|По местам боевой славы. Аким Сагинтаев посетил разгромленные офисы телеканалов и СМИ в Алматы
08:34 15.01.2022
Сагинтаев посетил разгромленные офисы телеканалов и СМИ в Алматы
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Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил офисы телеканалов и СМИ, расположенные на площади Республики и подвергшиеся нападению террористов, передает Zakon.kz.
Бакытжан Сагинтаев встретился с руководством разгромленных СМИ и телеканалов.
Акиму рассказали об ущербе, нанесенном террористами редакциям.
Напомним, 5 января 2022 года во время массовых беспорядков на площади Республики в Алматы, организованных бандитскими группировками, были разгромлены и разграблены редакции нескольких республиканских телеканалов и изданий: технический центр и один из офисов "Первого канала "Евразия", телеканал "Мир", НТК, несколько радиостанций, редакция сайта Zakon.kz и редакции других СМИ.
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Генеральный директор "Первого канала "Евразия" Сергей Киселев рассказал корреспонденту Zakon.kz подробности нападения на редакцию телеканала.
По его словам, террористы были хорошо обучены и подготовлены, оснащены оружием и техническими средствами связи. Они стали захватывать телеканалы для того, чтобы выйти в эфир, но когда поняли, что сотрудники СМИ не дадут им такой возможности, стали громить офисы.
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13 января стало известно, что в Алматы установят мемориал погибшим военным и полицейским. По словам акима города Бакытжана Сагинтаева, мемориал установят "в назидание потомкам, чтобы они помнили тех, кто защитил нашу страну от террористов, сохранил мир и обеспечил безопасность граждан".
Динара Халдарова