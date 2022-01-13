 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 15.01.2022
00:41  Многовекторность или смерть. Что такое "казахстанская идея" теперь? - А.Халдей
00:08  Казахстанский транзит. ОДКБ продемонстрировала военную эффективность, - Д.Литовкин
00:03  Узбеки-талибы устроили протестную бузу в афганском городе Меймене - столице провинции Фарьяб
Пятница, 14.01.2022
18:51  Казахстанский журналист Абас-Шах призвал президента переименовать столицу обратно и провести де-елбасиновизацию
18:12  КырГКНБ уличает депутатку Кырпарламента Нарматову в фейковом высшем образовании
18:08  Китай на Среднем Востоке и притязания Турции, - В.Павленко
17:20  В погромах в казахстанском Жамбыле погибла россиянка М.Ким

17:04  Путин готовится таранить НАТО: блеф уже не вариант. Отношения с Западом приближаются к "часу Х", - М.Ростовский
17:01  Миротворцы Таджикистана и Киргизии покинули Казахстан
13:15  Bloomberg: как Путин побеждает, ничего не делая
12:51  Ариф Асалыоглу: Турция в социальной депрессии
10:43  В защиту казахского министра-русофоба выступил экс-глава Кыргызского института стратисследований Каптагаев
10:24  Иностранный капитал в Казахстане. Присутствие России более чем скромно, - В.Катасонов
10:20  Половина жителей Украины считает себя русскими, с кем воевать? - Д.Скворцов
10:17  Китай обвинил США в создании и распространении COVID-19 - В.Прохватилов
09:56  Самат Абиш (племяш Елбасы) остается первым зампредом КазКНБ
09:27  Эфиопский котел. Мирная Африка – это горестный оксюморон, - Арсений Латов
09:12  После шквала проклятий. Алия Назарбаева удалила свои аккаунты в Facebook и Instagram
08:04  Ошибка или сознательная ложь? Данилевский никогда не был евразийцем, - А.Минаков
07:49  Погромами в Алма-Ате "рулил" подполковник Гарбузюк? - С.Гомзикова
01:27  Кыргызстанский певец Рузахунов рассказал, отчего согласился стать "международным террористом" (видео)
01:22  Через Бишкек в Дубай действительно бежал Назарбаев, но не Нурсултан, а - брат Болат
01:18  Мистер Кемел. Как семья Токаева связана с Россией, - "РО"
00:40  Беспорядки в Казахстане затормозили передачу власти в Туркмении, - В.Панфилова
00:39  Отказ США воевать с "Турецким потоком" меняет региональные союзы, - И.Субботин
00:33  Жапаров учредил ГосОАО "Кыргызиндустрия" с фондом в 1 млрд сомов. Чем займется
00:29  Мирзиеев обиделся на Лукашенко и решил не извлекать "казахстанских уроков"
00:26  Майдан в Казахстане - что это было? - Федор Яковлев
00:25  В Казахстане столкнулись картины мира, - Игорь Караулов
00:06  Киргизия повторной нотой требует от Казахстана отпустить своих 4-х "международных террористов"
00:05  РосМИД отреагировал на "националистические" заявления министра информации Казахстана
00:03  Сенат США не принял законопроект о новых санкциях против "Северного потока - 2"
00:02  Армия Китая готовится к наступлению в Гималаях. "Горлышко", соединяющее Индию с ее северо-востоком, может быть перерезано, - "НГ"
00:01  Резкий рост COVID. Бишкек "поймал" омикрон и вошел в красную зону
00:00  Казахстан бьет рекорды по КОВИД-заражениям - 9 тысяч в сутки
Четверг, 13.01.2022
18:24  М.Захарова бестолково пытается оправдать бестолковую работу РосМИДа по эвакуации россиян из Казахстана
14:44  "Русофобы вернулись в свои кресла?" - сети о новом правительстве Казахстана, - Регнум
14:27  Фейковый "мятеж" и Косметика Токаевских реформ, - Петр Милосердов
13:56  Алия Назарбаева перебралась в Дубай и оттуда пишет всем спасибо
13:53  На замке? На таджико-афганской границе снова опасная концентрация боевиков, - Е.Тюнина
13:52  Петр Своик: Временное правительство Токаева. Нурсултан уходит, Нурсултанат - остается
13:51  Миротворцы ОДКБ начали передачу охраняемых объектов правоохранительным органам Казахстана (видео)
13:47  Зачем русофоба взяли в правительство Казахстана. Что и кому пытается показать Токаев? - С.Борзяков
13:39  К вопросу о разграничении между Таджикистаном и Кыргызстаном в бассейне реки Исфара, - К. Сирожидинов
12:22  Что может означать назначение дочери Эмомали Рахмона на должность посла в Великобритании? - "РО"
11:59  За участие в заговоре задержаны 2 генерала КНБ Казахстана - Садыкулов (экс-командир "Альфы") и Ергожин
11:43  Постельная элита. Токаев назначил "свата" Назарбаева сенатором и другие назначения
09:08  Пол Робертс: Режим Байдена запустил часовой механизм - чтобы взорвать будущее
08:55  Что и требовалось торговать. Россия добилась от США и НАТО важных уступок, но не по ключевым вопросам, - "Къ"
08:51  "Дружба" Ташкента с Талибами быстро кончилась. Халявного электричества больше нет
08:47  Sabah: Кто на самом деле управляет Америкой
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Казахстанский транзит. ОДКБ продемонстрировала военную эффективность, - Д.Литовкин
00:08 15.01.2022

