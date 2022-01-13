Казахстанский транзит. ОДКБ продемонстрировала военную эффективность, - Д.Литовкин

00:08 15.01.2022

Казахстанский транзит. ОДКБ продемонстрировала военную эффективность

Дмитрий Литовкин

13.01.22



Молниеносная реакция союзников позволила избежать худшего сценария развития событий в Алма-Ате. Кадр из видео Министерства обороны РФ

Группировка из более чем 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124 "Руслан" обеспечила беспрепятственное развертывание миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане. Переброска более четырех тысяч военнослужащих и десятков единиц боевой техники произошла после обращения в секретариат Организации президента республики Касыма-Жомарта Токаева: от Москвы – 3 тыс., от Минска – 500, от Ашхабада – 200, от Еревана – 200 человек. В последний момент к ним присоединились военнослужащие Киргизии: парламент страны долго не мог согласовать решение о направлении национального контингента с соседнюю страну. Руководит миротворческой операцией по стабилизации ситуации в Казахстане командующий ВДВ Андрей Сердюков.



Все последние годы ОДКБ – некий аналог Североатлантического альянса на постсоветском пространстве – казалась чем-то вроде "скрепообразующего предприятия", обеспечивающего взаимодействие силовиков по проведению антитеррористических учений и борьбе с наркотрафиком. Собственных боевых подразделений Организация не имеет, хотя в ее составе есть Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР). По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, в состав группировки КСОР ОДКБ вошли военнослужащие 31-й отдельной бригады ВДВ из Ульяновска, 98-й воздушно-десантной дивизии из Иванова, а также доукомплектованы военнослужащими 45-й отдельной бригады спецназа из подмосковной Кубинки. От Белоруссии в состав КСОР входит 103-я отдельная воздушно-десантная бригада. Таджикистан, Киргизия и Армения представляют в случае необходимости только по одному батальону своих военнослужащих.



Судя по кадрам погрузки военнослужащих, распространяемым российским военным ведомством, можно понять, что в Казахстан направлены элитные подразделения Сил оперативного реагирования Российской армии. Военнослужащие вооружены новыми автоматами АК-12, пулеметами "Печенег", снайперскими винтовками. Можно сделать вывод, что это полноценный разведывательный взвод. На кадрах засветилась и спецтехника. Пока эксперты гадают, что это – пункты управления или средства радиолокационной борьбы. Судя по кадрам, в Казахстан, помимо военнослужащих, направляют БМД-3, БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр", а также комплекс РЭБ "Леер-3".



Последний предназначен для радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки, специализирующийся на сетях сотовой связи стандарта GSM.



Этим составом весь минувший год ОДКБ методично отрабатывало приемы антитеррористической борьбы. Прецедент для этого был более чем существенный – бегство американского контингента из Афганистана привело к общей дестабилизации ситуации в регионе. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что проникновение групп боевиков запрещенной в России террористической организации "Талибан" с сопредельной со странами СНГ территории идет полным ходом. Для парирования этой угрозы в рамках ОДКБ был проведен ряд учений:



– "Кобальт-2021". Цель – уничтожение условного противника в населенном пункте, уничтожение группировки боевиков силами спецназа КСОР ОДКБ, выполнение мероприятий по сопровождению колонны ОДКБ силами военной полиции, отражение нападения на марше, боевое охранение, отработка мероприятий ПВО и РХБЗ на марше;



– "Нерушимое братство-2021". Цель – освобождение захваченного населенного пункта (городской бой, штурм, высадка групп СпН из вертолетов, освобождение заложников, разминирование), применение средств РЭБ для защиты от БЛА и авиации, сопровождение гуманитарных колонн (в том числе отработка разминирования и охранения на марше), а также развертывания лагерей беженцев, развертывание блокпостов на основе опыта Нагорного Карабаха;



– "Боевое братство-2021". Цель – штурм захваченного условными террористами села, уничтожение группировки боевиков силами авиации ОДКБ, массовая заправка бронетехники и выполнение задач по материально-техническому обеспечению группировки войск.



То, что сейчас происходит, свидетельствует: войска ОДКБ четко следуют ранее отработанным методикам. Как сообщил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, интернациональный контингент возьмет под контроль государственно значимые объекты инфраструктуры. В Казахстане российских объектов стратегического значения как минимум пять. Это 5-й Государственный космодром – Байконур, отдельный полк транспортной авиации в Кустанае, отдельный радиотехнический узел в Приозерске на полигоне Сары-Шаган, там же государственный испытательный полигон средств ПВО и ПРО, а также 20-я отдельная измерительная станция Ракетных войск стратегического назначения в поселке Новая Казанка.



В Минобороны России особенно подчеркнули, что "по договоренности с казахстанской стороной военнослужащие коллективных миротворческих сил ОДКБ не привлекаются к проводимым оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений по наведению законности и правопорядка в стране".



"Миротворческие силы ОДКБ будут находиться в Казахстане столько, сколько сочтет нужным президент Казахстана", – сообщил Калашников, отметив, что "зачистку и все, что происходит сейчас, делают не ОДКБ, а местные силы".



В Минобороны добавили, что прибывшие в Казахстан подразделения коллективных миротворческих сил ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач. Сообщается, что в настоящий момент правительственные войска при содействии контингентов ОДКБ проводят зачистку Алма-Аты и других городов от террористов, среди которых множество граждан других государств. Свидетели событий сообщают о большом количестве боевиков, говорящих на арабском языке.



Источники в Астане утверждают, что присутствие ОДКБ в стране может существенно затянуться. Сообщается, что в ходе переговоров с Кремлем о деталях размещения миротворцев президент Касым-Жомарт Токаев поставил вопрос о размещении на постоянной основе миротворческих сил в размере кадрированной армии на возрожденной военной базе в Байконуре. База будет действовать под юрисдикцией Российской Федерации на основе бессрочной аренды. Впрочем, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что сейчас об этом "речи не идет".



Официального подтверждения этой информации нет. Но очень показательно заявление госсекретаря США Энтони Блинкена: "Один урок из прошлой истории: если в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти". Он добавил, что Вашингтон "предупредил власти Казахстана, что отвечать нужно пропорционально, подходящим образом, таким, который согласуется с правами протестующих".



О чем речь непонятно. Американцы до сих пор не прекратили оккупацию Европы, Японии, незаконно ведут военную деятельность на территории Ирака и Сирии. Их пребывание в Афганистане привело к кризису в Средней Азии. При этом США не рассматривают вопрос сокращения численности войск в Европе.



В любом случае в Казахстане, да и во всей Средней Азии, начнется иная жизнь. На Западе этот процесс называют воссозданием Советского Союза. В нынешних реалиях это невозможно, зато существует реальная союзническая помощь.



В настоящий момент миссия миротворцев практически завершена. "Во взаимодействии с казахстанской стороной будет организовано возвращение подразделений миротворцев с техникой в пункты постоянной дислокации", - сказал Андрей Сердюков. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что этот процесс начнется с 13 января.