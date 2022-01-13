"Просто взяли, ограбили и исчезли" – очевидец про беспорядки в Алматы

00:00 15.01.2022 Своими впечатлениями о беспорядках в Алматы с нашим изданием поделилась ставшая их очевидцем гражданка России.



Корр.: Вы живете в России. Скажите, пожалуйста, как вышло, что вы оказались в Алматы в разгар беспорядков?



– Я родилась в Алма-Ате, там провела детство. Больше десяти лет назад приехала в Москву учиться, после окончания университета так и осталась здесь работать. В Казахстане у меня остались родственники, и я регулярно их навещаю. Из-за пандемии долго нельзя было ездить, а сейчас открылась такая возможность, и я приехала в Алматы на праздники. Поэтому получилось так, что во время беспорядков я как раз навещала свою родню.



Корр.: Как все начиналось? Когда вы приехали, чувствовалось ли какое-то напряжение, были ли какие-то предпосылки волнений? Или же обстановка была спокойной?



– Я не очень хорошо знаю, что в это время писали в казахоязычных СМИ или блогосфере. Но я и мои родственники ничего не знали, среди своих знакомых я не слышала никаких разговоров по поводу готовящихся протестов, митингов или чего-то подобного, ничего настораживающего не видела и в соцсетях. В городе было очень тихо, спокойно.



Прошли обычные новогодние праздники. Второго и третьего января мы ездили по городу, причем объехали весь центр. Общее впечатление – спящий город после Нового года. Еще мы в горы заезжали, и самым крупным скоплением народа, которое увидели в эти дни, была очередь на наш местный горнолыжный курорт. Все было очень тихо, спокойно, не видно было никакой полиции, никаких митингующих, вообще никакой протестной активности. Потом уже рассказывали знакомые, что все-таки четвертого января были какие-то митинги в центре. Но так как я жила скорее на окраине, хотя и достаточно близко к центру, у нас этого всего не было слышно.



Четвертого января днем тоже все было очень спокойно, по крайней мере на окраине.



Корр.: Откуда же тогда взялись толпы людей, которые мы все видели в многочисленных видеороликах, которые бродили по городу, громили, поджигали, грабили, избивали и убивали полицейских? Известно, что несколько человек даже обезглавили. Это горожане, алматинцы? Кто все эти люди?



– Возможно, среди них действительно были горожане, наверняка кто-то присоединился. Но я могу рассказать, как это выглядело на окраине города. Четвертого января, как я уже говорила, все было тихо-спокойно, и тут около 20 часов по местному времени внезапно отключается интернет, хотя телевидение еще работает.



Потом мы внезапно слышим шум, как будто идут футбольные фанаты после матча. Это очень необычно для Алма-Аты. Там нет этой культуры болельщиков, как, например, в Москве, кроме того возле нас нет никаких спортивных арен или еще чего-то подобного.



Мы вышли посмотреть, и увидели, что по нашей улице из области в центр города идет огромная толпа. В основном шли пешком, но кто-то ехал в машинах, кто-то на машинах, то есть прямо на капоте, на подножке машины с открытой дверцей. Насколько мне известно от знакомых, на многих улицах наблюдалось то же самое: из области в город шли люди.



Причем по Москве я помню, как митинги здесь проходят, и как вообще выглядит митинговая толпа. Там всегда есть люди разного возраста, разного пола, люди разных социальных групп. Обязательно присутствуют какие-нибудь городские сумасшедшие, студентики, которые как-то необычно одеты… вообще все по-разному одеты и по-разному выглядят.



А тут толпа шла очень монолитная, очень однородная. Молодые мужчины в удобной одежде, в основном темных цветов. Было в этом потоке много машин без номеров, у нас в районе потом валялись скрученные номера.



Поток шел где-то с десяти часов. В одиннадцать примерно мы услышали какие-то хлопки, что-то вроде взрывов. Был даже момент, когда люди побежали по улице и стали кричать, что стреляют. То есть с появлением этих людей, которые зашли из области, сразу начался какой-то шум, беспорядок.



