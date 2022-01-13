Миротворцы Таджикистана и Киргизии покинули Казахстан

17:01 14.01.2022

Российское Министерство обороны сообщило, что самолеты ВКС РФ доставили на родину военнослужащих Таджикистана и Киргизии, которые несли службу в Казахстане в рамках миротворческой миссии ОДКБ.



"Прибыли в пункты постоянной дислокации", - говорится в сообщении.



Ранее в пятницу стало известно, что российская военная авиация вывезла из Казахстана белорусских миротворцев.



Авторы: МАРТА ПЕТРОВА