КырГКНБ уличает депутатку Кырпарламента Нарматову в фейковом высшем образовании

18:12 14.01.2022

ГКНБ считает, что депутат Орозайым Нарматова незаконно получила диплом



В отношении должностных лиц Жалал-Абадского государственного университета (ЖАГУ) возбуждено уголовное дело по факту незаконного зачисления в данный вуз депутата Жогорку Кенеша Орозайым Нарматовой (партия "Бутун Кыргызстан"), сообщили 14 января в пресс-службе ГКНБ.



Во время парламентских выборов спецслужбы получили информацию, что Нарматова в 2013 году была незаконно зачислена на 3 курс в ЖАГУ на основании диплома о среднем профессиональном образовании.



Как отметили в ГКНБ, во время проверки выяснилось, что депутат возможно предоставила поддельный диплом для поступления в вуз. В связи с чем было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого установлено, что в личном деле Нарматовой в ЖАГУ отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие наличие у нее среднего профессионального образования, что свидетельствует о незаконности ее зачисления и получения диплома о высшем образовании.



Также ГКНБ выяснил, что когда была сессия, Нарматова была в России, а именно в Москве. В пресс-службе отметили, что она не могла сдавать экзамены, находясь за рубежом.



"В этой связи Нарматова была вызвана на допрос в качестве свидетеля для дачи соответствующих показаний по вышеуказанному уголовному делу, по результатам которого будет дана окончательная юридическая оценка фактам ее зачисления в ЖАГУ и выдачи ей диплома о высшем образовании", - пояснили в ГКНБ.