Корр.: В толпе, которая двигалась, каждый был сам по себе, или была некая упорядоченность? Они проявляли агрессию или просто шли мимо и не обращали внимания на окружающее?



– Во-первых, очень было необычно, что люди, которые на митинг шли, судя по всему, не выглядели как какие-нибудь "рассерженные горожане", возмущенные люди. Они шли очень спокойно, уверенно, знали, куда идут. Было видно, что есть какие-то группки, явно они между собой сообщались. Я помню, кто-то бегал покупал воду и раздавал и пешеходам, и сидящим в машинах.



Мне родственница говорила, что было такое ощущение, будто бы где-то недалеко от нашего дома их высаживали из автобусов, потому что они порциями проходили. То есть толпа шла более-менее непрерывно, но в ней были более уплотненные участки и более разреженные.



Что касается агрессии, то некоторые очень агрессивно реагировали на то, что их снимают. А поскольку события странные, необычные – люди стали снимать. Я сама видела, как один из них ударил по лицу женщину, снимавшую это странное шествие. И вообще, насколько мне известно, они нападали на людей, кого-то избили и кто-то даже пропал без вести.



Корр.: Но ведь это довольно странное поведение для любых митингующих. Потому что обычно цель любых митингов – привлечь внимание, как можно шире распространить информацию. Они любят съемку. А тут такая странная реакция, это же нетипично.



– Да, я тоже это отметила. Это резко отличалось от обычных митингов, когда действительно люди специально позируют на камеру или даже для телефона. А тут наоборот: "не снимайте, уберите камеру", и даже нападали на людей.



Корр.: Насколько мы видели, в центре Алматы творился настоящий беспредел. А как прошли эти дни вашем районе? Были какие-то эксцессы?



– В ночь с четвертого на пятое января они зашли в город. В эту ночь были слышны какие-то хлопки, шум, что-то вроде выстрелов. После этого в районе стало тихо. По крайней мере, когда сидишь в квартире, ничего не слышно.



На следующий день, пятого числа, с улиц исчезли все правоохранители. Люди старались по ночам не выходить на улицу. А когда выходили днем, видели разбитые витрины и тому подобное.



Шестого утром мы прошлись чуть-чуть по району. В районе почти не осталось целых банкоматов, целых терминалов оплаты, разграблены все ломбарды, обменники, магазины бытовой техники. По району валялись упаковки от бытовой техники. Люди рассказывали, что ночью бегали эти "революционеры" с мониторами и телевизорами. Крупные торговые центры разгромили. Сейчас говорят, оттуда вынесли в основном наличные деньги и дорогой алкоголь. Заправки все разнесли. Вообще как будто погром произошел.



Корр.: То есть это ущерб в вашем, относительно спокойном окраинном районе?



– Да. Вообще было такое ощущение, что пришли люди, все разнесли и убежали. Знакомые рассказывали, что в какой-то день видели, как по их улице уже из города обратно в область несутся автобусы.



Корр.: У вас наверняка в Алма-Ате осталось много знакомых, родственников. Как люди, которых вы лично знаете, отреагировали на эти события? На беспорядки, на прибытие миротворцев, на действия силовиков против погромщиков?



– У нас интернет пропал четвертого и не было возможности как-то между собой коммуницировать. Я думала, что когда появится интернет, я узнаю, что люди знали заранее о митингах, о том, что что-то будет.



Нет, основная реакция – "что это было и что вообще произошло?". Никто не ожидал и никто погромы не оправдывает.



Конечно, многие говорят, что есть некое недовольство властями, но того, что произошло в городе, никто не оправдывает. Я не знаю никого. Все резко осуждают то, что произошло. Некоторые говорят, что были митингующие и были вот эти понаехавшие непонятно откуда, которые просто все разнесли.



По поводу ввода миротворцев ОДКБ – я не могу сказать, чтобы кто-то что-то говорил резко против. Возможно, конечно, что просто люди знают, что я из России, и поэтому со мной негативным отношением как-то не делились. В целом отношение примерно такое: "Ну да, город разнесли. Что происходит, непонятно". Никто до сих пор не может понять, что произошло на самом деле. Потому что если бы была цель взять город, зачем его так разносить? А его именно разнесли. Даже больницы зачем-то захватывали, не давали людям попасть в больницу.



