Исполнительным директором кыргызского золотого "Кумтора" стал казахстанец Курманов. Канадская смена

10:47 15.01.2022

Исполнительным директором "Кумтора" стал казахстанец. Что рассказал о себе

Эламан Карымшаков



Новый исполнительный директор имеет 20-летний опыт работы в горнодобывающей отрасли. Он инженер по обогащению полезных ископаемых.

БИШКЕК, 14 янв - Sputnik. Должность исполнительного директора "Кумтор голд компани" занял специалист из Казахстана Канат Курманов. Об этом стало известно в ходе пресс-тура на золотодобывающий рудник.

Комментируя свое назначение, Курманов отметил, что получил приглашение от нового руководства после того, как в КГК ввели внешнее управление.

"Родился я в селе Боконбаево Тонского района Иссык-Кульской области. Когда мне исполнилось три года, родители переехали в Казахстан. Отец - кыргыз, мать - казашка. Сегодня являюсь гражданином Казахстана. Новое руководство пригласило меня после введения внешнего управления на руднике. Моя специальность - инженер по обогащению полезных ископаемых. Вуз окончил в 2006 году, однако на производственных предприятиях начал трудиться с 2003-го", - рассказал Курманов.



Он уточнил, что имеет 20-летний опыт работы в горнодобывающей отрасли и 18-летний опыт работы на обогатительной фабрике в Казахстане.



На Кумторе 18 иностранцев получали столько же, сколько 200 местных специалистов