Казахстанский транзит. ОДКБ продемонстрировала военную эффективность
Дмитрий Литовкин
13.01.22

Молниеносная реакция союзников позволила избежать худшего сценария развития событий в Алма-Ате. Кадр из видео Министерства обороны РФ
Группировка из более чем 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124 "Руслан" обеспечила беспрепятственное развертывание миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане. Переброска более четырех тысяч военнослужащих и десятков единиц боевой техники произошла после обращения в секретариат Организации президента республики Касыма-Жомарта Токаева: от Москвы – 3 тыс., от Минска – 500, от Ашхабада – 200, от Еревана – 200 человек. В последний момент к ним присоединились военнослужащие Киргизии: парламент страны долго не мог согласовать решение о направлении национального контингента с соседнюю страну. Руководит миротворческой операцией по стабилизации ситуации в Казахстане командующий ВДВ Андрей Сердюков.

Все последние годы ОДКБ – некий аналог Североатлантического альянса на постсоветском пространстве – казалась чем-то вроде "скрепообразующего предприятия", обеспечивающего взаимодействие силовиков по проведению антитеррористических учений и борьбе с наркотрафиком. Собственных боевых подразделений Организация не имеет, хотя в ее составе есть Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР). По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, в состав группировки КСОР ОДКБ вошли военнослужащие 31-й отдельной бригады ВДВ из Ульяновска, 98-й воздушно-десантной дивизии из Иванова, а также доукомплектованы военнослужащими 45-й отдельной бригады спецназа из подмосковной Кубинки. От Белоруссии в состав КСОР входит 103-я отдельная воздушно-десантная бригада. Таджикистан, Киргизия и Армения представляют в случае необходимости только по одному батальону своих военнослужащих.

Судя по кадрам погрузки военнослужащих, распространяемым российским военным ведомством, можно понять, что в Казахстан направлены элитные подразделения Сил оперативного реагирования Российской армии. Военнослужащие вооружены новыми автоматами АК-12, пулеметами "Печенег", снайперскими винтовками. Можно сделать вывод, что это полноценный разведывательный взвод. На кадрах засветилась и спецтехника. Пока эксперты гадают, что это – пункты управления или средства радиолокационной борьбы. Судя по кадрам, в Казахстан, помимо военнослужащих, направляют БМД-3, БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр", а также комплекс РЭБ "Леер-3".

Последний предназначен для радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки, специализирующийся на сетях сотовой связи стандарта GSM.

Этим составом весь минувший год ОДКБ методично отрабатывало приемы антитеррористической борьбы. Прецедент для этого был более чем существенный – бегство американского контингента из Афганистана привело к общей дестабилизации ситуации в регионе. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что проникновение групп боевиков запрещенной в России террористической организации "Талибан" с сопредельной со странами СНГ территории идет полным ходом. Для парирования этой угрозы в рамках ОДКБ был проведен ряд учений:

– "Кобальт-2021". Цель – уничтожение условного противника в населенном пункте, уничтожение группировки боевиков силами спецназа КСОР ОДКБ, выполнение мероприятий по сопровождению колонны ОДКБ силами военной полиции, отражение нападения на марше, боевое охранение, отработка мероприятий ПВО и РХБЗ на марше;