Корр.: Кто-то из ваших знакомых пострадал? Может быть, у кого-нибудь ограбили какой-нибудь бизнес или с родственниками что-нибудь случилось?



– Ну, например, мои бывшие одноклассники пишут, что у кого-то друг погиб, у одноклассницы брат подруги погиб. В соцсетях встречается, вывешивают на стену, что пропал такой-то человек. Судя по всему, людей вообще пропало много.



Корр.: Это были люди, которые пошли на митинг и оттуда не вернулись? Ведь на площади в центре действительно сначала был митинг. Или пропавшие не имели отношения к протестам?



– Насколько я знаю, не имели отношения. В основном, то что вижу – вышел из дома четвертого числа и не вернулся домой. Или вот пенсионер пятого вышел в магазин и не вернулся домой. Вполне может быть, что кто-то четвертого января выходил на митинг. Но уже пятого всем было абсолютно понятно, что в городе творится что-то несусветное. Никто, кого я знаю, уже ни на какие митинги не выходил.



Корр.: Расскажите, как вы попали обратно в Россию?



– Мы некоторое время пытались связаться с посольством, звонить на горячие линии, это оказалось абсолютно бесполезно. Ничего не работало, либо трубку не берут, либо, что еще хуже отвечает автоответчик. Потому что деньги со счета телефона при этом снимаются, а пополнить баланс в эти дни было невозможно.



К счастью, удалось дозвониться до моих московских знакомых. Они сообщили, что военные вывозят российских граждан на военных самолетах. На один из таких бортов мне удалось попасть.



Корр.: Вы десять лет назад уехали в Россию, бываете в Казахстане редко. Какие изменения замечаете? Из тех, что видно свежим, незамыленным взглядом. Сильно изменился город, люди, настроения в обществе?



– Уже с тех пор, как развалился Советский Союз, естественно, город все больше и больше дерусифицируется. Русского языка явно становится меньше. В основном русская молодежь сначала уезжала из города, сейчас я обратила внимание, что и казахи русскоязычные начинают уезжать.



Уровень образования сильно упал. Это и в России произошло, но, по моим ощущениям, в Казахстане как-то заметнее.



Еще ощущение, что моя русская родня, знакомые – они живут в своем информационном поле, а казахоязычная часть общества находится в своем информационном поле, как будто в параллельной реальности. Иногда кажется, что мы вообще не знаем, что у них происходит.



Сейчас появился интернет, и можно, например, переводить сайты с казахского языка на русский, просто хотя бы автоматическим переводчиком и хоть что-то можно узнавать. А так – это действительно какая-то параллельная реальность.



Когда все вот это произошло, у меня была мысль: может быть, какая-то информация и проходила заранее по казахоязычному сегменту интернета. А мы ничего не знаем.



Город все больше становится чужим.



По поводу настроений. Я общалась с бывшим одноклассником, он говорил, что за последние пять лет отношение к Назарбаеву резко ухудшилось. Что раньше к нему было отношение либо хорошее, либо лояльное, а в последние годы оно испортилось. Тут еще кризис, локдауны. Наверное, люди действительно устали от этого, их понять можно.



Корр.: Как вы считаете, в чем причина произошедшего? Есть версии у вас, или, может быть, слышали, что говорят об этом?



– Возможно, какие-то межэлитные разборки. Пропал Назарбаев, его вообще не видно. Это очень странно и необычно. По телевизору его нет, вообще нигде его нет. Пропал.



Он пропал, потому что митингующие об этом просили? Или он пропал, и в связи с этим начались все эти разборки, дележ власти? Непонятно. Неизвестно.



Очень странно то, что действительно в городе как будто бы не власть новую устанавливали, а просто взяли, ограбили и исчезли.



Беседовала Ольга Самченко Источник - Военно-политическая аналитика

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