрудничество, в котором ранее Путину отказывали.



В ходе переговоров российские дипломаты неоднократно подчеркивали, что они не пойдут на компромисс касательно ключевых требований России к НАТО, а именно требований запретить Украине и другим бывшим советским государствам вступать в ряды альянса и отвести натовские силы на позиции, которые они занимали в 1997 году.



Хотя альянс отверг эти требования, на вчерашнем заседании Совета Россия - НАТО представитель России заявил, что Москва ожидает письменные предложения от Соединенных Штатов и их союзников, прежде чем Путин решит, продолжать дискуссии или нет.

То есть, прежде чем сделать следующий шаг, Путин может позволить себе подождать и посмотреть, что еще Запад готов ему предложить. При этом Путин пока не отвел ни один танк. Кроме того, промедление способствует нарастанию напряжения среди европейских государств, обеспокоенных возможным воздействием на них санкций, которые Соединенные Штаты угрожают ввести против России в случае ее вторжения на Украину.



Если Путин решит ничего не делать ради смягчения напряженности, тогда именно Вашингтону и Брюсселю - а вовсе не Москве - возможно, придется принимать решение о следующих шагах в условиях текущего кризиса.



