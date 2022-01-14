Мадумаров, Азимов и протокол от 2009 года: в чем кыргызские власти обвиняют бывшего секретаря Совбеза страны?

09:24 15.01.2022

Бывший секретарь Совета безопасности Кыргызстана Адахан Мадумаров был вызван на допрос в Генеральную прокуратуру страны по поводу подписанного им протокола от 2009 года по кыргызско-таджикской границе.



Спустя несколько часов Мадумаров вышел с допроса, рассказав журналистам, что его вызвали на беседу в рамках дела по границе. Лидер фракции "Бутун Кыргызстан" в парламенте КР связал вызов на допрос с политической деятельностью, заявив, что "все началось с заявлений президента Садыра Жапарова".



"В 2019 году, оказывается, было возбуждено дело по границе. После тщательного изучения оно было закрыто. Но с декабря, когда началась сессия нового парламента, дело возобновляют", - сказал Мадумаров.



Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и его администрация высказывания Адахана Мадумарова пока не комментировали.



Как отмечает Радио Азаттык – Кыргызская редакция Радио Свобода, 14 января на допрос, но уже в ГКНБ, вызвали еще одного депутата от оппозиционной партии "Бутун Кыргызстан" - Орозайым Нарматову. Спецслужбы пока не давали комментариев по этому поводу.



По неподтвержденной пока информации, экс-секретаря Совета безопасности КР Адахана Мадумарова вызвали на допрос по поводу подписанного им в бытность секретарем Совета безопасности протокола от 2009 года по таджикско-кыргызской границе. Согласно тому документу, кыргызская сторона взяла в аренду на 49 лет у Таджикистана участок земли длиной в 275 метров. С таджикской стороны тогда протокол подписал коллега Мадумарова – секретарь Совбеза Таджикистана Амиркул Азимов. Согласно документу, Таджикистан предоставил Кыргызстану в аренду на 49 лет 5 гектаров земли длиной в 275 метров для ремонта дороги Ош-Баткен-Исфана и строительства моста. Сейчас таджикская сторона считает этот участок земли своим, потому что он был "сдан в аренду", а кыргызская сторона включает эти земли в неуточненные участки границ.



Бывший секретарь Совбеза Таджикистана Амиркул Азимов в беседе с радио Озоди 14 января заявил, что протокол был подписан во время решения очередного кризиса на таджикско-кыргызской границе. Согласно документу, по его словам, "до решения пограничных споров межправительственной комиссией по демаркации и делимитации линии госграниц Таджикистана и Кыргызстана должны были быть приостановлены все строительно-ремонтные работа на спорных участках". "Это был основным пунктом протокола", отмечает Азимов.



Президент КР Садыр Жапаров в октябре 2021 года заявил, что на границе Кыргызстана и Таджикистана существуют три главных спорных вопроса, которые не решаются с момента обретения независимости - по участку Торт-Кочо, по дороге, ведущей в Ворух и по спорным участкам в Баткенском и Лейлекском районах.



Один из них - по участку Торт-Кочо, по словам главы Кыргызстана, не решается потому, что 3 марта 2009 года Адахан Мадумаров на посту секретаря Совета безопасности подписал протокол, исходя из которого Душанбе претендует на этот участок.



Реакции из Душанбе на заявление Жапарова не последовало.



Радио Азаттык отмечает, что Мадумаров не стал отвечать на заявление президента, но несколько раз давал разъяснения по поводу протокола, подписанного им в 2009 году, когда он занимал пост секретаря Совета безопасности. Депутат отметил, что подписание протокола было правильным действием, этот документ был основанием для проведения будущих переговоров. Адахан Мадумаров в беседе с Азаттык отметил, что "на сегодняшний день машины беспрепятственно проезжают из Сулюкты в Бишкек благодаря этому [документу]". По его словам, протокол не был поддержан парламентом Кыргызстана и поэтому не имеет никакой силы.



Протяженность границы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет 970 километров, из них уточнено всего 519 километров. Неуточненные участки становятся причиной стычек и конфликтов. При этом нередко применяется и огнестрельное оружие, что приводит к человеческим жертвам.



Наиболее крупный конфликт на границе произошел в конце апреля 2021 года. Он начался из-за споров на участке с водораспределительным объектом "Головной". В результате вооруженного столкновения с кыргызской стороны пострадали 154 человека, погибли 36, в том числе двое детей. Таджикские власти официально объявили о 19 погибших и 87 раненых. Обе стороны обвиняют друг друга в развязывании конфликта.



Затянувшийся процесс делимитации и демаркации оставшихся спорных участков госграницы между двумя соседними государствами объясняется тем, что Кыргызстан в этом вопросе берет за основу карту 1958 года, а Таджикистан предлагает работать с документами и картами 1924-1927 годов. Именно поэтому до сих пор стороны не пришли к единому знаменателю по поводу четкого определения линии границы.



Хиромон Бакозода

14 янв. 22