– "Нерушимое братство-2021". Цель – освобождение захваченного населенного пункта (городской бой, штурм, высадка групп СпН из вертолетов, освобождение заложников, разминирование), применение средств РЭБ для защиты от БЛА и авиации, сопровождение гуманитарных колонн (в том числе отработка разминирования и охранения на марше), а также развертывания лагерей беженцев, развертывание блокпостов на основе опыта Нагорного Карабаха;

– "Боевое братство-2021". Цель – штурм захваченного условными террористами села, уничтожение группировки боевиков силами авиации ОДКБ, массовая заправка бронетехники и выполнение задач по материально-техническому обеспечению группировки войск.

То, что сейчас происходит, свидетельствует: войска ОДКБ четко следуют ранее отработанным методикам. Как сообщил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, интернациональный контингент возьмет под контроль государственно значимые объекты инфраструктуры. В Казахстане российских объектов стратегического значения как минимум пять. Это 5-й Государственный космодром – Байконур, отдельный полк транспортной авиации в Кустанае, отдельный радиотехнический узел в Приозерске на полигоне Сары-Шаган, там же государственный испытательный полигон средств ПВО и ПРО, а также 20-я отдельная измерительная станция Ракетных войск стратегического назначения в поселке Новая Казанка.

В Минобороны России особенно подчеркнули, что "по договоренности с казахстанской стороной военнослужащие коллективных миротворческих сил ОДКБ не привлекаются к проводимым оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений по наведению законности и правопорядка в стране".

"Миротворческие силы ОДКБ будут находиться в Казахстане столько, сколько сочтет нужным президент Казахстана", – сообщил Калашников, отметив, что "зачистку и все, что происходит сейчас, делают не ОДКБ, а местные силы".

В Минобороны добавили, что прибывшие в Казахстан подразделения коллективных миротворческих сил ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач. Сообщается, что в настоящий момент правительственные войска при содействии контингентов ОДКБ проводят зачистку Алма-Аты и других городов от террористов, среди которых множество граждан других государств. Свидетели событий сообщают о большом количестве боевиков, говорящих на арабском языке.

Источники в Астане утверждают, что присутствие ОДКБ в стране может существенно затянуться. Сообщается, что в ходе переговоров с Кремлем о деталях размещения миротворцев президент Касым-Жомарт Токаев поставил вопрос о размещении на постоянной основе миротворческих сил в размере кадрированной армии на возрожденной военной базе в Байконуре. База будет действовать под юрисдикцией Российской Федерации на основе бессрочной аренды. Впрочем, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что сейчас об этом "речи не идет".

Официального подтверждения этой информации нет. Но очень показательно заявление госсекретаря США Энтони Блинкена: "Один урок из прошлой истории: если в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти". Он добавил, что Вашингтон "предупредил власти Казахстана, что отвечать нужно пропорционально, подходящим образом, таким, который согласуется с правами протестующих".

О чем речь непонятно. Американцы до сих пор не прекратили оккупацию Европы, Японии, незаконно ведут военную деятельность на территории Ирака и Сирии. Их пребывание в Афганистане привело к кризису в Средней Азии. При этом США не рассматривают вопрос сокращения численности войск в Европе.

В любом случае в Казахстане, да и во всей Средней Азии, начнется иная жизнь. На Западе этот процесс называют воссозданием Советского Союза. В нынешних реалиях это невозможно, зато существует реальная союзническая помощь.

В настоящий момент миссия миротворцев практически завершена. "Во взаимодействии с казахстанской стороной будет организовано возвращение подразделений миротворцев с техникой в пункты постоянной дислокации", - сказал Андрей Сердюков. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что этот процесс начнется с 13 января.

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642194480
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 12 января 2022 года №763
- Указ Президента Республики Казахстан от 12 января 2022 года №764
- Указ Президента Республики Казахстан от 12 января 2022 года №765
- Мажилис взял в работу законопроекты для решения актуальных вопросов казахстанцев
- Данияр Ашимбаев: Если власть не имеет авторитета, ее защищать никто не будет
- Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел первое заседание Правительства в обновленном составе
- Премьер-Министр РК А.Смаилов поручил увеличить темпы ревакцинации населения
- "О русском языке в Казахстане не беспокойтесь"
- Межведомственной комиссией принято решение по ужесточению санитарно-карантинных мер в РК
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  