|Исполнительным директором кыргызского золотого "Кумтора" стал казахстанец Курманов. Канадская смена
10:47 15.01.2022
Исполнительным директором "Кумтора" стал казахстанец. Что рассказал о себе
Эламан Карымшаков
Новый исполнительный директор имеет 20-летний опыт работы в горнодобывающей отрасли. Он инженер по обогащению полезных ископаемых.
БИШКЕК, 14 янв - Sputnik. Должность исполнительного директора "Кумтор голд компани" занял специалист из Казахстана Канат Курманов. Об этом стало известно в ходе пресс-тура на золотодобывающий рудник.
Комментируя свое назначение, Курманов отметил, что получил приглашение от нового руководства после того, как в КГК ввели внешнее управление.
"Родился я в селе Боконбаево Тонского района Иссык-Кульской области. Когда мне исполнилось три года, родители переехали в Казахстан. Отец - кыргыз, мать - казашка. Сегодня являюсь гражданином Казахстана. Новое руководство пригласило меня после введения внешнего управления на руднике. Моя специальность - инженер по обогащению полезных ископаемых. Вуз окончил в 2006 году, однако на производственных предприятиях начал трудиться с 2003-го", - рассказал Курманов.
Он уточнил, что имеет 20-летний опыт работы в горнодобывающей отрасли и 18-летний опыт работы на обогатительной фабрике в Казахстане.
На Кумторе 18 иностранцев получали столько же, сколько 200 местных специалистов