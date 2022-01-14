"Кто вас надоумил поднять бунт?" На фоне событий в Казахстане Туркменистан ужесточает контроль над гражданами, - Ф.Наджибулла

09:29 15.01.2022

Туркменистан усилил меры по контролю над населением на фоне событий в соседнем Казахстане. Полицейские разгоняют собирающихся людей, выборочно проверяют телефоны и предупреждают о недопустимости размещения антиправительственных публикаций в интернете.



После недавних беспорядков в Казахстане власти Туркменистана ужесточили контроль над жизнью граждан. Полицейских разместили в жилых кварталах. Они выборочно проверяют мобильные телефоны прохожих.



НЕГЛАСНЫЙ КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС В НОЧНОЕ ВРЕМЯ



На этой неделе в городе Мары, административном центре одноименной области, был введен негласный комендантский час в ночное время, сообщают местные жители.



"С девяти часов вечера действует. Полицейские машины ночами патрулируют улицы города", - утверждает один из живущих в Мары.



Меры безопасности усилены по всему региону. По словам источников в полиции, это вызвано беспокойством властей из-за антиправительственных протестов, прокатившихся по Казахстану. ​



Жители города Мары сообщили корреспондентам Радио Азатлык - Туркменской редакции Радио Свобода, что полицейские на служебных машинах подъезжают к людям на улицах и требуют от них разойтись.



Это объясняют необходимостью "соблюдения социальной дистанции" для предотвращения распространения COVID-19, хотя власти настаивают, что в стране не зафиксировано ни одного заражения. Медики говорят об обратном, в частности сообщая, что в стране в период пандемии заразилось значительное число людей, также зафиксировано множество смертей.



Кроме того, жители заявляют, что сотрудники полиции выборочно останавливают молодежь и отбирают у них мобильные телефоны, чтобы проверить сообщения и списки контактов. Этой информацией люди делятся анонимно, опасаясь преследований со стороны властей, которые не терпят критики.



В последние дни сотрудники правоохранительных органов также обходят дома, где проживают граждане, чьи родственники работают или учатся в других странах. Они предупреждают людей, чтобы их родные за границей не выступали в интернете с антиправительственными заявлениями.



Жесткие меры применяются даже к представителям органов власти.



По словам жителя Мары, "госслужащих предупреждают о том, что их немедленно уволят, если их дети или родные будут выступать в интернете против правительства".



Несколько сотрудников правоохранительных органов рассказали в беседе с корреспондентами Радио Азатлык, что эти меры напрямую связаны с волнениями в Казахстане. Протесты, обернувшиеся кровопролитием, начались из-за повышения цен на газ в Мангистауской области, которая граничит с Туркменистаном.​



"На фоне событий в Казахстане туркменские власти забеспокоились относительно возможности бунтов и у нас", - приводит слова одного из полицейских корреспондент Азатлыка.



НЕХВАТКА СУБСИДИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ И УГРОЗЫ РАССТРЕЛА



Антиправительственные протесты крайне редки в Туркменистане, поскольку правительство жестоко подавляет активистов и любых критиков.



Свобода слова в стране отсутствует, хотя в последние годы туркменские активисты за рубежом все чаще используют онлайн-платформы, чтобы открыто высказывать свое мнение.



Несмотря на богатые запасы природного газа, большая часть населения живет в бедности. Жители страны страдают от безработицы, нехватки продовольствия, роста цен, повсеместной коррупции и отсутствия гражданских свобод.



Еще одним признаком нетерпимости правительства к критике является то, что полиция в столице Ашхабаде занимается преследованием жителей, выступивших против решения сократить список продуктов, продаваемых по субсидированным ценам и их подорожания.



По данным Азатлыка, с 1 января 2022 года в магазинах цены на некоторые субсидированные продовольственные товары выросли в семь-восемь раз. Например, литр хлопкового масла, стоивший 3 маната (0,8 доллара), в госмагазинах теперь продается по 24 маната (6,8 доллара).



С начала января сотрудники полиции проводят обход домов тех, кто в прошлом месяце подписал петицию о нехватке субсидированных продуктов в некоторых государственных магазинах Ашхабада. Большинство подписавших обращение - пенсионеры.



Как информируют источники Радио Азатлык, полицейские доставляли некоторых в полицейские участки для допроса и угрожали уголовными обвинениями. От субсидируемых продуктов зависит большая часть жителей страны.



Между тем 10 января, сообщает Радио Азатлык, в Фарапском районе Лебапской области Туркменистана около 200 человек пришли к местной администрации из-за повышения цен на субсидируемые товары.



"Собравшиеся люди говорили, что если не будет субсидированных продуктов, то на их зарплаты, пенсии и пособия они не смогут выжить, покупая продовольствие по рыночным ценам. Они выражали недоумение тем, что с 1 января зарплаты, пенсии и пособия выросли всего лишь на 10 процентов, тогда как цены на субсидированные продукты выросли на 700–800 процентов", - рассказал корреспондент, ставший свидетелем акции.



Через некоторое время около 15 вооруженных военных в черных масках прибыли к администрации и оцепили здание. Приехавшие после них сотрудники полиции, как утверждает один из местных жителей, пригрозили их "расстрелять".



"Полицейские начали кричать на людей: "Если еще попытаетесь таким образом собраться и поднять бунт, пеняйте на себя. Всех расстреляем на месте, ваши родственники не смогут даже получить ваши тела. Хоть и голодные, но лучше сидите дома мирно". Люди, испугавшись, быстро разошлись", - рассказал один из собравшихся.



Другой местный житель сообщил, что сотрудники полиции говорили с ними так, как будто они "собрались совершить государственный переворот". "Полицейские начали спрашивать: "Кто вас надоумил поднять бунт? Кто стоит за вами?" На самом деле за голодным народом никого нет. У нас нет даже денег, чтобы купить еду", - сказал он.



Фарангис Наджибулла

14.01.22