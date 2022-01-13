По местам боевой славы. Аким Сагинтаев посетил разгромленные офисы телеканалов и СМИ в Алматы

08:34 15.01.2022

Сагинтаев посетил разгромленные офисы телеканалов и СМИ в Алматы

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Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил офисы телеканалов и СМИ, расположенные на площади Республики и подвергшиеся нападению террористов, передает Zakon.kz.

Бакытжан Сагинтаев встретился с руководством разгромленных СМИ и телеканалов.



Акиму рассказали об ущербе, нанесенном террористами редакциям.



Напомним, 5 января 2022 года во время массовых беспорядков на площади Республики в Алматы, организованных бандитскими группировками, были разгромлены и разграблены редакции нескольких республиканских телеканалов и изданий: технический центр и один из офисов "Первого канала "Евразия", телеканал "Мир", НТК, несколько радиостанций, редакция сайта Zakon.kz и редакции других СМИ.



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Динара Халдарова