 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Кто вас надоумил поднять бунт?" На фоне событий в Казахстане Туркменистан ужесточает контроль над гражданами, - Ф.Наджибулла
09:29 15.01.2022

Туркменистан усилил меры по контролю над населением на фоне событий в соседнем Казахстане. Полицейские разгоняют собирающихся людей, выборочно проверяют телефоны и предупреждают о недопустимости размещения антиправительственных публикаций в интернете.

После недавних беспорядков в Казахстане власти Туркменистана ужесточили контроль над жизнью граждан. Полицейских разместили в жилых кварталах. Они выборочно проверяют мобильные телефоны прохожих.

НЕГЛАСНЫЙ КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

На этой неделе в городе Мары, административном центре одноименной области, был введен негласный комендантский час в ночное время, сообщают местные жители.

"С девяти часов вечера действует. Полицейские машины ночами патрулируют улицы города", - утверждает один из живущих в Мары.

Меры безопасности усилены по всему региону. По словам источников в полиции, это вызвано беспокойством властей из-за антиправительственных протестов, прокатившихся по Казахстану. ​

Жители города Мары сообщили корреспондентам Радио Азатлык - Туркменской редакции Радио Свобода, что полицейские на служебных машинах подъезжают к людям на улицах и требуют от них разойтись.

Это объясняют необходимостью "соблюдения социальной дистанции" для предотвращения распространения COVID-19, хотя власти настаивают, что в стране не зафиксировано ни одного заражения. Медики говорят об обратном, в частности сообщая, что в стране в период пандемии заразилось значительное число людей, также зафиксировано множество смертей.

Кроме того, жители заявляют, что сотрудники полиции выборочно останавливают молодежь и отбирают у них мобильные телефоны, чтобы проверить сообщения и списки контактов. Этой информацией люди делятся анонимно, опасаясь преследований со стороны властей, которые не терпят критики.

В последние дни сотрудники правоохранительных органов также обходят дома, где проживают граждане, чьи родственники работают или учатся в других странах. Они предупреждают людей, чтобы их родные за границей не выступали в интернете с антиправительственными заявлениями.

Жесткие меры применяются даже к представителям органов власти.

По словам жителя Мары, "госслужащих предупреждают о том, что их немедленно уволят, если их дети или родные будут выступать в интернете против правительства".

Несколько сотрудников правоохранительных органов рассказали в беседе с корреспондентами Радио Азатлык, что эти меры напрямую связаны с волнениями в Казахстане. Протесты, обернувшиеся кровопролитием, начались из-за повышения цен на газ в Мангистауской области, которая граничит с Туркменистаном.​

"На фоне событий в Казахстане туркменские власти забеспокоились относительно возможности бунтов и у нас", - приводит слова одного из полицейских корреспондент Азатлыка.

НЕХВАТКА СУБСИДИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ И УГРОЗЫ РАССТРЕЛА

Антиправительственные протесты крайне редки в Туркменистане, поскольку правительство жестоко подавляет активистов и любых критиков.

Свобода слова в стране отсутствует, хотя в последние годы туркменские активисты за рубежом все чаще используют онлайн-платформы, чтобы открыто высказывать свое мнение.

Несмотря на богатые запасы природного газа, большая часть населения живет в бедности. Жители страны страдают от безработицы, нехватки продовольствия, роста цен, повсеместной коррупции и отсутствия гражданских свобод.

Еще одним признаком нетерпимости правительства к критике является то, что полиция в столице Ашхабаде занимается преследованием жителей, выступивших против решения сократить список продуктов, продаваемых по субсидированным ценам и их подорожания.

По данным Азатлыка, с 1 января 2022 года в магазинах цены на некоторые субсидированные продовольственные товары выросли в семь-восемь раз. Например, литр хлопкового масла, стоивший 3 маната (0,8 доллара), в госмагазинах теперь продается по 24 маната (6,8 доллара).

С начала января сотрудники полиции проводят обход домов тех, кто в прошлом месяце подписал петицию о нехватке субсидированных продуктов в некоторых государственных магазинах Ашхабада. Большинство подписавших обращение - пенсионеры.

Как информируют источники Радио Азатлык, полицейские доставляли некоторых в полицейские участки для допроса и угрожали уголовными обвинениями. От субсидируемых продуктов зависит большая часть жителей страны.

Между тем 10 января, сообщает Радио Азатлык, в Фарапском районе Лебапской области Туркменистана около 200 человек пришли к местной администрации из-за повышения цен на субсидируемые товары.

"Собравшиеся люди говорили, что если не будет субсидированных продуктов, то на их зарплаты, пенсии и пособия они не смогут выжить, покупая продовольствие по рыночным ценам. Они выражали недоумение тем, что с 1 января зарплаты, пенсии и пособия выросли всего лишь на 10 процентов, тогда как цены на субсидированные продукты выросли на 700–800 процентов", - рассказал корреспондент, ставший свидетелем акции.

Через некоторое время около 15 вооруженных военных в черных масках прибыли к администрации и оцепили здание. Приехавшие после них сотрудники полиции, как утверждает один из местных жителей, пригрозили их "расстрелять".

"Полицейские начали кричать на людей: "Если еще попытаетесь таким образом собраться и поднять бунт, пеняйте на себя. Всех расстреляем на месте, ваши родственники не смогут даже получить ваши тела. Хоть и голодные, но лучше сидите дома мирно". Люди, испугавшись, быстро разошлись", - рассказал один из собравшихся.

Другой местный житель сообщил, что сотрудники полиции говорили с ними так, как будто они "собрались совершить государственный переворот". "Полицейские начали спрашивать: "Кто вас надоумил поднять бунт? Кто стоит за вами?" На самом деле за голодным народом никого нет. У нас нет даже денег, чтобы купить еду", - сказал он.

Фарангис Наджибулла
14.01.22

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642228140
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