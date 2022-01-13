|Казахстанский журналист Абас-Шах призвал президента переименовать столицу обратно и провести де-елбасиновизацию
18:51 14.01.2022
10 января 2022, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ
Известный казахстанский журналист Серик Абас-Шах призвал президента Касым-Жомарта Токаева вернуть столице прежнее название - Астана. Об этом сообщают казахстанские СМИ.
По их данным, журналист также попросил главу государства:
убрать названия всех улиц в честь Нурсултана Назарбаева;
убрать памятники первого президента;
приостановить финансирование канцелярии первого главы государства;
снять главу ЦИК Берика Имашева - свата первого президента, реформировать Центризбирком и избирательную систему;
прекратить практику давления администрации главы государства, парламента, судебной системы на средства массовой информации. Обеспечить свободу слова и выражений;
обеспечить выборность акимов, начиная с областей до ауылов;
создать комиссию по утильсбору;
вернуть прежнее название партии власти с "Нур Отан" на "Отан" (отчизна);
придать судебной системе истинную независимость.
Требования журналиста поддержали уже больше 1 тысячи казахстанцев.
Массовые протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года. Жители Жанаозена и Актау в Мангистауской области выступили против повышения цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие регионы. В городах страны ситуация потихоньку стабилизируется, антитеррористическая операция продолжается. Доступ к интернету восстановлен.
Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в республике чрезвычайное положение, отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. По его просьбе страны ОДКБ направили в Казахстан миротворческие подразделения. От Кыргызстана туда отправили спецназ "Скорпион".