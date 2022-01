Узбеки-талибы устроили протестную бузу в афганском городе Меймене - столице провинции Фарьяб

00:03 15.01.2022

Боевики "Талибана" узбекского происхождения вышли с протестами против этнической дискриминации и ареста их командира, - СМИ

Азия и мир, политика



Сотни узбекских боевиков террористической группировки "Талибан" вышли с протестами в столице североафганской провинции Фарьяб Меймене после увольнения их командира и шефа местной полиции Махдома Алама, сообщает ближневосточное издание The National.



По данным СМИ, Махдома Алама обвинили в похищении трех женщин в Мазари-Шарифе (провинция Балх, север Афганистана), уволили и арестовали на этом основании по ордеру замминистра обороны Афганистана. Узбекские талибы при этом считают, что мотив увольнения их командира - его национальность.



The National пишет, что протестующие талибы настаивают на невиновности Алама. В ходе выступлений они окружили администрацию губернатора провинции и разоружили несколько боевиков талибана из числа пуштунов.



Второй вице-премьер в талибском правительстве Афганистана, этнический узбек Абдул Салам Ханафи в твиттере призвал отправить делегацию для переговоров с протестующими в Фарьябе.



Захватившая власть в Афганистане в августе прошлого года группировка "Талибан" в основном состоит из пуштунов. Представители других национальностей Афганистана ранее обвиняли талибов в этнических притеснениях.



"Узбеки и туркмены хотят быть представлены в правительстве. Они расставили палатки в центре города и продолжат митинг, пока их требования не выполнят", - цитирует издание одного из очевидцев протестов.



При этом The National пишет, что протестные настроения узбекских боевиков были подавлены к вечеру 13 января. Сейчас в провинцию направляются пуштунские боевики из юго-западной части Фарьяба.