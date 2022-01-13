Казахстанский журналист Абас-Шах призвал президента переименовать столицу обратно и провести де-елбасиновизацию

18:51 14.01.2022

10 января 2022, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ



Известный казахстанский журналист Серик Абас-Шах призвал президента Касым-Жомарта Токаева вернуть столице прежнее название - Астана. Об этом сообщают казахстанские СМИ.



По их данным, журналист также попросил главу государства:



убрать названия всех улиц в честь Нурсултана Назарбаева;

убрать памятники первого президента;

приостановить финансирование канцелярии первого главы государства;

снять главу ЦИК Берика Имашева - свата первого президента, реформировать Центризбирком и избирательную систему;

прекратить практику давления администрации главы государства, парламента, судебной системы на средства массовой информации. Обеспечить свободу слова и выражений;

обеспечить выборность акимов, начиная с областей до ауылов;

создать комиссию по утильсбору;

вернуть прежнее название партии власти с "Нур Отан" на "Отан" (отчизна);

придать судебной системе истинную независимость.

Требования журналиста поддержали уже больше 1 тысячи казахстанцев.



Массовые протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года. Жители Жанаозена и Актау в Мангистауской области выступили против повышения цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие регионы. В городах страны ситуация потихоньку стабилизируется, антитеррористическая операция продолжается. Доступ к интернету восстановлен.



Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в республике чрезвычайное положение, отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. По его просьбе страны ОДКБ направили в Казахстан миротворческие подразделения. От Кыргызстана туда отправили спецназ "Скорпион".